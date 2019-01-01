توتنهام يخطف ديبالا من الجميع في اللحظات الأخيرة
بشكل مفاجئ أصبح توتنهام قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع ديبالا لاعب يوفنتوس، بعد أن أشارت أخر التقارير إلى توصل الفريق اللندني إلى إتفاق مع البيانكونيري لضم النجم الأرجنتيني في سوق الانتقالات الحالية.
أكدت تقارير سكاي سبورتس أن السبيرز اتفقوا مع السيدة العجوز على انتقال اللاعب إلى ديوك لندن مقابل حوالي 75 مليون يورو، وهو ما يرجح خروج الدانماركي كريستيان إريكسن قبل غلق سوق الانتقالات الخميس المُقبل.
باريس سان جيرمان ينضم للصراع على ديبالا
انضم باريس سان جيرمان لصراع الأندية المهتمة بالتعاقد مع الأرجنتيني ديبالا، خاصةً وأن يوفنتوس أبدى عدم ممانعته ببيع اللاعب في سوق الانتقالات الحالي وقام بعرضه على مانشستر يونايتد سعياً لمبادلته مع لوكاكو.
أشارت مصادر كانال بلس أن الفريق الفرنسي تقدم بعرض رسمي للبيانكونيري لضم ديبالا وقام بعرض 60 مليون يورو، ويسعى لعرض الراتب المناسب من أجل إقناعه بقبول عرض باريس تحسباً لرحيل نيمار الصيف الحالي.
وولفرهامبتون مهتم بالتعاقد مع المدافع روجاني
أبدى وولفرهامبتون اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع المدافع "روجاني" خاصةً بعد أن تعاقد البيانكونيري هذا الصيف مع لاعبين جُدد في الخط الخلفي وهما مريح ديميرال ودي ليخت في صفقة قياسية قادماً من أياكس الهولندي بعد صراع مع السيتي واليونايتد على ضمه.
أشارت مصادر سبورت إيطاليا أن الذئاب مهتمين بضم روجاني وقد يتحركوا لضمه في الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل غلق سوق الانتقالات في إنجلترا يوم الخميس المقبل، وفي ظل سعي الولفز لتدعيم الدفاع بعد استعارة فابيخو من ريال مدريد.
دانيلو يستعد للفحص الطبي مع يوفنتوس
أوشك يوفنتوش على التعاقد مع البرازيلي دانيلو قادماً من صفوف مانشستر سيتي في صفقة مبادلة مع جواو كانسيلو، الذي سيرحل إلى الطرف الآخر بجانب حصول البيانكونيري على حوالي 30 مليون يورو.
أشارت مصادر الصحف الإيطالية أن البرازيلي يستعد للفحص الطبي في الساعات القليلة القادمة، ومن ثم سيوقع على عقد لمدة خمس سنوات، على أن يتحصل على راتب سنوي يصل إلى أربعة ملايين يورو.
يوفنتوس يعرض ماتويدي وماندجوكيتش وديبالا من أجل بوجبا
يعيش يوفنتوس صراعًا قويًا مع ريال مدريد على بوجبا منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن على ما يبدو أن البيانكونيري بدأ التحرك بجدية من أجل حسم سباق إعادة نجمه السابق، حيث شوهد بعض أعضاء إدارته في لندن لإتمام الصفقة كما قالت صحيفة توتوسبورت.
وبحسب المصدر فإن بافيل نيدفيد وفابيو باراتيتشي دخلا بالفعل في مفاوضاتٍ مع وكيل أعمال الفرنسي مينو رايولا، وأن العرض هذه المرة الذي قد يُرسل لمانشستر يونايتد هو ضم بطل العالم 2018 مقابل التخلي عن ديبالا، ماندجوكيتش وبليز ماتويدي.
اهتمام من باريس سان جيرمان بديبالا
قالت صحيفة كوريري ديلو سبورت أن باريس سان جيرمان يرغب في ضم ديبالا من يوفنتوس في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك بعد الأنباء التي أشارت إلى فشل انضمامه لمانشستر يونايتد.
ويرغب صاحب الـ25 عامًا في الرحيل عن البيانكونيري في الميركاتو بحثًا عن دقائق أكثر للعب، فمنذ وصول كريستيانو رونالدو لتورينو تقلصت دقائق الأرجنتيني على البساط الأخضر.
ديبالا مستمر مع يوفنتوس حتى إشعار آخر
من المتوقع استمرار ديبالا مع يوفنتوس حتى إشعار آخر، بعد تعثر مفاوضاته مع مانشستر يونايتد الذي كان ينتظر رداً سريعاً من اللاعب من أجل حسم الصفقة قبل أيام قليلة من غلق سوق الانتقالات في إنجلترا.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن البيانكونيري قرروا الانسحاب من الصفقة بسبب المتطلبات المادية للاعب والتي كانوا يرونها عالية، وتم اعتبارها عدم جدية من اللاعب بالرغبة للعب في صفوف اليونايتد.
يوفنتوس مصمم على التعاقد مع لوكاكو بعيداً عن ديبالا
يصر يوفنتوس على التعاقد مع البلجيكي لوكاكو في سوق الانتقالات الحالي مهما كان موقف الأرجنتيني ديبالا، الذي لم يحدد موقفه حتى الآن ولم يجيب على اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه على الرغم من اقتراب الميركاتو في إنجلترا على نهايته.
أشارت مصادر دايلي ميل أن البيانكونيري مُصرين على ضم لوكاكو حتى إن رفض ديبالا الانضمام لمانشستر يونايتد، وأن الفريق الإيطالي سيسعى للتوصل إلى إتفاق مع الشياطين الحمر من أجل إتمام الصفقة هذا الأسبوع.
مويس كين مهاجم يوفنتوس ينضم رسمياً إلى إيفرتون
من الدوري الإيطالي إلى الإنجليزي
أكدت بعض التقارير الصحفية إنضمام مويس كين لاعب يوفنتوس إلى صفوف نادي إيفرتون مقابل 30 مليون يورو.
وأضافت بعض الصحف أن المهاجم البالغ من العمر 19 عاماً قد وقع عقداً مدته خمس سنوات مع فريق التوفييز.
استمرار مفاوضات يوفنتوس مع مانشستر يونايتد لمبادلة لوكاكو وديبالا
لازالت المفاوضات جارية بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس من أجل مبادلة البلجيكي لوكاكو بالأرجنتني ديبالا، تلك الصفقة المتوقفة في الوقت الراهن على موافقة نجم باليرمو السابق على عرض الشياطين الحُمر، مع تبقي أيام قليلة على غلق السوق في إنجلترا.
