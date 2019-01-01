انسحب يوفنتوس بشكل نهائي من سباق التعاقد مع الفرنسي "ندومبيلي" لاعب فريق ليون، والذي اقترب من الرحيل هذا الصيف بعد أن تعاقد ناديه مع بديله وهو جيان لوكاس.

حيث أشارت ليكيب إلى أن البيانكونيري ابتعد عن مفاوضة اللاعب بعد أن حسم صفقة رابيو، ليترك توتنهام منفرداً بسباق التوقيع معه.