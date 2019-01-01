والد خاميس ينصح ابنه بالانضمام لليوفي
ومزاملة رونالدو مجدداً
قام والد خاميس رودريجيز بتوجيه نصيحة لابنه بعدم العودة إلى ريال مدريد مجدداً ومحاولة الرحيل عن الفريق في حال لم يفعل بايرن ميونخ خيار شراءه بعد انتهاء إعارته.
وأشار ويلسون "والد خاميس" في تصريحات نقلتها صحيفة آس أن يوفنتوس سيكون خياراً جيداً لابنه، لأنه صديق جيد لرونالدو وبسبب ذلك يتمنى أن يجتمعا معاً.
هازارد يثير الشكوك حول مستقبله
بعد تصريحاته الأخيرة
أثار البلجيكي إيدين هازارد الشكوك مجدداً حول مصيره مع فريق تشيلسي بعد تصريحاته الأخيرة وسط تكهنات لا تتوقف حول ارتباطه بريال مدريد.
وفي تصريحاته لراديو مونتي كارلو أشار هازارد إلى أنه اتخذ قراره ويعرف ما سيفعله في المستقبل، ولكنه في الوقت الراهن ينصب كل تركيزه مع فريق تشيلسي.
يُذكر أن هازارد كان قد سبق وأن أبدى رغبته باللعب لريال مدريد.
حكيمي لن يستمر مع دورتموند
حسبما أكد موكله
أّكد وكيل أعمال اللاعب المغربي أشرف حكيمي أن موكله سيعود إلى ريال مدريد مجدداً برغم تألقه مع بروسيا دورتموند الألماني ولكن مستقبله سيكون مع المرينجي.
حيث صّرح قائلاً: مبدئياً، اتفقنا على إعارته لمدة عامين ولكن علينا أن نتقبل أنه سيعود إلى ريال مدريد مرة آخرى، نحن شاكرين جداً لبروسيا دورتموند على منحه الفرصة ليتطور.
تحذير شديد اللهجة من ريفر بليت لريال مدريد
بخصوص بالاسيوس!
قام فريق ريفر بليت بتوجيه إنذار شديد اللهجة لفريق ريال مدريد بسبب اللاعب الموهوب بالاسيوس والذي يعد مطلوباً بقوة من الملكي.
وبحسب مصادر ميدياست الإيطالية فأن الفريق الأرجنتيني يرغب بإنهاء المفاوضات في أسرع وقت ممكن، وإلا فأنه سيستمع إلى عروض آخرى ويتجاهل اهتمام المرينجي.
رودريجيز قد يدخل في صفقة كريستيان إريكسن
مبادلة بالإضافة إلى المال
ينوي ريال مدريد استغلال عدم الحاجة إلى اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز من أجل التعاقد مع أحد أبرز أهداف الفريق في سوق الانتقالات وهو كريستيان إريكسن.
وبحسب بعض المصادر الإنجليزية فأن الملكي ينوي عرض روديجيز بالإضافة إلى مبلغ من المال من أجل إقناع السبيرز بالتخلي عن اللاعب، وهو ما قد يكون عرضاً مغرياً للدجاج بسبب حاجتهم إلى المال وبديل مباشر للاعب في حال رحيله.
ريال مدريد ينوي التحرك لضم راشفورد
ولكن في الصيف
يبدي فريق ريال مدريد إعجاباً كبيراً بالمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ويسعى للتحرك لضمه لحل أزمة الهجوم.
ولكن بحسب صحيفة ذا صن فأن المرينجي يجهز عرضاً بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع اللاعب ولكن المفاوضات لن تبدأ سوى في الصيف.
ديباي يغازل ريال مدريد
بالإضافة إلى آخرين
لا يبدو الهولندي ديباي سعيداً ببقائه في الدوري الفرنسي مع فريق ليون، حيث يحلم جناح مانشستر يونايتد السابق بالانضمام إلى فريق كبير من أجل تعويض إخفاقه السابق مع الشياطين الحُمر.
وحدد اللاعب العديد من الأندية التي يرغب باللعب لها ومن بينها ريال مدريد، خاصةً وأن المرينجي لم يتعاقد مع بديل لكريستيانو رونالدو حتى الآن وكان قد تم تشبيهه باللاعب البرتغالي في عز تألقه مع أيندهوفن.
ريال مدريد يجد بديل كريم بنزيما
في الدوري الألماني
يرغب ريال مدريد بصورة عاجلة بإيجاد بديل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تكرار إصابات دياز وعدم وجود لاعب احتياطي في مركز المهاجم الصريح.
وبحسب صحيفة إكسبريس فأن الملكي وجد ضالته في الصربي يوفيتش لاعب إينتراخت فرانكفورت خاصةً مع المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب في الدوري الألماني هذا الموسم.