أخبار انتقالات ريال مدريد | كاسيا على وشك الانضمام لليدز، وتوقف مفاوضات ضم بياتيك

كاسيا على وشك الانضمام لليدز يونايتد
يستعد للفحص الطبي
اقترب الحارس الإسباني كيكو كاسيا من اكمال انتقاله إلى ليدز يونايتد، حيث يستعد اللاعب للسفر إلى إنجلترا لاستكمال إجراءات رحيله عن الملكي.
وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن اللاعب يستعد للخضوع للفحص الطبي، ومن ثم توقيع العقود مع متصدر دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.
توقف مفاوضات ريال مدريد مع بياتيك
اللاعب أقرب لميلان
أبدى ريال مدريد اهتماماً كبيراً بضم البولندي بياتيك مهاجم جنوى والذي يقدم أداءاً رائعاً وينافس على صدارة هدافي الدوري الإيطالي لهذا الموسم، ولكن المفاوضات بين الطرفين توقفت.
وبحسب بعض المصادر الإسبانية فأن المناقشات بين الناديين تعطلت بعد أن أصبح اللاعب أقرب للانضمام لصفوف ميلان على سبيل الإعارة بحسب ميدياست.
كاسيا يريد الانتقال لليدز يونايتد
والمفاوضات مستمرة
أبدى الحارس الإسباني كاسيا رغبة بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، خاصةً وأنه أصبح الخيار الثالث وفي ظل وجود اهتمام من إنجلترا.
وبحسب الصحفي جيليم بالاغ فأن اللاعب يريد الرحيل لليدز يونايتد كما أن ريال مدريد يرغب ببيعه مما قد يسهل من إتمام الصفقة في الشهر الحالي.
مارسيلو قد يرحل بنهاية الموسم
وسط اهتمام يوفنتوس
يفكر البرازيلي مارسيلو جدياً بالرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم، بعد أن أشارت أخر التقارير إلى أنه علاقته مع سولاري ليست على ما يرام.
وطبقاً لمصادر دياريو جول فأن مارسيلو غير سعيد بتفضيل سولاري للناشئ ريجيلون عليه في مباراة ريال بتيس الأخيرة وقد يفكر في الانتقال إلى يوفنتوس ومزاملة رونالدو مرة آخرى.
توتنهام يبدأ بالبحث عن بديل إريكسن
هل هذا مؤشر لاقترابه من الريال؟
بدأ فريق توتنهام بالبحث عن بديل للدانماركي إريكسن والذي من المتوقع رحيله عن صفوف الفريق في الصيف المقبل وبالأخص إن لم يفز بأي لقب مع السبيرز.
وبحسب بعض المصادر الإنحليزية فأن الفريق اللندني أبدى اهتمامه بضم دي يونج لاعب وسط أياكس، مما يؤكد استسلام توتنهام لرغبة اللاعب بالرحيل، ويعتبر الملكي هو الأوفر حظاً للتعاقد معه.
باريس يتواصل مع ممثلي إيسكو
هل يرحل للدوري الفرنسي؟
يقترب إيسكو من الرحيل عن صفوف ريال مدريد مع استمرار تجاهله من قبل سولاري، لذا أبدى باريس سان جيرمان اهتماماً باللاعب المنسي على دكة الفريق.
وبحسب بعض المصادر الإسبانية، فأن باريس يفكر في تقديم عرض رسمي لضم اللاعب في الصيف المقبل، بسبب حاجته إلى صانع ألعاب تحسباً لاحتمالية رحيل نيمار.
بيريز يحدد بديل إيسكو
من الدوري الإيطالي
يقترب إيسكو من الرحيل عن صفوف ريال مدريد عاجلاً أم أجلاً بسبب قلة مشاركاته مع سولاري، لذا بدأ الفريق في البحث عن بديل له.
وبحسب مصادر صحيفة إكسبريس فأن فلورنتينو بييز يرغب في التعاقد مع باولو ديبالا من أجل أن يكون بديل اللاعب في الملكي.
كاسيا في مفاوضات مع ليدز يونايتد
بحسب مصادر موثوقة
يقترب الحارس الإسباني كيكو كاسيا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالية، بعد أن دخل في مفاوضات مع ليدز يونايتد.
هذا ما أشارت إليه مصادر سكاي سبورتس التي أّكدت أن اللاعب في مفاوضات مع متصدر دوري الدرجة الإنجليزية الأولى، ومن المتوقع انتقاله لهم هذا الشهر.