أشارت مصادر سبورت ميدياست أن باراتيتشي المدير الرياضي للبيانكونيري سيسافر إلى إنجلترا غداً من أجل مواصلة المناقشات بين الناديين، خوفاً من تدخل إنتر مرة آخرى في صفقة البلجيكي.
موناكو يرغب بالتعاقد مع ماتيا بيرين
أبدى موناكو الفرنسي اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع ماتيا بيرين حارس مرمى يوفنتوس، الذي خرج تماماً من حسابات ماوريتسو ساري بعد عودة بوفون ومع وجود البولندي تشيزني كأساسي في السنوات القليلة الأخيرة
أشارت مصادر صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن موناكو يريد ضم بيرين على سبيل الإعارة، بعد أن فشل اللاعب في الفحص الطبي مع بنفيكا البرتغالي في وقت سابق، مما يجعل شرائه بصفة نهائية مخاطرة كبيرة في الوقت الراهن.
ديبالا يتجه للرحيل عن الفريق في الصيف الحالي
أبدى الأرجنتيني ديبالا استيائه الشديد من محاولات مسئولي يوفنتوس لإرغامه على الرحيل في سوق الانتقالات الحالي، على الرغم أنه يسعى للبقاء مع البيانكونيري في الموسم المقبل بعد التعاقد مع المدرب ماوريتسو ساري.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الغضب العارم لديبالا سيجعله يفكر جدياً في عرض مانشستر يونايتد الذي يرغب بمبادلته مع لوكاكو، ولكنه يفضل التحدث مع ساري أولاً قبل أن يتخذ قراره النهائي.
يوفنتوس يبدأ مفاوضاته مع دانيلو لضمه مبادلةً مع كانسيلو
بدأ يوفنتوس مفاوضاته مع البرازيلي دانيلو تمهيداً للتعاقد معه في سوق الانتقالات الحالي، بعد أن وافق العملاق الإيطالي على إقحام مدافع بورتو السابق في صفقة كانسيلو الذي يسعى مانشستر سيتي لضمه منذ بداية الصيف الحالي.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة من أجل الإتفاق على الشروط الشخصية على غرار ما فعله مانشستر سيتي مع كانسيلو، ومن المتوقع أن ينضم البرتغالي للفريق الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى دانيلو.
يوفنتوس يفكر في إدخال دانيلو في صفقة جواو كانسيلو
مع اقتراب سوق الانتقالات في إنجلترا على نهايته، خاصةً مع انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أسبوع الآن، بدا يوفنتوس أكثر مرونة في مفاوضاته مع مانشستر سيتي الذي يسعى لضم البرتغالي كانسيلو.
يسعى السيتزين منذ بداية سوق الانتقالات بضم كانسيلو، ولكنهم كانوا ينتظروا التخلص من دانيلو أولاً، قبل أن يقرر البيانكونيري إقحام البرازيلي في الصفقة، ولكن الفريق السماوي يقيمه بحوالي 30 مليون يورو، ولازالت المفاوضات جارية.
يوفنتوس يتفق على الشروط الشخصية مع لوكاكو
واصل يوفنتوس وضع المزيد من الضغط على مانشستر يونايتد من أجل إرغامه على التفريط في لوكاكو، على الرغم أن ديبالا لم يقرر مصيره بعد لأنه لازال سيتحدث مع ساري قبل أن يحسم أمره بالبقاء أو الرحيل ومبادلته مع البلجيكي.
أشارت مصادر النسخة الإيطالية من موقع جول أن البيانكونيري اتفقوا مع لوكاكو على مبلغ 9 ملايين يورو كراتب سنوي، ولم يتبقَ سوى موافقة الشياطين الحمر على عرض الفريق الإيطالي من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.
تصريح أوله سولشار يُعتم على صحة الأخبار المتداولة عن مانشستر يونايتد
بدى المدرب أوله جونار سولشار مشدوداً عندما سئل عن هتمام النادي بباولو ديبالا في لقاء صحفي يوم الثلاثاء.
وقد أشارت بعض التقارير إلى أن مانشستر يونايتد ويوفنتوس يجريان محادثات بشأن صفقة مبادلة تشمل ديبالا وروميلو لوكاكو.
وقد قال مدرب الشياطين الحُمر "لست هنا للحديث عن أي شائعات أو تكهنات عن لاعبي الفريق الآخر، لكن بالطبع نحن نعمل على صفقة أو صفقتين كما قلت من قبل".
ديبالا يوافق على عرض مانشستر يونايتد
وافق الأرجنتيني ديبالا على عرض مانشستر يونايتد ومبادلته مع لوكاكو الذي يسعى يوفنتوس للتعاقد معه هذا الصيف، بعد أن نجحت المفاوضات التي أجراها وكيل أعماله اليوم في إنجلترا.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن ديبالا وافق على الانتقال لمانشستر يونايتد بعد أن شعر بأنه غير مرغوب به مع البيانكونيري لكونه خارج خطط ساري للموسم المقبل.
إيفرتون يحسم صفقة المهاجم كين
اقترب إيفرتون من التعاقد مع مهاجم يوفنتوس "كين" بعد أن توصل إلى إتفاق مع البيانكونيري على قيمة الصفقة حسبما أجمعت أغلب المصادر في الساعات القليلة الماضية.
أشارت تقارير سكاي سبورتس أن الفريق الإنجليزي سيدفع حوالي 40 مليون يورو من أجل ضم المهاجم الموهوب، دون وجود خيار لإعادة الشراء، ولكن ستكون هناك أفضلية للسيدة العجوز حال قرر التوفيز بيعه مستقبلاً.
مويس كين يقترب من الإنضمام إلى إيفرتون
أفادت بعض التقارير الصحفية أن نادي إيفرتون قد أبرم عقداً مع يوفنتوس للتعاقد مع مويس كين مقابل 32 مليون يورو، ومن المقرر أن يتوجه اللاعب إلى إنجلترا يوم الأربعاء لإنهاء هذا الانتقال.
سيكون توقيع اللاعب الدولي الإيطالي البالغ من العمر 19 عاماً بمثابة انقلاب كبير في صفوف إيفرتون نظراً لإرتفاع المبلغ، والذي جاء بعد بيعهم للاعب خط الوسط إدريس جوي لباريس سان جيرمان مقابل 32 مليون يورو.
يوفنتوس يُفاضل بين كريستيان إريكسن وإيسكو
أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "Calcio Mercato" أن يوفنتوس يفكر في استقطاب اللاعب كريستيان إريكسن.
وأضافت الصحيفة أن ماوريزيو ساري مازال يتطلع إلى إضافة المزيد من لاعبي خط الوسط أصحاب الجودة العالية في الميركاتو الحالي رغم توقيعه مع أدريان رابيوت وآرون رامسي.
