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أخبار انتقالات ريال مدريد | الملكي الأقرب لضم ميليتاو، ولونين مطلوب في ويسكا

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

محدث
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Getty Images

ريال مدريد الأوفر حظاً لضم ميليتاو

2019-01-19T21:08:35Z

في الصيف المقبل

يعتبر ريال مدريد هو الأوفر حظاً للتعاقد مع البرازيلي ميليتاو مدافع ريال مدريد والذي يجذب انتباه عدة أندية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة جلوبو سبورت فأن الملكي هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب في الصيف، بسبب حاجة المرينجي لتقوية دفاعه بسبب المعاناة مع الإصابات وعدم وجود بديل للثنائي راموس وفاران.

Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação

لونين مطلوب من فريق ويسكا

2019-01-19T21:06:21Z

على سبيل الإعارة

أبدى فريق ويسكا متذيل ترتيب الدوري الإسباني رغبته بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد لونين من أجل تدعيم صفوفه والبقاء في دوري الدرجة الأولى.

وبحسب تقارير صحيفة ماركا فأن فريق ويسكا استفسر رسمياً عن إمكانية استعارة الأوكراني حتى نهاية الموسم، خاصةً وأن فترته مع فريق ليجانيس لم تفي بالغرض ولم يتطور فيها بالشكل المطلوب.

اليونايتد يحاول الحفاظ على راشفورد

2019-01-18T20:43:18Z

من اهتمام ريال مدريد به

يحاول مانشستر يونايتد الحفاظ على مهاجمه الإنجليزي راشفورد، خاصةً وأن ريال مدريد مهتم بالتوقيع معه إن أُتيحت الفرصة.

وبحسب بعض المصادر الإنجليزية فأن الشياطين الحمر سيحاولوا الإبقاء على اللاعب من خلال مضاعفة راتبه الحالي وتجديد عقده.

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ميليتاو أولوية قصوى في الصيف

2019-01-18T20:41:39Z

لتدعيم الدفاع

أبدى فريق ريال مدريد اهتماماً كبيراً للغاية بموهبة بورتو ميليتاو تمهيداً لضمه في الصيف المقبل من أجل دعم خط الدفاع.

ويسعى الملكي لحل أزمته الدفاعية التي يعاني منها بوضوح في الموسم الحالي بتجديد دماء الفريق وبحسب الصحف الإسبانية فأن المرينجي وجد ضالته في ميليتاو.

رسمياً.. كيكو كاسيا ينضم لليدز يونايتد

2019-01-17T21:27:12Z

بصفة نهائية

أعلن فريق ليدز يونايتد يوم أمس الخميس عن التوقيع رسمياً مع الحارس الإسباني كيكو كاسيا قادماً من صفوف ريال مدريد.

وانضم كاسيا بعقد مدته أربع سنوات ونصف في صفقة مجانية، وأبدى اللاعب سعادته بالانضمام لفريق تاريخي مثل ليدز والعمل تحت قيادة مدرب مثل بيلسا.

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آرسنال يرغب بضم خاميس رودريجيز

2019-01-17T21:24:05Z

بعد انتهاء إعارته

يرغب فريق آرسنال بتعويض الرحيل المتوقع للألماني مسعود أوزيل الذي لا يعيش فترة سعيدة مع المدرب أوناي إيمري وذلك بضم صانع ألعاب جديد.

وبحسب صحيفة بيلد فأن الفريق اللندني يستهدف التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز وذلك فور انتهاء إعارته مع البافاري.

كاسيا على وشك الانضمام لليدز يونايتد

2019-01-16T20:24:47Z

يستعد للفحص الطبي

اقترب الحارس الإسباني كيكو كاسيا من اكمال انتقاله إلى ليدز يونايتد، حيث يستعد اللاعب للسفر إلى إنجلترا لاستكمال إجراءات رحيله عن الملكي.

وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن اللاعب يستعد للخضوع للفحص الطبي، ومن ثم توقيع العقود مع متصدر دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

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توقف مفاوضات ريال مدريد مع بياتيك

2019-01-16T20:21:07Z

اللاعب أقرب لميلان

أبدى ريال مدريد اهتماماً كبيراً بضم البولندي بياتيك مهاجم جنوى والذي يقدم أداءاً رائعاً وينافس على صدارة هدافي الدوري الإيطالي لهذا الموسم، ولكن المفاوضات بين الطرفين توقفت.

وبحسب بعض المصادر الإسبانية فأن المناقشات بين الناديين تعطلت بعد أن أصبح اللاعب أقرب للانضمام لصفوف ميلان على سبيل الإعارة بحسب ميدياست.