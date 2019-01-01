بعد الإتفاق مع رايولا

تمكن يوفنتوس من إيجاد إتفاق مع رايولا على انضمام دي ليخت لصفوف البيانكونيري، بعد صراع كبير للغاية مع برشلونة، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

طبقاً لما ذكرته صحيفة توتو سبورت فأن الإتفاق قريب للغاية بعد أن عرض اليوفي راتب يصل إلى 7.5 مليون يورو بخلاف الإضافات وهو ما يعد قريباً من الرقم الذي طلبه رايولا.