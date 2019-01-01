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أخبار انتقالات ريال مدريد | بورنموث يريد ضم خافي سانشيز، وهازارد يتحدث مجدداً عن حلمه

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

محدث
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هازارد يتحدث مجدداً عن حلمه

2019-01-21T20:58:27Z

بالانضمام للملكي

لم يمل البلجيكي إيدين هازارد عن الحديث عن حلمه المتواصل بالانضمام لريال مدريد، بعد أن صرح بذلك مجدداً لإحدى الصحف الفرنسية.

وفي حديث له مع فرينش فوتبول قال نجم تشيلسي أنه كان يرغب بالرحيل في الصيف الماضي، وأنه كان مصمم على ذلك عقب نهاية كاس العالم قبل أن ينتهي الأمر به بالاستمرار مع البلوز.

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بورنموث يرغب بضم خافي سانشيز

2019-01-21T20:56:43Z

بصفة نهائية

يرغب فريق بورنموث التعاقد مع مدافع الرديف خافي سانشيز، وبحسب أخر التقارير فأن الفريق الإنجليزي يرغب بالتحرك قريباً للتوقيع معه.

وبحسب ميرور الأيرلندية فأن الفريق الملقب بالكرز يفكر في تقديم عرض رسمي لضمه بسبب الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب الواعد.

بيرناردو سيلفا يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد

2019-01-20T20:16:37Z

بديل منتظر لإيسكو؟

أبدى فريق ريال مدريد استعداده للتحرك لضم البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي والذي يقدم موسماً مميزاً مع الفريق الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ميرور فأن الفريق الإسباني يرغب بالتعاقد مع سيلفا في الصيف، ولكن السيتي لن يفرط فيه بسهولة لأن بيب جوارديولا يرى أنه خليفة ديفيد سيلفا.

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مبابي منفتح على الانضمام لريال مدريد

2019-01-20T20:08:29Z

هل يكون هو بديل رونالدو؟

لا يمانع الفرنسي كيليان مبابي من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في المستقبل القريب، بحسب بعض التقارير الصادرة من إنجلترا.

حيث أفادت مصادر صنداي ميرور أن مهاجم باريس سان جيرمان منفتح على الفكرة خاصةً وأنه من محبي الفريق الإسباني منذ نعومة أظافره.

يُذكر أن باريس سان جيرمان قد يضطر لبيع واحد من نجومه في الصيف المقبل بسبب قواعد اللعب النظيف

ريال مدريد الأوفر حظاً لضم ميليتاو

2019-01-19T21:08:35Z

في الصيف المقبل

يعتبر ريال مدريد هو الأوفر حظاً للتعاقد مع البرازيلي ميليتاو مدافع ريال مدريد والذي يجذب انتباه عدة أندية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة جلوبو سبورت فأن الملكي هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب في الصيف، بسبب حاجة المرينجي لتقوية دفاعه بسبب المعاناة مع الإصابات وعدم وجود بديل للثنائي راموس وفاران.

Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação

لونين مطلوب من فريق ويسكا

2019-01-19T21:06:21Z

على سبيل الإعارة

أبدى فريق ويسكا متذيل ترتيب الدوري الإسباني رغبته بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد لونين من أجل تدعيم صفوفه والبقاء في دوري الدرجة الأولى.

وبحسب تقارير صحيفة ماركا فأن فريق ويسكا استفسر رسمياً عن إمكانية استعارة الأوكراني حتى نهاية الموسم، خاصةً وأن فترته مع فريق ليجانيس لم تفي بالغرض ولم يتطور فيها بالشكل المطلوب.

اليونايتد يحاول الحفاظ على راشفورد

2019-01-18T20:43:18Z

من اهتمام ريال مدريد به

يحاول مانشستر يونايتد الحفاظ على مهاجمه الإنجليزي راشفورد، خاصةً وأن ريال مدريد مهتم بالتوقيع معه إن أُتيحت الفرصة.

وبحسب بعض المصادر الإنجليزية فأن الشياطين الحمر سيحاولوا الإبقاء على اللاعب من خلال مضاعفة راتبه الحالي وتجديد عقده.

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ميليتاو أولوية قصوى في الصيف

2019-01-18T20:41:39Z

لتدعيم الدفاع

أبدى فريق ريال مدريد اهتماماً كبيراً للغاية بموهبة بورتو ميليتاو تمهيداً لضمه في الصيف المقبل من أجل دعم خط الدفاع.

ويسعى الملكي لحل أزمته الدفاعية التي يعاني منها بوضوح في الموسم الحالي بتجديد دماء الفريق وبحسب الصحف الإسبانية فأن المرينجي وجد ضالته في ميليتاو.