ويدرس البيانكونيري أيضاً فرص انتقال إيسكو على الرغم من أن هذه الخطوة قد تكون مستحيلة بعد إصابة لاعب خط وسط ريال مدريد ماركو أسينسيو.
ديبالا يرغب بالبقاء مع يوفنتوس هذا الصيف
أبدى ديبالا رغبته في البقاء مع يوفنتوس هذا الصيف، بعد أن أشارت بعض التقارير أن البيانكونيري قام بعرض اللاعب على مانشستر يونايتد في مبادلة مع لوكاكو.
أفادت مصادر سكاي سبورتس أن النجم الأرجنتيني يريد البقاء مع السيدة العجوز، وسيعود من أجازته مبكراً من أجل التأقلم مع طرق لعب ماوريتسو ساري،، لذا سينهي أجازته مبكراً وينضم للتدريبات يوم 5 أغسطس المقبل.
أرسنال يفكر في ضم روجاني في ظل إخبار اللاعب بأنه يستطيع المغادرة من يوفنتوس
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Corriere dello Sport" بأن يوفنتوس قد أعطى دانييلي روجاني الضوء الأخضر لمغادرة النادي، تزامناً مع إهتمام أرسنال بالتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة سنتين.
لعب الدولي الإيطالي البالغ من العمر 24 عاماً 15 مباراة مع البيانكونيري خلال الموسم الماضي من الدوري الإيطالي، ومن المقرر أن يتم الاستغناء عنه خاصة بعد وصول ماتيس دي ليخت لصفوف السيدة العجوز.
ويمتلك روجاني فرصة اللعب في حال انتقل إلى الجانرز، كما أن هناك بعض المؤشرات التي تضع روما أيضاً من الفرق التي تهتم بضم المدافع الإيطالي.
يوفنتوس يعرض ديبالا على مانشستر يونايتد لضم لوكاكو
قام يوفنتوس بعرض الأرجنتيني ديبالا على مانشستر يونايتد سعياً لتسهيل صفقة لوكاكو الذي يرغب بالرحيل عن أولد ترافولد وخوض تجربة جديدة في سوق الانتقالات الحالي.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن البيانكونيري استمروا في مفاوضاتهم لضم لوكاكو ويأملوا بأن مبادلة ديبالا قد تسهل من إتمام الصفقة.
يوفنتوس لن يبيع ديميرال هذا الصيف
تراجع يوفنتوس عن نيته للتفريط في المدافع الجديد "مريح ديميرال" الذي يضغط ميلان بقوة من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات، برغم انضمامه حديثاً قادماً من ساسولو.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن البيانكونيري لن يبيعوا المدافع التركي في الصيف الحالي، قرروا تجاهل كل العروض والإبقاء عليه.
إيفرتون يواصل مفاوضاته مع يوفنتوس لضم كين
واصل إيفرتون مفاوضاته مع يوفنتوس من أجل التوقيع مع المهاجم الإيطالي الواعد "كين" الذي لا يمانع البيانكونيري ببيعه في سوق الانتقالات الحالي، ولكن بشرط وصول عرض مناسب.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن المفاوضات بين التوفيز والسيدة العجوز مستمرة، ويشترط الفريق الإيطالي وجود خيار لإعادة الشراء مستقبلاً بالسعر الذي يتم الإتفاق عليه بين الناديين.
خضيرة يقترب من الرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف
اقترب الألماني سامي خضيرة من الرحيل عن صفوف يوفنتوس هذا الصيف، بعد أن وصلت إلى اللاعب العديد من العروض من الدوري الإنجليزي، الإيطالي، الإسباني والتركي أيضاً.
أشارت مصادر سكاي سبورتس بأن كل من آرسنال، فيورنتينا وفالنسيا يتصدروا قائمة الأندية المهتمة بضم اللاعب الذي من المتوقع أن يحدد مصيره في غضون أيام قليلة.
يوفنتوس يبدأ مفاوضاته لضم البلجيكي لوكاكو
دخل يوفنتوس في مفاوضات مفاجئة مع وكيل أعمال لوكاكو تمهيداً لضم المهاجم البلجيكي، الذي لا يمانع مانشستر يونايتد ببيعه ولكن بشرط حصولهم على سعر مناسب.
أشارت مصادر توتو ميركاتو ويب أن باراتيتشي المدير الرياضي للبيانكونيري اجتمع اليوم مع وكيل أعمال لوكاكو في ميلانو، مستغلاً مماطلة النيراتزوري في مفاوضاتهم للانقضاض على الصفقة.
ديبالا يرغب بالبقاء مع يوفنتوس هذا الصيف
أبدى الأرجنتيني ديبالا رغبته بالبقاء في صفوف يوفنتوس هذا الصيف، على أن يكون اللاعب جزءاً من مشروع المدرب الجديد ماوريتسو ساري الذي ألمح لاستخدامه في مركز المهاجم الصريح.
أشارت مصادر كورييري ديلو سبورت إلى أن ممثلي اللاعب أخبروا إدارة البيانكونيري بنية اللاعب في البقاء، على الرغم من وجود اهتمام إنجليزي لضمه من مانشستر يونايتد وتوتنهام.
يوفنتوس يضحي بمويس كين من أجل نيفيس
افادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Sky Sport Italia" أن يوفنتوس قد يتخلى عن مويس كين لصالح إيفرتون مقابل الحصول على روبن نيفيس في صفقة تبادليه بين الفريقين.
يُعتقد أن بطل إيطاليا مستعد للتخلي عن المهاجم صاحب الـ19 عاماً من أجل هذه الصفقة بالإضافة إلى إضافة شرط أحقية الشراء للبيانكونيري في حال تلقى اللاعب أي عروض طوال مدة عقدة.
وقد أضافت التقارير أن مدير الرياضي للسيدة العجوز فابيو باراتيكي قد زار لندن رفقة اللاعب سامي خضيرة لإجراء محادثات مع إيفرتون بخصوص هذه الصفقة المحتملة.
أستون فيلا مهتم بالتعاقد مع ماتيا بيرين
أبدى أستون فيلا اهتمامه بالتعاقد مع بيرين حارس مرمى يوفنتوس، والذي وضعه البيانكونيري على قائمة المرشحين للرحيل بعد عودة بوفون مرة آخرى في صفقة مجانية.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الفيلانز العائدين للدوري الإنجليزي الممتاز مجدداً مهتمين بضم بيرين بعد أن فشل انتقاله إلى بنفيكا البرتغالي بسبب الفحص الطبي.
