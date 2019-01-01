واصل إيفرتون مفاوضاته مع يوفنتوس من أجل التوقيع مع المهاجم الإيطالي الواعد "كين" الذي لا يمانع البيانكونيري ببيعه في سوق الانتقالات الحالي، ولكن بشرط وصول عرض مناسب.

طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن المفاوضات بين التوفيز والسيدة العجوز مستمرة، ويشترط الفريق الإيطالي وجود خيار لإعادة الشراء مستقبلاً بالسعر الذي يتم الإتفاق عليه بين الناديين.