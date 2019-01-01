لإقناعه بالانضمام للريال

مع اقتراب رحيله عن آرسنال خاصةً وأن عقده سينتهي في الصيف المقبل، انضم فريق ريال مدريد لصراع المهتمين بالتعاقد مع الويلزي.

وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية فأن جاريث بيل تدخل في الصفقة من أجل إقناع مواطنه بالتوقيع الملكي، خاصةً مع الاهتمام الكبير من قبل عدة أندية كبيرة.

يُذكر أن رامسي يجذب انتباه فرق عملاقة مثل يوفنتوس، بايرن ميونخ وبرشلونة.