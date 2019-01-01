مبادلة بالإضافة إلى المال

ينوي ريال مدريد استغلال عدم الحاجة إلى اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز من أجل التعاقد مع أحد أبرز أهداف الفريق في سوق الانتقالات وهو كريستيان إريكسن.

وبحسب بعض المصادر الإنجليزية فأن الملكي ينوي عرض روديجيز بالإضافة إلى مبلغ من المال من أجل إقناع السبيرز بالتخلي عن اللاعب، وهو ما قد يكون عرضاً مغرياً للدجاج بسبب حاجتهم إلى المال وبديل مباشر للاعب في حال رحيله.