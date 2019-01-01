بحسب بعض التقارير

يرغب ريال مدريد في إيجاد بديل لكريستيانو رونالدو منذ رحيله إلى يوفنتوس بسبب الفراغ الكبير الذي تركه الأسطورة البرتغالية، ولكن يبدو أن بديله قد يكون من الفريق الجديد للدون.

حيث أشارت مصادر صحيفة دايلي ميل إلى أن الملكي مستعد لتقديم عرض رسمي للبيانكونيري من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني، ولكن ذلك لن يحدث سوى في الصيف المُقبل.