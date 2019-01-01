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أخبار انتقالات ريال مدريد | نية لعرض جاريث بيل للبيع الصيف المُقبل، وأسينسيو قد يلحق به

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

محدث
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بيريز لا يمانع بالتفريط في أسينسيو

2019-02-18T20:24:42Z

بشرط وجود عرض مناسب

أشارت بعض التقارير إلى عدم ممانعة فلورنتينو بيريز بالتفريط في الإسباني الموهوب ماركو أسينسيو ولكن بشرط وجود عرض مناسب خاصةً وأنه أصبح خارج حسابات سولاري.

لا يشارك أسينسيو بكثرة في الفترة الماضية أو منذ رحيل زيدان تقريباً حيث تراجع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ، وهو ما شجع بعض المصادر الإسبانية على توقع رحيله وسط وجود اهتمام من ليفربول وتشيلسي.

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ريال مدريد ينوي عرض جاريث بيل للبيع

2019-02-18T20:20:11Z

في الصيف المقبل

يبدو أن بيريز بدأ يفقد صبره بخصوص الويلزي جاريث بيل خاصةً وأنه لا يستطيع تقديم مستوى ثابت مع الفريق منذ انضمامه من توتنهام منذ سنوات قليلة، ويبدو أن النهاية اقتربت بالفعل.

حيث أشارت مصادر تيلي مدريد أن الملكي حددوا سعر اللاعب بالفعل ويقيمونه بما يتراوح 120 إلى 150 مليون يورو.

يُذكر أن مانشستر يونايتد يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب ولكن السعر قد يبدو مُبالغ فيه من قبل النادي الإسباني.

ريال مدريد معجب بالمدافع دي ليخت

2019-02-15T20:07:07Z

بعد مواجهة الفريقان معاً بالأبطال

أبدى ريال مدريد إعجابه الشديد بمدافع أياكس دي ليخت وذلك بعد مواجهة الفريقان معاً في دوري أبطال أوروبا حيث انتهت مباراة الذهاب في هولندا بتفوق الملكي بهدفين لهدف.

وطبقاً لمصادر دون بالون، فأن متابعة دي ليخت عن قرب هي إحدى مكتسبات هذه المباراة، خاصةً وأن المرينجي يبحث عن ضم مدافع جديد في الصيف المقبل بسبب وجود راموس وفاران فقط في هذا المركز.

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كورتوا يريد الاجتماع بهازارد مجدداً

2019-02-15T20:01:48Z

بعد أن لعبا سوياً في تشيلسي

يرغب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في أن يجتمع بهازارد في فريق واحد مرة آخرى بعد أن لعبا جنباً إلى جنب في فريق تشيلسي الإنجليزي في السنوات القليلة الماضية.

وبحسب تصريحات كورتوا لإحدى البرامج التلفزيونية ونقلاً عن صحيفة ماركا فأن تيبو أبدى رغبته في اللعب مع هازارد مجدداً ليس لأنه لاعب رائع فحسب ولكن لأنه صديقه أيضاً.

يُذكر أن هازارد كان قد صرح في وقت سابق لراديو مونتي كارلو أنه اتخذ قراره بخصوص مستقبله مع تشيلسي.

ريال مدريد يرفض بيع إيسكو لأندية بعينها

2019-02-11T20:21:41Z

برغم أنه ليس في خطط سولاري

على الرغم أن إيسكو لا يحظى بعلاقة جيدة مع المدرب سولاري ولكن مع ذلك إلا أن ريال مدريد يرفض التفريط فيه في الوقت الراهن على أقل تقدير.

وبحسب بعض المصادر الإسبانية فأن الملكي سيرفض بيع إيسكو إلى الثلاثي برشلونة، يوفنتوس وبايرن ميونخ الألماني، وفي حال التفريط فيه سيحاول إدخال بند إعادة الشراء.

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مانشستر يونايتد مهتم بضم مودريتش

2019-02-11T20:16:40Z

في الصيف المقبل

أبدى فريق مانشستر يونايتد اهتماماً قوياً بلاعب وسطك ريال مدريد لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم، وبحسب بعض التقارير فأن الشياطين الحمر سيحاولوا ضمه في الصيف المُقبل.

طبقاً للمصادر الإسبانية فأن الملكي الإسباني يقيم اللاعب بما يقرب من 60 إلى 70 مليون يورو وهو السبيل الوحيد لإقناع بيريز بالتخلي عن النجم الكرواتي.

والد خاميس ينصح ابنه بالانضمام لليوفي

2019-02-07T19:59:01Z

ومزاملة رونالدو مجدداً

قام والد خاميس رودريجيز بتوجيه نصيحة لابنه بعدم العودة إلى ريال مدريد مجدداً ومحاولة الرحيل عن الفريق في حال لم يفعل بايرن ميونخ خيار شراءه بعد انتهاء إعارته.

وأشار ويلسون "والد خاميس" في تصريحات نقلتها صحيفة آس أن يوفنتوس سيكون خياراً جيداً لابنه، لأنه صديق جيد لرونالدو وبسبب ذلك يتمنى أن يجتمعا معاً.

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هازارد يثير الشكوك حول مستقبله

2019-02-07T19:56:55Z

بعد تصريحاته الأخيرة

أثار البلجيكي إيدين هازارد الشكوك مجدداً حول مصيره مع فريق تشيلسي بعد تصريحاته الأخيرة وسط تكهنات لا تتوقف حول ارتباطه بريال مدريد.

وفي تصريحاته لراديو مونتي كارلو أشار هازارد إلى أنه اتخذ قراره ويعرف ما سيفعله في المستقبل، ولكنه في الوقت الراهن ينصب كل تركيزه مع فريق تشيلسي.

يُذكر أن هازارد كان قد سبق وأن أبدى رغبته باللعب لريال مدريد.

حكيمي لن يستمر مع دورتموند

2019-02-04T18:55:11Z

حسبما أكد موكله

أّكد وكيل أعمال اللاعب المغربي أشرف حكيمي أن موكله سيعود إلى ريال مدريد مجدداً برغم تألقه مع بروسيا دورتموند الألماني ولكن مستقبله سيكون مع المرينجي.

حيث صّرح قائلاً: مبدئياً، اتفقنا على إعارته لمدة عامين ولكن علينا أن نتقبل أنه سيعود إلى ريال مدريد مرة آخرى، نحن شاكرين جداً لبروسيا دورتموند على منحه الفرصة ليتطور.

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تحذير شديد اللهجة من ريفر بليت لريال مدريد

2019-02-04T18:52:48Z

بخصوص بالاسيوس!

قام فريق ريفر بليت بتوجيه إنذار شديد اللهجة لفريق ريال مدريد بسبب اللاعب الموهوب بالاسيوس والذي يعد مطلوباً بقوة من الملكي.

وبحسب مصادر ميدياست الإيطالية فأن الفريق الأرجنتيني يرغب بإنهاء المفاوضات في أسرع وقت ممكن، وإلا فأنه سيستمع إلى عروض آخرى ويتجاهل اهتمام المرينجي.