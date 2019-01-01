بشكتاش يستفسر عن الألماني سامي خضيرة
ساري سيحدد موقفه قريباً
استفسر بشكتاش التركي عن إمكانية التعاقد مع الألماني سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس، خاصةً مع اقتراب البيانكونيري من التعاقد مع رابيو مجاناً والإتجاه لإعادة بوجبا.
طبقاً لمصادر كورييري ديلا سيرا، فأن خضيرة ليس ضمن خطط المدرب الجديد ماوريتسو ساري، لذا من المتوقع رحيله هذا الصيف.
رسمياً.. بينتاكور يجدد عقده مع يوفنتوس
حتى عام 2024
أعلن الموقع الرسمي ليوفنتوس اليوم السبت عن تجديد عقد لاعبه الأوروجوياني "بينتاكور" حتى عام 2024، ليستمر صاحب الـ21 عاماً لسنوات إضافية مع السيدة العجوز.
كان بينتاكور قد انضم لليوفي قادماً من بوكا جونيورز الأرجنتيني في صيف 2017، واستطاع إثبات نفسه بقوة مع الفريق الأول، كان يحظى بثقة المدرب السابق أليجري وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 3 آخرين في 67 مباراة لعبها مع الفريق.
يوفنتوس يتقدم سباق التوقيع مع دي ليخت
متفوقاً على باريس والبارسا
اقترب فريق يوفنتوس من التوقيع مع المدافع الهولندي "دي ليخت" قائد فريق أياكس، بعد أن تفوق في صراع ضمه على بعض العمالقة مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس، فأن البيانكونيري تصدروا السباق، ومستعدين لدفع حوالي 62 مليون جنيه إسترليني من أجل التوقيع معه، ولازالت المفاوضات مع أياكس مستمرة ولكنها في مراحل متقدمة للغاية.
يوفنتوس واثق من اتمام صفقة رابيو
البيانكونيري يخطط للتوقيع مع متوسط الميدان الفرنسي نهاية الأسبوع
على ما يبدو أن الأمور بين يوفنتوس وأدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان تسير في مجراها الصحيح، فإدارة البيانكونيري ترى أنها ستتمكن من الحصول على توقيع الفرنسي، كما أنها تخطط للحصول على خدماته رسمياً بنهاية الأسبوع.
ويستطيع جول أن يؤكد أن صاحب الـ24 ربيعاً سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ7 ملايين يورو في السيدة العجوز، وأنه أصبح على بعد خطواتٍ قليلة من كبير إيطاليا محلياً خاصةً وأن عقده مع الفريق العاصمي الفرنسي سينتهي بنهاية الشهر الجاري.
يوفنتوس يخطط لخطف بيساكا من مانشستر يونايتد
ادعت صحيفة كوريري دي تورينو الإيطالية أن يوفنتوس وضع خطة لخطف آرون وان بيساكا من مانشستر يونايتد، والذي اقترب بقوة من التوقيع مع الشياطين الحمر في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.
ويرى ساري أن الظهير الأيمن لكريستال بالاس سيكون صفقةً رابحةً للبيانكونيري إذا ضمه في الميركاتو الحالي، خاصةً وأن نسور لندن يرغبون في الحصول على 55 مليون جنيهاً استرلينياً فقط مقابل التخلي عن خدمات الإنجليزي.
ساري يرغب في استمرار هيجواين مع يوفنتوس
نشرت صحيفة الديلي ميل الإنجليزية تقريراً يفيد أن ساري يرغب في الحتفاظ بهيجواين في يوفنتوس، خاصةً أن عودته من إعارته القصيرة في تشيلسي أصبحت محتومة.
وبحسب التقرير فإن الثعلب الإيطالي لا يرى أي داعي لاستمرار مهاجمه السابق في نابولي مع البلوز، خاصةً مع رفض أبراموفيتش تفعيل بند الشراء مقابل 31.3 مليون جنيه إسترليني، وتعرض أسود لندن لعقوبة الحرمان من إبرام صفقات في سوق انتقالات الصيف الحالي.
سولشار يترقب رحيل بوجبا ولوكاكو
المدرب النرويجي يسعى لجلب الأموال وتجديد دماء فريقه
ادعت الديلي ستار أن أوله جونار سولشار يترقب خروج نجمي مانشستر يونايتد بول بوجبا وروميلو لوكاكو، وذلك لتوفير الأموال والتعاقد مع أسماء جديدة لتدعيم المراكز الضعيفة في الفريق.
وكانت إدارة الشياطين الحمر قد خصصت مبلغ لا يناسب طموحات المدرب النرويجي في سوق انتقالات الصيف الحالي هو 100 مليون جنيهاً استرلينياً، ومع ارتفاع أسعار اللاعبين خاصةً الجيدين منهم سيكون من الرائع خروج الثنائي من أولد ترافورد لتعزيز قوة الإدارة في الميركاتو.
وجدير بالذكر أن بوجبا ارتبط اسمه بالانتقال لريال مدريد أو يوفنتوس، أما لوكاكو فيسعى الإنتر إلى تعزيز صفوفه به تحسباً لمغادرة الهداف الأرجنتيني ماورو إيكاردي المرتقبة.
