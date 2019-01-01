بكل فخر وسعادة

عبر الإسباني براهيم دياز لاعب ريال مدريد الجديد عن بالغ سعادته بالانضمام لصفوف ريال مدريد قادماً من مانشستر سيتي، واصفاً انضمامه للميرنجي بالحلم.

وأضاف دياز أن الخيارات الثلاثة الأولى له كانت ريال مدريد ثم ريال مدريد ثم ريال مدريد، خاصةً مع اهتمام أندية آخرى بضمه ومنها يوفنتوس.

يُذكر أن دياز انضم لصفوف ريال مدريد في صفقة كلفت الفريق ما يزيد عن 20 مليون يورو بالإضافات.