أتالانتا يرغب باستعارة لوكا بيلجريني
أبدى فريق أتالانتا اهتمامه بالتعاقد مع بيلجريني لاعب يوفنتوس، لمواصلة دعم صفوفه قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
طبقاً لمصادر لاجازيتا ديلو سبورت فإن أتالانتا يريد ضم الوافد الجديد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، خاصةً وأن ساندرو هو من سيتم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية من قبل ماوريتسو ساري.
يوفنتوس يرغب في ضم فيديريكو تشيزا ولكن فيرونتينا متمسك بالاعب
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Calcio Mercato" بأن اللاعب فيديريكو تشيزا يملك الرغبة في الانتقال إلى صفوف يوفنتوس قبل إنتهاء سوق الانتقالات الصيفي الحالي.
وأضافت الصحيفة أن البيانكونيري قد عرض على اللاعب البالغ من العمر 21 عقداً يبلغ مدته خمس سنوات، ولكن موقف فيورنتينا العنيد يهدد بإفساد الصفقة، حيث يتمسك الفيولا باللعب ويرفض انتقاله، مع العلم أن عقد اللاعب سينتهي عام 2022.
روما يجدد اهتمامه بالمدافع روجاني
جدد روما اهتمامه بالمدافع الواعد "روجاني" في محاولة لاستغلال تبعات التعاقد مع الهولندي دي ليخت من أياكس، والذي سيترتب على قدومه رحيل بعض اللاعبين في نفس مركزه.
مع صعوبة التفريط في الوافد الجديد "ديميرال"، يحاول الجياولورسي جس نبض الذئاب في ما يخص المدافع روجاني الذي يجذب انتباه الذئاب منذ فترة طويلة، خاصةً مع الرغبة في تعويض رحيل مانولاس.
أرسنال في طريقه لتقديم عرض لدانييلي روجاني
أفادت بعض التقارير الصحفية أن نادي أرسنال الإنجليزي يضع المدافع دانييلي روجاني لاعب يوفنتوس الإيطالي من ضمن اللاعبين المحتمل التعاقد معهم.
واجه المدافع الإيطالي منافسة صعبة ليحاول حجز مكان له ضمن التشكيل مع كلً من جورجيو كيلليني و ليوناردو بونوتشي قلبي الدفاع، وقد أصبح الوضع أصعب للاعب بعد إنضمام ماتيس دي ليخت من نادي أياكس.
ولذا فمن المتوقع أن يتخلى البيانكونيري عن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً مقابل مبلغ جيد من المال، في ظل إهتمام مدرب أرسنال أوناي إيمري بضم اللاعب.
يوفنتوس يحدد السعر المطلوب للتفريط في ماتويدي
حدد يوفنتوس السعر الذي يريده من أجل التفريط في لاعب الوسط "ماتويدي"، والذي يجذب اهتماماً من كبار الدوري الفرنسي وهما باريس سان جيرمان وموناكو.
طبقاً لمصادر كالتشيو ميركاتو فأن البيانكونيري يريد 25 مليون لبيع اللاعب، الذي انضم البي إس جي للصراع على ضمه بعد أن استفسر عنه في الساعات الماضية.
ميلان مصمم على التعاقد مع ديميرال
كثف ميلان من مفاوضاته مع يوفنتوس لضم ديميرال في الساعات الأخيرة، على الرغم أن اللاعب صفقة جديدة للبيانكونيري ولكن وصول دي ليخت شجعهم على محالة التعاقد معه.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن ديميرال هو أولوية الروسونيري في سوق الانتقالات حالياً ولكن السيدة العجوز تشترط 40 مليون يورو من أجل التفريط في اللاعب.
موناكو مهتم بالتعاقد مع ماتويدي
أبدى فريق موناكو الفرنسي اهتماماً قوياً بالتعاقد مع ماتويدي لاعب وسط يوفنتوس، والذي من المتوقع ألا يكون في خطط ماوريتسو ساري بعد التعاقد مع رامسي ورابيو.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن البيانكونيري يرغب بالحصول على 30 مليون يورو من أجل التفريط في لاعبه، ويعتبر فريق الإمارة الفرنسية من أبرز المهتمين بضمه.
فناربخشة يفاوض يوفنتوس لضم سامي خضيرة
دخل فناربخشة التركي في مفاوضات مع يوفنتوس من أجل التعاقد مع الألماني "سامي خضيرة"، خاصةً وأنه مرشح للرحيل هذا الصيف بعد قدوم المدرب ماوريتسو ساري.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن الفريق التركي قدم عرضه لضم لاعب وسط البيانكونيري، ولكن الفريق الإيطالي لم يرسل رده بعد.
تعثر مفاوضات ماتيا بيرين مع بنفيكا
تعثرت مفاوضات ماتيا بيرين مع فريق بنفيكا بعد أن فشل اللاعب في الفحص الطبي، بعد أن اكتشف الفريق البرتغالي أن مدة علاج اللاعب ستكون أطول من المتوقع، لذا تراجعوا عن ضمه.
طبقاً لمصادر سكاي سبورت فأن مسئولي بنفيكا اعتذروا ليوفنتوس، ومع ذلك إلا أن اللاعب لازال متواجداً في البرتغال على أمل أن يقدم بورتو عرضاً له في الساعات المقبلة.
ماتيس دي ليخت ينتقل رسمياً من أياكس إلى يوفنتوس
أعلن نادي يوفنتوس عن ضم اللاعب ماتيس دي ليخت رسمياً من نادي أياكس.
أكمل اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً صفقة انتقاله إلى البيانكونيري بعقد يستمر حتى 2024، ليُشارك الهولندي اللعب بجانب المحاربين القدماء والمخضرمين أمثال جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي في قلب الدفاع.
دي ليخت رسمياً ضمن صفوف يوفنتوس
تم الإعلان رسمياً في يوفنتوس عن ضم المدافع ماتيس دي ليخت لاعب اياكس السابق في صباح يوم الخميس، وقد كشف اللاعب إرتباطه الكبير وحبه القديم للبيانكونيري.
وكان اللاعب قد انضم إلى البطل الإيطالي في ظل صراعات عديدة من أكبر الأندية الأوروبية لضم اللاعب.
ميلان يرغب بالتعاقد مع صفقة يوفنتوس الجديدة
أبدى ميلان اهتمامه بالتعاقد مع التركي "مريح ديميرال" الوافد الجديد ليوفنتوس في سوق الانتقالات الحالي، قادماً من صفوف ساسولو، في صفقة كلفت البيانكونيري 18 مليون يورو.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الصفقة من الصعب حدوثها، إلا إذا كان العرض مغرياً للغاية ولكن المدير الرياضي للسيدة العجوز سيشترط وضع خيار إعادة شراءه في حال بيعه.