دوجلاس كوستا يلمح بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي
ألمح الجناح البرازيلي ليوفنتوس دوجلاس كوستا إلى إمكانية رحيله إلى الدوري الإنجليزي في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك في إجابة له على سؤال عن مستقبله مع يوفنتوس في ظل تراجع فرص مشاركته الموسم الماضي.
يرتبط اسم صاحب الـ28 عاماً بالانضمام لمانشستر يونايتد في الميركاتو الحالي، لكن مع قدوم ساري أصبحت فرص انتقاله من السيدة العجوز أقل، فالسبب خلف عدم مشاركته الموسم الماضي هو أليجري الذي رحل عن الآليانز نهاية الموسم الماضي.
مانشستر سيتي يقترب من خطف كوليبالي من يوفنتوس
سيصبح مدافع نابولي السنغالي خاليدو كوليبالي هو الأغلى في التاريخ إذا قبل عرض مانشستر سيتي
أشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض قياسي لنابولي من أجل ضم خاليدو كوليبالي يقدر بـ95 مليون يورو، وهو العرض الذي سيصعب على نابولي بشكلٍ عام ودي لاورينتس بشكلٍ خاص رفضه.
يحظى السنغالي الدولي بمتابعةٍ من كبار القوم في أوروبا، وأبرز الراغبين في ضمه هو كبير إيطاليا محلياً يوفنتوس، والذي بدأ يفكر جدياً في تغيير جلده بالتعاقد مع مدرب أبناء الجنوب السابق ماوريسيو ساري، وفي حالة انضمام كوليبالي للسيدة العجوز سيحصل بالتأكيد على مركز أساسي ليس فقط لتقدم أعمار مدافعي البيانكونيري، بل أيضاً لتفاهمه الكبير مع مدربه السابق الذي صنع منه واحداً من أفضل مدافعي العالم
يوفنتوس يخطط لإعادة بوجبا رغم اهتمام ريال مدريد
البيانكونيري يدرس تقديم 140 مليون يورو لمانشستر يونايتد مقابل إعادة بوجبا
أكدت مصادر مطلعة بالدوري الإيطالي أن يوفنتوس يستعد للانقضاض على نجمه السابق بول بوجبا لاستعادته من مانشستر يونايتد، وذلك قبل تحرك ريال مدريد نحوه بناءً على الرغبة الملحة من زين الدين زيدان بجمع الشمل مع مواطنه.
وبحسب المصادر فإن إدارة البيانكونيري جهزت عرضاً بقيمة 140 مليون يورو من أجل ضم صاحب الـ26 عاماً، والذي عبر في وقتٍ سابق عن رغبته في مغادرة الفريق الذي نشأ فيه بحثاً عن مستواه الذي تراجع منذ العودة لأولد ترافورد.
على الجانب الآخر، قالت صحيفة إيه بي سي أن ريال مدريد يدرس جلب بوجبا مقابل 125 مليون يورو، وإذا صحت هذه الأخبار فبالتأكيد سيكون فريق السيدة العجوز هو الأقرب لخطف متوسط الميدان الفرنسي
كانسيلو يبتعد خطوة عن مانشستر سيتي
بحسب إفينينج ستاندرد فإن الظهير الأيمن كايل ووكر على وشك تمديد عقده لموسمين قادمين مع مانشستر سيتي، وذلك على الرغم من ارتباط اسم جواو كانسيلو بالانضمام للأزرق السماوي.
قد تتعقد صفقة انتقال البرتغالي الدولي من يوفنتوس لملعب الاتحاد بعد التجديد مع ظهير منتخب الأسود الثلاثة، حيث أن صاحب الـ25 عاماً لن يقبل بمقاعد البدلاء بعد أن كان الظهير الأيمن الأول للسيدة العجوز الموسم الماضي.
وبحسب التقرير فإن الاتفاق تم بين ووكر ومانشستر سيتي بأن يتقاضى نجم توتنهام السابق 180 ألف جنيهاً استرلينياً أسبوعياً، وسيتم الإعلان الرسمي الأسبوع القادم.
الإنتر يحدد بديل إيكاردي في حالة انضمامه ليوفنتوس
بحسب ديلي تيليغراف فإن صفقة انضمام روميلو لوكاكو للإنتر مرهونة برحيل ماورو إيكاردي عن صفوف الفريق هذ الصيف، وهو ما أصبح وشيكاً ومرحباً به داخل أسوار النيراتزوري الساعي لبدء مرحلة جديدة يقودها المدرب أنطونيو كونتي، والذي حدد البلجيكي الدولي كبديلاً عن قائد الفريق.
وتشير العديد من التقارير إلى أن خروج المهاجم الأرجنتيني من جيوزيبي مياتزا أصبح وشيكاً، وحدد البعض وجهته إلى يوفنتوس، وهو الأمر الذي يقرب مهاجم مانشستر يونايتد أكثر وأكثر من خوض مغامرة جديدة في الأراضي الإيطالية هذه المرة.