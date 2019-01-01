دخل يوفنتوس في مفاوضات مفاجئة مع وكيل أعمال لوكاكو تمهيداً لضم المهاجم البلجيكي، الذي لا يمانع مانشستر يونايتد ببيعه ولكن بشرط حصولهم على سعر مناسب.

أشارت مصادر توتو ميركاتو ويب أن باراتيتشي المدير الرياضي للبيانكونيري اجتمع اليوم مع وكيل أعمال لوكاكو في ميلانو، مستغلاً مماطلة النيراتزوري في مفاوضاتهم للانقضاض على الصفقة.