أخيراً.. دي ليخت يصل إلى تورينو للفحص الطبي
دي ليخت على وشك التوقيع ليوفنتوس
وصل الهولندي "دي ليخت" قائد أياكس إلى تورينو مساء اليوم الثلاثاء تمهيداً لخضوعه للفحص الطبي، والتوقيع لعقود انضمامه ليوفنتوس، بعد أسابيع طويلة من المفاوضات بين الطرفين.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فإن دي ليخت سينضم للبيانكونيري مقابل 75 مليون يورو، وسيتواجد في عقده شرط جزائي تقدر قيمته بحوالي 150 مليون يورو ولن سيتم تفعيله في الموسم الثالث له مع الفريق.
جواو فيريرا يقترب من الانضمام ليوفنتوس في صفقة بيرين
اقترب "ماتيا بيرين" من الانضمام لصفوف بنفيكا البرتغالي ومن المقرر أن تشهد الصفقة مبادلته مع لاعب آخر من النسور، على أن ينضم للبيانكونيري في سوق الانتقالات الحالي.
أشارت مصادر سكاي سبورتس بأن انتقال بيرين إلى بنفيكا سيشهد في المقابل انضمام جواو فيريرا الذي يلعب كظهير أيمن إلى صفوف السيدة العجوز.
ماتيا بيرين يقترب من الانضمام لبنفيكا البرتغالي
اقترب الإيطالي ماتيا بيرين من الانضمام لصفوف بنفيكا البرتغالي، بعد أن خرج من حسابات المدرب الجديد ساري عقب عودة جيانلويجي بوفون مجدداً في صفقة انتقال حر.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن بيرين سينضم لنسور البرتغال على سبي الإعارة مع إجبارية الشراء مقابل 15 مليون يورو.
يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع ماورو إيكاردي
أبدى يوفنتوس اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع الأرجنتيني "ماورو إيكاردي" مهاجم الإنتر، بعد أن خرج اللاعب تماماً من حسابات المدرب الجديد "كونتي" الذي رفض بقاء اللاعب في الفريق.
أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن البيانكونيري سيحتاجوا أولاً لبيع هيجواين وربما مانذوكيتش أيضاً من أجل ضم إيكاردي، بعد مقابلة وكيلة أعماله "واندا نارا" في الأسابيع القليلة الماضية.
تمهيداً للانضمام، دي ليخت يسافر إلى تورينو في الساعات القليلة المقبلة
الهولندي يستعد للفحص الطبي مع البيانكونيري
يستعد الهولندي "دي ليخت" للسفر إلى تورينو في الساعات القليلة المقبلة من أجل إجراء الفحص الطبي مع يوفنتوس تمهيداً للتوقيع للفريق، بعد أسابيع طويلة من المفاوضات بين الطرفين.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الإتفاق بين الطرفين تم يوم أمس السبت مقابل حوالي 70 مليون يورو، ولم يتبقَ سوى الفحص الطبي والتوقيع.
ماتيس دي ليخت في طريقه إلى يوفنتوس
صرحت بعض التقارير بأن يوفنتوس قد أنهى صفقة ماتيس دي ليخت، وأضافت التقارير أن البيانكونيري الذي يتصارع مع باريس سان جيرمان وبرشلونة في ضم اللاعب قد عرض 70 مليون يورو لضم اللاعب وهو ما تمت الموافقة عليه من قِبل نادي أياكس.
كما ذكرت تقارير خاصة بصحيفة "Gazzetta dello Sport" أن هناك شرط جزائي بقيمة 150 مليون يورو أُضيف للعقد الذي تمت الموافقة عليه من الفريق الهولندي.
بايرن يرغب باستعادة ماريو مانذوكيتش
انضم بايرن ميونخ لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع الكرواتي ماريو مانذوكيتش بجانب بروسيا دورتموند الذي أبدى اهتماماً جاداً به في الفترة الأخيرة.
أشارت مصادر لا جازيتا ديلو سبورت أن البافاري دخل في سباق مانذوكيتش وأن اللاعب بات يفكر جدياً في العودة للدوري الألماني مجدداً.
وست هام مهتم بالتعاقد مع جونزالو هيجواين
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "Sky Sports" بأن نادي وست هام مهتم بالتعاقد مع جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس.
وكان الأرجنتيني قد انتقل في إلى ميلان على سبيل الإعارة ومنها إلى تشيلسي الي مازال مُعاراً معهم حتى الآن، وليس في خطط ماوريزيو ساري الإستعانة باللاعب في صفوف البيانكونيري ولذا فيسعى الفريق لبيع اللاعب.
يوفنتوس يتفق مع أياكس على قيمة انتقال دي ليخت
يوفنتوس يحسم صفقة دي ليخت
توصل يوفنتوس أخيراً إلى إتفاق مع أياكس على قيمة انتقال دي ليخت إلى صفوف البيانكونيري حسبما أشارت أخر التقارير الصادرة من إيطاليا، والتي تنبأت باقتراب حسم الصفقة.
طبقاً لمصادر لا جازيتا ديلو سبورت فأن الإتفاق تم مقابل 70 مليون يورو وأن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية في الساعات المُقبلة وسيتحصل على راتب سنوي قيمته 12 مليون يورو.
يوفنتوس يرغب ببيع سامي خضيرة هذا الصيف
يسعى يوفنتوس للتخلص من بعض اللاعبين منذ مجئ ساري وأحد هؤلاء هو الألماني سامي خضيرة الذي سيحاول البيانكونيري بيعه هذا الصيف، وسيجد أندية كثيرة مهتمة بضمه.
طبقاً لمصادر لاجازيتا ديلو سبورت فأن اللاعب لديه العديد من العروض من أندية الدوري الأمريكي، بشكتاش وفناربخشة ولكنه يفضل العودة للدوري الألماني مجدداً.
دي ليخت قد يصل غداً لإجراء الفحص الطبي
دي ليخت على وشك الانضمام لليوفي
اقترب الهولندي دي ليخت أكثر من أي وقت مضى من الانضمام لصفوف يوفنتوس، بعد أن أشارت أخر التقارير بأن اللاعب سيخوض الفحص الطبي قريباً للغاية.
أكدت مصادر "مومبلانو" أن قائد أياكس قد يصل غداً إلى تورينو مساء الجمعة من أجل أن يخوض الفحص الطبي يوم السبت المُقبل تمهيداً لانضمامه للبيانكونيري.
يوفنتوس يتقدم بعرض جديد لضم ماتيس دي ليخت
وفقاً لصحيفة "Telegraf" فإن نادي يوفنتوس قد عاد مرة آخرى لتقديم عرض جديد إلى أياكس لضم المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت بقيمة 67 مليون يورو.
