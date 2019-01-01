اقترب الإيطالي ماتيا بيرين من الانضمام لصفوف بنفيكا البرتغالي، بعد أن خرج من حسابات المدرب الجديد ساري عقب عودة جيانلويجي بوفون مجدداً في صفقة انتقال حر.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن بيرين سينضم لنسور البرتغال على سبي الإعارة مع إجبارية الشراء مقابل 15 مليون يورو.