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أخبار انتقالات ريال مدريد | نافاس يتحدث عن مستقبله، وعرض رسمي في الطريق لضم بالاسيوس

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

محدث
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نافاس يتحدث عن مستقبله

2019-01-11T20:37:04Z

ويُلمح لبقاءه

تحدث الكوستاريكي كيلور نافاس عن مستقبله مع ريال مدريد، بعد أن ربطته بعض الأخبار بالرحيل عن النادي وسط اهتمام يوفنتوس وآرسنال.

حيث أشار اللاعب إلى أنه لن يترك سانتياجو برنابيو سوى إذا شعر أن فرصه أصبحت ضئيلة وتيقن أنه لا يمكن أن يكون الخيار الأول للمدرب سولاري.

يُذكر أن نافاس بات احتياطياً منذ مجئ كورتوا والذي تعاقد معه ريال مدريد في الصيف الماضي قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images

عرض رسمي في الطريق لضم بالاسيوس

2019-01-11T20:33:45Z

بحسب وكيل أعماله

يستعد فريق ريال مدريد لتقديم عرض رسمي للأرجنتيني بالاسيوس لاعب ريفر بليت وذلك في غضون أيام بحسب أخر التقارير.

وبحسب وكيل أعماله فأن الملكي يجهز عرضاً رسمياً وشيكاً لضم لموكله، خاصةً وأن المرينجي معجب باللاعب منذ فترة طويلة.

بالاسيوس يتحدث عن اهتمام الملكي به

2019-01-10T19:55:14Z

بكل فخر

أبدى الأرجنتيني بالاسيوس لاعب ريفر بليت سعادته البالغة باهتمام ريال مدريد بضمه، مشيراً إلى أنه يتمنى تحقيق هذا الحلم..

وصّرح اللاعب قائلاً: أنه من الفخر أن يهتم ريال مدريد بي، أحاول ألا ألتفت إلى أخبار الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي لاستمتع بكل يوم في حياتي، أصدقائي يريدونني الاستمرار هُنا.

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بيل قد يعود لتوتنهام

2019-01-10T19:53:56Z

مقابل التعاقد مع؟

يحاول ريال مدريد استغلال السعر الكبير للاعب جاريث بيل الذي يعاني بشدة من الإصابات، من أجل استغلاله في ضم مهاجم ذو اسم كبير.

وبحسب مصادر دون بالون، فأن الملكي يفكر في عرض بيل على توتنهام بالإضافة إلى مائة مليون آخرين من أجل التعاقد مع هاري كين.

إريكسن يتحدث عن مستقبله

2019-01-09T22:43:24Z

ويلمح بالرحيل

تحدث الدانماركي كريستيان إريكسن عن مستقبله مع توتنهام، وأفصح عن رغبته وظهر من تصريحاته أنه يريد الرحيل.

حيث صّرح لاعب أياكس السابق بأن مسئولي السبيرز يعلموا ما يريده بالتحديد، وسط اهتمام شديد من ريال بضم اللاعب.

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صراع مع اليونايتد على ضم كوليبالي

2019-01-09T22:41:38Z

من يظفر بالمدافع السنغالي؟

يواجه ريال مدريد منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد من أجل ضم السنغالي كوليبالي مدافع نابولي، والذي يقدم مستويات مذهلة للغاية مع البارتينوبي.

وبحسب مصادر  صحيفة ذا صن، فأن الملكي مستعد لتقديم عرض ضخم يصل إلى 90 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، ولكنه يواجه صراعاً مع اليونايتد.

الإنتر يحدد شروطه من أجل إيكاردي

2019-01-08T22:30:30Z

ومن بينهم مودريتش

وضع فريق الإنتر شروطه لريال مدريد في حال أراد الملكي التعاقد مع الأرجنتيني إيكاردي الذي يرغب الفريق الإسباني بالتعاقد معه.

وبحسب مصادر صحيفة كورييري ديلو سبورت فأن الفريق الإيطالي سيشترط مبادلة إيكاردي مع مودريتش وكروس معاً وليس كروس فقط كما يرغب بيريز رئيس ريال مدريد.

يُذكر أن النيراتزوري ومن جهة آخرى يحاول تجديد عقد مهاجمه وزيادة راتبه.

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تشيلسي يفكر في كريم بنزيما

2019-01-08T22:27:43Z

لتعويض الرحيل المرتقب لموراتا

أبدى فريق تشيلسي اهتماهه بمهاجم ريال مدريد كريم بنزيما من أجل تعويض الرحيل المرتقب لألفارو موراتا.

وبحسب مصادر صحيفة ميرور فأن البلوز يرغبوا بتعويض مهاجم ريال مدريد السابق بمهاجم الملكي الحالي.