وتُشير التقارير بأن اللاعب بالفعل قد وافق على الشروط الشخصية بشأن انتقاله، ولكن الفريق الهولندي يقدر قيمة اللاعب بمبلغ 75 مليون يورو.
ويأمل البيانكونيري في إبرام الصفقة خلال أيام حتى يتمكنوا من تقديم اللاعب كصفقة جديدة ليسافر مع الفريق للمعسكر التحضيري المُقام في آسيا.
يوفنتوس يقترب من حسم صفقة دي ليخت
البيانكونيري على وشك ضم الهولندي
اقترب يوفنتوس بشكل كبير من حسم صفقة دي ليخت بعد المفاوضات الطويلة بين الطرفين مؤخراً، ومما ساعد على ذلك انسحاب الأندية الآخرى من السباق وخاصةً مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.
أشارت مصادر سكاي سبورتس بأن الطرفين يتفقا على الرتوش الأخيرة للصفقة، وأنه قد يُعلن رسمياً عن توقيعه للسيدة العجوز يوم السبت المقبل كحد أقصى.
سولشاير يُصرح بأن بوجبا ولوكاكو لم يتلقوا عروضاً حقيقية حتى الآن
صرح أولى جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن نجوم الفريق مثل بول بوجبا وروميلو لوكاكو لم يتلقوا أي عروض مقنعة حقيقية حتى الآن.
وكان قد أرتبط أسم اللاعب الفرنسي بوجبا ارتباطا وثيقاً بكلً من ريال مدريد ويوفنتوس الذين يسعون لضم اللاعب، في حين أن المهاجم البلجيكي لوكاكو هو هدف لإدارة الإنتر.
بايرن ميونخ مهتم بإعادة ماندجوكيتش مرة آخرى من يوفنتوس
بحسب ما أفادت به صحيفة "Sport Bild" بأن بايرن ميونخ يسعى لإعادة مهاجمه السابق ماريو ماندجوكيتش من يوفنتوس.
وكان قد غادر الكرواتي الفريق البافاري في 2014 لينضم إلى أتلتيكو مدريد لمدة عام واحد فقط قبل أن يتجه إلى مدينة تورينو ليكون ضمن صفوف البيانكونيري، ولكن أبطال الدوري الإيطالي يفكرون في بيع اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً.
وتأمل إدارة بايرن ميونخ في إستقطاب اللاعب ليُضيف دعم هجومي للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي.
هيجواين مصمم على البقاء مع يوفنتوس
البيبيتا لا يريد الرحيل
يصمم المهاجم الأرجنتيني "جونزالو هيجواين" على البقاء في صفوف يوفنتوس على الرغم أن ناديه لا يمانع ببيعه في سوق الانتقالات الحالي.
أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن اهتمام روما بضم اللاعب لم يكن مغرياً له، لذا فهو يفضل الاستمرار مع البيانكونيري على الانتقال لصفوف الجيالوروسي.
يوفنتوس يرفض عرضاً إنجليزياً لمويس كين
رفض يوفنتوس عرضاً رسمياً من إحدى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل التعاقد مع المهاجم الواعد "مويس كين" بسبب قناعة ساري الكبيرة بقدرات اللاعب.
أشارت مصادر لا جازيتا ديلو سبورت أن السيدة العجوز رفضت عرضاً من التوفيز بقيمة 30 مليون يورو ولا ترغب بالتفريط في اللاعب.
بروسيا دورتموند مهتم بالتعاقد مع مانذوكيتش
أبدى بروسيا دورتموند اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع ماريو مانذوكيتش لاعب يوفنتوس، حيث يسعى الفريق الألماني لتدعيم صفوفه بكل قوة من أجل المنافسة مجدداً على لقب الدوري.
أشارت مصادر كورييري تورينو بإن البي في بي يريد ضم اللاعب الكرواتي ولكن البيانكونيري يرغب بتجديد عقده والحفاظ عليه.
دي ليخت قد يستمر مع أياكس لموسم آخر
الهولندي قد يتأخر وصوله لتورينو
أشارت مصادر صحيفة تليغراف الهولندية أن دي ليخت لديه إتفاق شفهي مع أياكس على أن يرحل في الموسم المقبل مقابل 45 أو 50 مليون يورو.
أضافت أيضاً أن دي ليخت يفضل الانضمام ليوفنتوس لأن البيانكونيري هو الأكثر جدية بالتعاقد معه من بين كل الأندية الأخرى.
قريباً سيخضع كريستيان روميرو للفحص الطبي في يوفنتوس
وفقاً لما نشرتة صحيفة "Calcio Mercato" الإيطالية فأنه من المُقرر أن يخضع المدافع كريستيان روميرو لاعب جنوى السابق لفحص طبي قريباً في يوفنتوس قبل انتقالة بشكل دائم.
وقد اختار البيانكونيري الشاب البالغ من العمر 21 عاماً كأحد اللاعبين الواعدين في الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، ويسعى المدرب ماوريزيو ساري إلى جلب تعزيزات إضافية قبل بداية الموسم الجديد.
وكان اللاعب كريستيان روميرو قد سجل هدفين وصنع مثلهما في 27 مباراة خاضها مع جنوى في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.
يوفنتوس يجهز عرضاً رسمياً لضم بول بوجبا
البيانكونيري يتحرك ليستعيد النجم الفرنسي
بدأ يوفتوس تحركاته من أجل استعادة الفرنسي "بول بوجبا" وضمه مرة آخرى، بعد أن أشارت أخر التقارير إلى أن السيدة العجوز يستعدوا لتقديم عرض رسمي لضمه.
أكدت مصادر "تايمز" بإن البيانكونيري يجهزوا عرضاً قيمته 120 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع اللاعب
ماوريزيو ساري مهتم بكيران تريبير لاعب توتنهام
وفقاً لما صرح به الصحفي أوريليو كابالدي بأن ماوريزيو ساري مدرب يوفنتوس قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع كيران جون تريبير مدافع توتنهام.
وأضاف الصحفي الإيطاليي لصحيفة "Transfer Window Podcast" أن المدرب صرح بأنه سعيد للغاية إذا تمكن النادي من التوقيع مع اللاعب، وأنه يقتنع إقتناع تام بأن البيانكونيري يحتاج للاعبين مندفعين ويريدون أن يحدثوا الفارق مثل لاعب السبيرز.
دي ليخت متخوف من أسلوب وطريقة لعب ماوريزيو ساري
لاعب أياكس لم يتخذ القرار
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "La Gazzetta dello Sport" أن ماتيس دي ليخت لاعب أياكس قد تواصل مع المدرب ماوريزيو ساري في محاولة منه لاكتشاف أسلوب وطريقة لعب المدرب بسبب مخاوفه بشأن أسلوب لعب الفريق الذي من الممكن أن لا يتناسب مع طبيعة أسلوب الهولندي في الملعب.
