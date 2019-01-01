برغم أنه ليس في خطط سولاري

على الرغم أن إيسكو لا يحظى بعلاقة جيدة مع المدرب سولاري ولكن مع ذلك إلا أن ريال مدريد يرفض التفريط فيه في الوقت الراهن على أقل تقدير.

وبحسب بعض المصادر الإسبانية فأن الملكي سيرفض بيع إيسكو إلى الثلاثي برشلونة، يوفنتوس وبايرن ميونخ الألماني، وفي حال التفريط فيه سيحاول إدخال بند إعادة الشراء.