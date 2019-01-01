بالإضافة إلى آخرين

لا يبدو الهولندي ديباي سعيداً ببقائه في الدوري الفرنسي مع فريق ليون، حيث يحلم جناح مانشستر يونايتد السابق بالانضمام إلى فريق كبير من أجل تعويض إخفاقه السابق مع الشياطين الحُمر.

وحدد اللاعب العديد من الأندية التي يرغب باللعب لها ومن بينها ريال مدريد، خاصةً وأن المرينجي لم يتعاقد مع بديل لكريستيانو رونالدو حتى الآن وكان قد تم تشبيهه باللاعب البرتغالي في عز تألقه مع أيندهوفن.