وصرحت بعض التقارير أن هذه المخاوف قد تُعطل إكتمال صفقة انتقال اللاعب لصفوف البيانكونيري وأنها من شأنها أن تغير وجهة اللاعب إلى فريق آخر، خاصة مع استمرار مانشستر يونايتد المستمرة في محاولة ضم اللاعب.
بوجبا يفضل العودة ليوفنتوس عن الانضمام لريال مدريد
بوجبا يريد اللعب مجدداً للبيانكونيري
قد يبدو ريال مدريد في وضع أفضل للتعاقد مع بول بوجبا، لأنه أكثر جدية من يوفنتوس في التعاقد مع لاعب وسط، ولكن طبقاً لأخر التقارير فإن اللاعب يفضل العودة للبيانكونيري.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن بوجبا يريد إما الريال أو يوفنتوس، ولكنه يفضل الرجوع مجدداً لتورينو، ومع ذلك يظل الملكي هو المفضل للتوقيع مع اللاعب.
يوفنتوس يحول أنظاره إلى روميلو لوكاكو
حول يوفنتوس أنظاره إلى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد في الساعات الأخيرة، بعد أن علم بأن الفريق الإنجليزي لا يمانع ببيع مهاجمه البلجيكي هذا الصيف.
أشارت مصادر سكاي سبورتس بأن البيانكونيري يفكروا جدياً في التحرك لضم لوكاكو ولكنهم سيواجهوا منافسة شرسة من الإنتر الذي تواصل مع إدارة اليونايتد مؤخراً من أجل ضم اللاعب.
وكيل أعمال كانسيلو يعرضه على برشلونة!
قام البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال جواو كانسيلو بعرض موكله على فريق برشلونة في الساعات الأخيرة، في محاولة لاستغلال حاجة العملاق الكتالوني لضم ظهير أيمن بسبب عدم الاقتناع بسيميدو.
حيث أشارت مصادر راديو "راك" بأن اللاعب تم عرضه على إدارة البلوجرانا في انتظار ردهم، كما أن هناك مفاوضات من مانشستر سيتي لضمه أيضاً.
رسمياً.. يوفنتوس يعلن عن التعاقد مع ميريح ديميرال
أعلن يوفنتوس بصفة رسمية عن التعاقد مع التركي "ميريح ديميرال" مدافع ساسولو في صفقة كلفت خزائن البيانكونيري حوالي 18 مليون يورو.
يعتبر ديميرال الذي انضم بعقد مدته خمس سنوات هو الصفقة الخامسة للسيدة العجوز هذا الصيف بعد كل من بوفون، رامسي، رابيو ولوكا بيلجريني.
روما مهتم بالتعاقد مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين
وفقاً لصحيفة "Calcio Mercato" الإيطالية فأن روما مهتم بالتعاقد مع جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس.
وكان يأمل البيانكونيري في بيع المهاجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الحالية قبل إنطلاق الموسم الجديد وبعد أن تقرر عدم ملائمته لخطط المدرب الجديد ماوريزيو ساري.
روما يواصل محاولاته من أجل ضم هيجواين
واصل روما محاولاته مع جونزالو هيجواين من أجل إقناعه بالقدوم لنادي العاصمة الإيطالية، وهي مهمة لن تكون سهلة إطلاقاً لأن البيبيتا يفضل البقاء مع يوفنتوس عن الانضمام للذئاب.
أشارت مصادر سكاي سبورتس بأن المدير الرياضي الجديد للجيالوروسي "بيتراكي" قام بالتواصل بشكل شخصي مع الأرجنتيني من أجل إشعاره بجدية روما في التعاقد معه.
يوفنتوس سيستمع للعروض المقدمة للاعبه مانكوسو
يستعد يوفنتوس لتقييم العروض التي ستأتي من أجل بيع اللاعب "ليونارد مانكوسو" الذي أُعير إلى بيسكارا في الموسم الماضي، وقدم موسماً رائعاً حيث نجح في تسجيل 19 هدف في 35 مباراة.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فإن البيانكونيري اجتمعوا مع وكلاء أعمال اللاعب لتقييم وضعه داخل الفرق، مع وجود اهتمام من إمبولي بالتعاقد معه.
يوفنتوس يتقدم بعرض رسمي أول لدي ليخت
يوفنتوس يتحرك رسمياً لضم المدافع الهولندي
بدأ يوفنتوس تحركاته الرسمية سعياً للتعاقد مع الهولندي "دي ليخت" مدافع أياكس وذلك بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين في الآونة الأخيرة، ووسط صراع من أندية آخرى على ضمه أبرزها السيتي وبرشلونة.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن العرض الأول للبيانكونيري عبارة عن 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين آخرى كمتغيرات، ومن المتوقع ألا يلقى قبول العملاق الهولندي.
رسمياً.. بوفون يعود ليوفنتوس مرة آخرى
الأسطورة بوفون يعود لبيته مجدداً
أعلن يوفنتوس رسمياً عن التعاقد مجدداً مع الأسطورة "جيانلويجي بوفون" لمدة عام، ليعود اللاعب إلى بيته مرة آخرى بعد أن شارك مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي.
جاء انضمام بوفون للبيانكونيري بعد أن انتهى عقده مع الفريق الفرنسي، ومن المتوقع أن يتواجد على دكة البدلاء ليكون احتياطياً للبولندي تشيزني.
جيانلويجي بوفون على وشك العودة مجدداً لصفوف يوفنتوس
أسطورة البيانكونيري يعود للفريق بعد عام من رحيله
اقتربت عودة بوفون للبيانكونيري أكثر من أي وقت مضى، حيث من المقرر أن يصل اللاعب إلى عيادات النادي في الساعات القليلة المُقبلة من أجل الخضوع للفحص الطبي.
سينضم بوفون للسيدة العجوز مرة آخرى مجاناً بعد أن انتهى عقده مع باريس سان جيرمان، ومن المتوقع أن يكون احتياطياً لتشيزني في الموسم المُقبل.
صراع برتغالي على ضم ماتيا بيرين
يتنازع عملاقا كرة القدم البرتغالية وهما بورتو وبنفيكا على التعاقد مع الإيطالي "ماتيا بيرين" حارس مرمى يوفنتوس خاصةً مع اقتراب عودة بوفون مما سيعني قلة مشاركاته في الموسم المُقبل.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فإن بورتو وبنفيكا مهتمان بماتيا بيرين ولكن حارس جنوى السابق يرغب في البقاء داخل إيطاليا.
