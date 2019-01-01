في الصيف المقبل

يبدو أن أيام البرازيلي مارسيلو في ريال مدريد باتت معدودة بعد أن تم تهميش اللاعب من قبل المدرب الأرجنتيني سولاري، حيث بات اللاعب حبيس الدكة في الأونة الأخيرة.

وبحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت فأن ريال مدريد سيطلب ما لا يقل عن 60 مليون جنيه إسترليني من أجل التفريط فيه، وسط اهتمام كبير من يوفنتوس.