ريال مدريد يخطط لضم هازارد
والخطة سرية!
يبدو أن ريال مدريد سيستجيب لرغبات هازارد بالانضمام إلى صفوفه، ولكنه يعد خطة ما من أجل تسهيل التوقيع معه.
وبحسب مصادر ديفينسا سنترال فأن الملكي لديه خطة سرية من أجل الإتيان بالبلجيكي إلى سانتياجو برنابيو.
يُذكر أن نجم تشيلسي سبق وقد صرح مراراً وتكراراً برغبته في الانتقال إلى صفوف المرينجي.
الإعلان عن ضم دياز يقترب
قد يكون اليوم
حسم ريال مدريد صفقة التوقيع مع براهيم دياز بشكل نهائي ولم يتبقَ سوى الإعلان الرسمي عن التوقيع مع اللاعب.
وبحسب أغلب المصادر الإسبانية فأن الملكي قد يعلن عن التعاقد معه اليوم الأثنين.
يُذكر أن دياز سينضم للمرينجي مقابل 17 مليون يورو بالإضافة لسبعة مليون كمتغيرات.
المفاوضات مع بالاسيوس مستمرة
وتصل لمراحل متقدمة!
يبدو أن صفقات يناير بالنسبة لريال مدريد لن تكون عبارة عن دياز فقط، بعد أن وصلت المفاوضات مع بالاسيوس لاعب ريفر بليت إلى مراحل متقدمة للغاية.
هذا ما أفادت به مصادر صحيفة ماركا والتي أشارت إلى أن الإعلان عن الإتفاق بين الطرفين قد يتم خلال أيام، ولكن اللاعب لن ينضم للفريق سوى في الصيف.
دياز على وشك الانتقال لريال مدريد
في غضون ساعات
أصبح اللاعب الإسباني براهيم دياز لاعب مانشستر سيتي على بعد ساعات قليلة من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.
وبحسب ما أفادت مصادر سكاي سبورتس فأن الصفقة قد يتم الإعلان عنها رسمياً في غضون يومين.
يُذكر أن دياز كان قد رفض تجديد عقده مع السيتي لصعوبة حصوله على الفرصة مع الفريق الأول تحت قيادة بيب جوارديولا.
انضمام بوليسيتش لتشيلسي يزيد تكنهات رحيل هازارد
هل هناك علاقة بينهما؟
تسبب انضمام الأمريكي بوليسيتش إلى فريق تشيلسي في ازدياد التكهنات حول رحيل هازارد عن الفريق في أقرب فرصة ممكنة.
وبرغم وجود ويليان وبيدرو ولكن الفريق اللندني قام بضم جناح آخر وهو بوليسيتش الذي يمكنه اللعب على الطرفين الأيمن والأيسر بنفس الجودة والكفاءة مما شجع البعض على التوقع بأنه بديل مباشر لهازارد خاصةً وأن لاعب دورتموند سينضم في الصيف المُقبل.
إيمري ينفي شائعات كيلور نافاس
عكس ما أُثير
قام أوناي إيمري مدرب آرسنال بنفي كل الشائعات التي أُثيرت حول اهتمام فريقه بضم كيلور نافاس.
حيث صّرح الإسباني بأنه لم يتحدث أبداً عن الحارس الكوستاريكي، وأن كل تلك الأخبار بخصوصه عارية تماماً من الصحة.
إيسكو قد يستمر مع الفريق حتى إشعار آخر
بحسب تصريحات مدربه
على الرغم أنه لم يشارك كثيراً منذ مجئ سولاري وتعيينه مديراً فنياً للفريق، ولكن الأرجنتيني لا يرغب في التفريط بإيسكو.
حيث صرح سولاري مؤخراً بأنه لا يرغب في بيع اللاعب، ويتمنى استمراره حتى نهاية الموسم لأنه يمنحهم السعادة - على حد تعبيره -.
يُذكر أن إيسكو لم يبدأ أي مباراة في الدوري كأساسي منذ رحيل لوبتيجي وتعيين سولاري.
آرسنال مهتم بضم الكوستاريكي نافاس
هل يضم إيمري حارس جديد بعد لينو؟
أبدى فريق آرسنال اهتمامه بضم نافاس حارس ريال مدريد، خاصةً وأن الأخير يعاني من التعرض للتهميش بشكل كبير منذ التعاقد مع كورتوا.
وبحسب صحيفة دايلي ريكورد فأن الجانرز تقدموا بعرض رسمي قيمته 14 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات اللاعب.
يُذكر أن إيمري كان قد ضم الألماني لينو من باير ليفركوزن، فهل يضم حارس مرمى جديد في فترة قصيرة على غرار ما فعله بيب في السيتي؟