كالياري يرغب باستعارة بيلجريني
أبدى فريق كالياري رغبته باستعارة الوافد الجديد "لوكا بيلجريني" بين صفوفه حتى نهاية الموسم، بعد أن أنضم للبيانكونيري قادماً من فريق روما.
كان بيلجريني قد انضم للسيدة العجوز في صفقة مبادلة مع سبينازولا بالإضافة إلى دفع مبلغ قدره 9 مليون يورو للذئاب، وبحسب سكاي سبورتس فأن ساري سيقيم اللاعب في تحضيرات الموسم قبل أن يقرر إعارته من عدمها.
مانشستر سيتي يجدد اهتمامه بضم بونوتشي
أعاد السيتي اهتمامه بالمدافع الإيطالي "ليوناردو بونوتشي" لاعب يوفنتوس، خاصةً وأن البيانكونيري لا يمانع ببيعه ولكن بشرط حصوله على عرض مناسب، لتمويل صفقة دي ليخت في المقابل.
طبقاً لمصادر "كورييري ديلو سبورت" فإن السيتي سيحاول مجدداً مع بونوتشي حيث يسعى السماوي لضم مدافع جديد، ويبدو أن ليستر سيتي مصمم على الحصول على 90 مليون جنيه إسترليني للتفريط في ماجواير.
روما مهتم بضم هيجواين من يوفنتوس
الأرجنتيني مطلوب من قبل الذئاب
يرغب فريق روما بالتعاقد مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين الذي خرج من حسابات فريقه تماماً، وذلك بعد انتهاء إعارة اللاعب مع تشيلسي الإنجليزي.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن البيانكونيري لا يمانع برحيل مهاجمه إلى العاصمة الإيطالية، ولكن الصفقة متوقفة على موافقة اللاعب على تلك الخطوة.
رسمياً.. آرون رامسي لاعباً ليوفنتوس
أصبح الويلزي "آرون رامسي" لاعباً في صفوف يوفنتوس بشكل رسمي، بعد أن انتهى عقده مع آرسنال بحلول 1 يوليو، وكان قد توصل إلى إتفاق في وقت سابق مع البيانكونيري على أن ينضم مجاناً.
خضع اللاعب للفحص الطبي اليوم في عيادات الفريق، ومن المتوقع أن ينضم للتدريبات بدايةً من يوم غد، وسيحصل على راتب إسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني.
جونزالو هيجوان يعود مرة آخرى إلى يوفنتوس
أفادت بعض التقارير أن نادي تشيلسي أكد أن جونزالو هيجواين قد ترك النادي عائداً إلى صفوف يوفنتوس مرة آخرى، وأضاف التقرير أن البلوز لم يُمددوا الإعارة مع اللاعب أو يُفعلوا بند الشراء الدائم.
وكانت هُناك بعض الإشاعات السابقة التي أدعت بأن اللاعب الذي أنتقل إلى تشيلسي على سبيل الإعارة قد وقع بالفعل عقد انتقال دائم مع الفريق الإنجليزي.
الدحيل يرغب بضم لاعب آخر من يوفنتوس
بعد التعاقد مع المغربي "مهدي بنعطية" في الموسم الماضي، أبدى فريق الدحيل القطري اهتمامه بضم لاعب آخر من صفوف يوفنتوس وهو الفرنسي ماتويدي.
طبقاً لمصادر موقع فوت 365 فأن الدحيل تواصلوا مع ماتويدي من أجل جس نبض اللاعب الذي يتبقى في عقده 12 شهراً فقط، ولكن يبدو أن رغبته هي البقاء في صفوف البيانكونيري.
يوفنتوس يسعى لبيع سامي خضيرة وماتويدي في الميركاتو الحالي
أفادت بعض التقارير الخاصة بـ"Tuttosport" أن يوفنتوس يسعى لبيع اثنين من لاعبي خط الوسط، وهما الألماني سامي خضيرة والفرنسي بليز ماتويدي في سوق الانتقالات الحالي.
خاصة بعد إنتهاء صفقة أدريان رابيو الذي سينضم للبيانكونيري في صفقة مجانية بعد إنتهاء عقده مع باريس سان جريمان.
باريس يرغب بالتعاقد مع بونوتشي
يحاول باريس سان جيرمان استغلال اقتراب يوفنتوس من التعاقد مع دي ليخت من أجل الانقضاض على أحد أبرز مدافعيه وهو الإيطالي ليوناردو بونوتشي.
طبقاً لمصادر النسخة الإيطالية من موقع جول، فأن الفريق الفرنسي بدأ محادثاته مع البيانكونيري من أجل التعاقد مع بونوتشي ولكن المحادثات لا تزال في بدايتها.
لوكا بيلجريني يجري الفحص الطبي في يوفنتوس
لوكا بيلجريني يقترب للانضمام لصفوف السيدة العجوز
أكد نادي يوفنتوس وصول "لوكا بيلجريني" لاعب روما السابق إلى مقر النادي من أجل إجراء الفحص الطبي تمهيداً ليكون لاعباً جديداً في صفوف البيانكونيري.
سينضم لوكا للسيدة العجوز في مبادلة مع روما، على أن يذهب سبينازولا للجهة المُقابلة ويتم دفع مبلغ إضافي يصل إلى 9 مليون يورو.
لاعب بيرنلي الشاب حاز على اهتمام يوفنتوس
بحسب ما جاء من "Lancashire Live" بأن لاعب بيرنلي دوايت ماكنيل قد حاز على اهتمام يوفنتوس.
وقدم اللاعب أداءاً جيداً مع منتخب إنجلترا في كأس العالم تحت 21 عاماً، وتُشير التقارير أن البيانكونيري أصبح يراقب اللاعب عن كثب.
جدد اللاعب صاحب الـ19 عاماً عقده مع بيرنلي في يناير الماضي ليستمر ضمن صفوف النادي حتى عام 2023.
ماتيس دي ليخت يقترب ليُعلن رسمياً كلاعباً في صفوف يوفنتوس
انتصر يوفنتوس في صراع الفرق الكبرى لضم دي ليخت
بحسب ما أفادت به صحيفة "Tuttosport" أن اللاعب ماتيس دي ليخت سيتم إعلان انتقاله رسمياً يوم الاثنين كلاعب في فريق يوفنتوس.
كان هناك صراع كبير بين كلً من مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان وبرشلونة مع بطل الدوري الإيطالي على ضم قائد أياكس في سوق الانتقالات الحالي، لكن البيانكونيري استطاع أن يُحقق الفوز في السباق بتوقيعه مع اللاعب الهولندي وإتمام الصفقة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.