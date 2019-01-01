في الصيف المقبل

يبدو أن بيريز بدأ يفقد صبره بخصوص الويلزي جاريث بيل خاصةً وأنه لا يستطيع تقديم مستوى ثابت مع الفريق منذ انضمامه من توتنهام منذ سنوات قليلة، ويبدو أن النهاية اقتربت بالفعل.

حيث أشارت مصادر تيلي مدريد أن الملكي حددوا سعر اللاعب بالفعل ويقيمونه بما يتراوح 120 إلى 150 مليون يورو.

يُذكر أن مانشستر يونايتد يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب ولكن السعر قد يبدو مُبالغ فيه من قبل النادي الإسباني.