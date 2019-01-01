يوفنتوس يتحرك رسمياً لضم المدافع الهولندي

بدأ يوفنتوس تحركاته الرسمية سعياً للتعاقد مع الهولندي "دي ليخت" مدافع أياكس وذلك بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين في الآونة الأخيرة، ووسط صراع من أندية آخرى على ضمه أبرزها السيتي وبرشلونة.

طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن العرض الأول للبيانكونيري عبارة عن 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين آخرى كمتغيرات، ومن المتوقع ألا يلقى قبول العملاق الهولندي.