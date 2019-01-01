يحاول باريس سان جيرمان استغلال اقتراب يوفنتوس من التعاقد مع دي ليخت من أجل الانقضاض على أحد أبرز مدافعيه وهو الإيطالي ليوناردو بونوتشي.

طبقاً لمصادر النسخة الإيطالية من موقع جول، فأن الفريق الفرنسي بدأ محادثاته مع البيانكونيري من أجل التعاقد مع بونوتشي ولكن المحادثات لا تزال في بدايتها.