بالانضمام للملكي

لم يمل البلجيكي إيدين هازارد عن الحديث عن حلمه المتواصل بالانضمام لريال مدريد، بعد أن صرح بذلك مجدداً لإحدى الصحف الفرنسية.

وفي حديث له مع فرينش فوتبول قال نجم تشيلسي أنه كان يرغب بالرحيل في الصيف الماضي، وأنه كان مصمم على ذلك عقب نهاية كاس العالم قبل أن ينتهي الأمر به بالاستمرار مع البلوز.