ويُلمح لبقاءه

تحدث الكوستاريكي كيلور نافاس عن مستقبله مع ريال مدريد، بعد أن ربطته بعض الأخبار بالرحيل عن النادي وسط اهتمام يوفنتوس وآرسنال.

حيث أشار اللاعب إلى أنه لن يترك سانتياجو برنابيو سوى إذا شعر أن فرصه أصبحت ضئيلة وتيقن أنه لا يمكن أن يكون الخيار الأول للمدرب سولاري.

يُذكر أن نافاس بات احتياطياً منذ مجئ كورتوا والذي تعاقد معه ريال مدريد في الصيف الماضي قادماً من تشيلسي الإنجليزي.