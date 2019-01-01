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أخبار انتقالات ريال مدريد | نية لضم راشفورد في الصيف، وخاميس قد يدخل في صفقة إريكسن

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

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Getty/Goal

رودريجيز قد يدخل في صفقة كريستيان إريكسن

2019-01-31T20:23:38Z

مبادلة بالإضافة إلى المال

ينوي ريال مدريد استغلال عدم الحاجة إلى اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز من أجل التعاقد مع أحد أبرز أهداف الفريق في سوق الانتقالات وهو كريستيان إريكسن.

وبحسب بعض المصادر الإنجليزية فأن الملكي ينوي عرض روديجيز بالإضافة إلى مبلغ من المال من أجل إقناع السبيرز بالتخلي عن اللاعب، وهو ما قد يكون عرضاً مغرياً للدجاج بسبب حاجتهم إلى المال وبديل مباشر للاعب في حال رحيله.

Getty/Goal

ريال مدريد ينوي التحرك لضم راشفورد

2019-01-31T20:20:20Z

ولكن في الصيف

يبدي فريق ريال مدريد إعجاباً كبيراً بالمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ويسعى للتحرك لضمه لحل أزمة الهجوم.

ولكن بحسب صحيفة ذا صن فأن المرينجي يجهز عرضاً بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع اللاعب ولكن المفاوضات لن تبدأ سوى في الصيف.

ديباي يغازل ريال مدريد

2019-01-30T19:06:41Z

بالإضافة إلى آخرين

لا يبدو الهولندي ديباي سعيداً ببقائه في الدوري الفرنسي مع فريق ليون، حيث يحلم جناح مانشستر يونايتد السابق بالانضمام إلى فريق كبير من أجل تعويض إخفاقه السابق مع الشياطين الحُمر.

وحدد اللاعب العديد من الأندية التي يرغب باللعب لها ومن بينها ريال مدريد، خاصةً وأن المرينجي لم يتعاقد مع بديل لكريستيانو رونالدو حتى الآن وكان قد تم تشبيهه باللاعب البرتغالي في عز تألقه مع أيندهوفن.

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ريال مدريد يجد بديل كريم بنزيما

2019-01-30T19:04:38Z

في الدوري الألماني

يرغب ريال مدريد بصورة عاجلة بإيجاد بديل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تكرار إصابات دياز وعدم وجود لاعب احتياطي في مركز المهاجم الصريح.

وبحسب صحيفة إكسبريس فأن الملكي وجد ضالته في الصربي يوفيتش لاعب إينتراخت فرانكفورت خاصةً مع المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب في الدوري الألماني هذا الموسم.

ماني يتحدث عن اهتمام ريال بضمه

2019-01-28T20:15:16Z

نافياً كل ما أُشيع مسبقاً

نفي ساديو ماني لاعب ليفربول كل ما أُشيع مسبقاً عن اقترابه من ريال مدريد في الصيف الماضي، عندما خرجت بعض التقارير تفيد بأن اللاعب كان على قائمة المطلوبين من قبل زين الدين زيدان.

حيث صّرح السنغالي في تصريحاته لصحيفة ليفربول إيكو أنه لم ينوي أبداً مفارقة الريدز لذا قام بتجديد عقده مع الفريق مثل الثنائي الهجومي صلاح وفيرمينو.

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ريال مدريد يصارع على ضم إريكسن

2019-01-28T20:11:12Z

مع أبرز الأندية الإنجليزية

دخل ريال مدريد في صراع مع أبرز الأندية الإنجليزية على ضم كريستيان إريكسن لاعب توتنهام، والذي يرغب بالرحيل عن فريقه في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة إكسبريس فأن الملكي من أبرز المهتمين بالتعاقد مع صانع الألعاب الدانماركي ولكنه يواجه منافسة شديدة من مانشستر يونايتد وتشيلسي.

يُذكر أن بوكيتينو كان قد ألمح برحيل اللاعب في الصيف بسبب رغبته في الانضمام إلى فريق جديد.

عرض رسمي في الطريق للأرجنتيني ديبالا

2019-01-23T20:17:40Z

بحسب بعض التقارير

يرغب ريال مدريد في إيجاد بديل لكريستيانو رونالدو منذ رحيله إلى يوفنتوس بسبب الفراغ الكبير الذي تركه الأسطورة البرتغالية، ولكن يبدو أن بديله قد يكون من الفريق الجديد للدون.

حيث أشارت مصادر صحيفة دايلي ميل إلى أن الملكي مستعد لتقديم عرض رسمي للبيانكونيري من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني، ولكن ذلك لن يحدث سوى في الصيف المُقبل.

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بالاك ينصح هازارد بتحديد مصيره

2019-01-23T20:14:56Z

ما بين البقاء والرحيل

وجه اللاعب الألماني المعتزل بالاك نصيحة ثمينة للبلجيكي هازارد لاعب تشيلسي يطلب فيها تحديد مصيره بنفسه ما بين البقاء في إنجلترا أو الرحيل إلى إسبانيا.

وكان هازارد قد صرح أكثر من مرة بحلمه بالانضمام لريال مدريد ولكن بسبب عدم وجود عروض رسمية من الملكي كان يقول بأنه سعيد بالاستمرار مع تشيلسي، وأشار بالاك إلى أن التشتت ليس في مصلحة اللاعب أو فريقه.