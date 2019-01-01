أكد باراتيتشي المدير الرياضي لفريق يوفنتوس أن التركي ديميرال هو أكثر لاعبي الفريق المطلوبين في سوق الانتقالات، على الرغم من انضمامه هذا الصيف من ساسولو.

صّرح باراتيتشي قائلاً: يجب أن تقدروا ديميرال جيداً، يمكنني إخباركم أنه أكثر اللاعبين الذي تلقى عروض للرحيل هذا الصيف، لن تتخيلوا عددها.