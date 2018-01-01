كوفاسيتش يريد البقاء مع تشيلسي
بعد أن بدأ يستقر مع الفريق
أبدى الكرواتي كوفاسيتش لاعب ريال مدريد والمُعار إلى تشيلسي رغبته بالبقاء مع الفريق الإنجليزي بصورة دائمة بعد انتهاء إعارته.
وبحسب ما ذكرته النسخة الإنجليزية لموقع جول فأن كوفا يتخيل نفسه بقميص البلوز في الموسم المُقبل، خاصةً بعد أن بدأ بتثبيت أقدامه تحت قيادة ساري.
راموس يهدد بالرحيل عن الفريق
بسبب مورينيو
يبدو أن عودة مورينيو إلى ريال مدريد غير مرحب بها أبداً، برغم حاجة الملكي إلى مدرب يملك خبرة لينتشل الفريق من الوضع الحالي، خاصةً وأن سولاري قليل الخبرة.
وبحسب تقارير ديلي ريكورد فأن قائد المرينجي سيكون أول الراحلين عن الفريق إن قرر بيريز استعادة سبشيال وان مرة آخرى، خاصةً مع المشادات الكلامية بين الطرفين منذ فترة ليست بالقريبة.
نبيل فقير معروض على ريال مدريد
هل يكون بديلاً لإيسكو؟
أشارت بعض المصادر الفرنسية إلى أن فقير صانع ألعاب ليون الفرنسي تم عرضه على ريال مدريد لرغبة أولاس في بيع نجم الفريق بأكبر سعر ممكن.
وطبقاً لما ذكرته صحيفة ماركا، فأن المرينجي يدرس احتمالية التعاقد مع فقير، من أجل أن يكون بديلاً مستقبلاً للكرواتي مودريتش أفضل لاعب في العالم، ولقدرته على تعويض إيسكو في حال رحيله.
صراع مع برشلونة على ضم راشفورد
موهبة مانشستر يونايتد بين قطبي الكلاسيكو
انضم ريال مدريد للصراع مع برشلونة على ضم المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد والذي كان يعاني بشدة منذ رحيل فان جال بسبب اصرار مورينيو السابق على الزج به على الأطراف.
وطبقاً لصحيفة إكسبريس فأن قطبى الكرة الإسبانية مهتمان بضم لاعب مانشستر يونايتد، وسط ترقب من عملاق آخر وهو ميلان الإيطالي.
ريال مدريد يفكر بإعادة أوزيل إلى سانتياجو برنابيو
في مبادلة مع إيسكو؟
يفكر ريال مدريد جدياً في إعادة الألماني مسعود أوزيل إلى صفوفه مجدداً، حيث أن اللاعب لا يعيش أياماً سعيدة في إنجلترا منذ تعيين إيمري مدرباً لآرسنال.
وبحسب ما ذكرته صحيفة إندبندنت فأن الفريق الإنجليزي يسعى للتخلص من أوزيل لأنه لا يناسب إيمري وكذلك بسبب راتبه المرتفع للغاية، ولكنه قد يقترح مبادلته مع إيسكو الذي يريد الرحيل عن ريال مدريد لنفس الأسباب تقريباً.
آرسنال مهتم بضم كيلور نافاس
الذي يرغب بترك الريال
أبدى فريق آرسنال رغبته في ضم كيلور نافاس حارس ريال مدريد، خاصة وأن الأخير يرغب بالرحيل عن ريال مدريد بعد أن خسر مكانه الأساسي لصالح كورتوا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة ميترو نقلاً عن بعض المصادر الإسبانية، فأن أوناي إيمري غير مقتنع كلياً بالألماني لينو ويسعى لضم الكوستاريكي في فترة الانتقالات المُقبلة.
تشيلسي يحدد سعر هازارد
والريال يترقب
يبدو أن فريق تشيلسي بدأ يعد العدة لرحيل نجم الفريق هازارد في أقرب وقت ممكن، بعد أن عبر اللاعب مراراً وتكراراً عن أمنيته باللعب للريال.
وبحسب صحيفة دايلي إكسبريس فأن اللاعب سيكلف خزائن الفريق الذي يرغب بالتعاقد معه ما يقرب من 163 مليون جنيه إسترليني.
يُذكر أن ريال مدريد لازال يبحث عن بديل للدون البرتغالي كريستيانو رونالدو ويعد البلجيكي هازارد من أبرز المرشحين لتعويضه.
صراع بين يوفنتوس ومانشستر سيتي على ضم إيسكو
هل يرحل اللاعب عن الريال قريباً؟
مع تأزم موقف اللاعب إيسكو مع فريقه ريال مدريد، تحاول بعض الأندية استغلال الموقف من أجل الانقضاض عليه والتعاقد معه بأقل سعر مُمكن.
ويعد ناديا السيتي ويوفنتوس من أبرز الأندية المهتمة بخدمات اللاعب بحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو وسط صراع مع فريق تشيلسي والذي يُعد الأكثر جدية في التعاقد معه تحسباً لرحيل هازارد.