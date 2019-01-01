دياز يتحدث عن انضمامه للريال
بكل فخر وسعادة
عبر الإسباني براهيم دياز لاعب ريال مدريد الجديد عن بالغ سعادته بالانضمام لصفوف ريال مدريد قادماً من مانشستر سيتي، واصفاً انضمامه للميرنجي بالحلم.
وأضاف دياز أن الخيارات الثلاثة الأولى له كانت ريال مدريد ثم ريال مدريد ثم ريال مدريد، خاصةً مع اهتمام أندية آخرى بضمه ومنها يوفنتوس.
يُذكر أن دياز انضم لصفوف ريال مدريد في صفقة كلفت الفريق ما يزيد عن 20 مليون يورو بالإضافات.
ريال مدريد يستفسر عن إريكسن
بديل مودريتش الجديد من توتنهام أيضاً؟
بدأ ريال مدريد تحركاته من أجل التوقيع مع كريستيان إريكسن نجم وسط توتنهام، سعياً لضمه في الصيف المُقبل.
وبحسب مصادر صحيفة إندبندنت فأن اللاعب الدانماركي مطلوب بقوة من قبل الميرنجي، وقد يكلف خزائن الفريق الإسباني ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني.
يُذكر أن بوكيتينو كان قد سبق وصرح أنه لا يضمن بقاء إريكسن مع الفريق.
ريال مدريد يخطط لضم هازارد
والخطة سرية!
يبدو أن ريال مدريد سيستجيب لرغبات هازارد بالانضمام إلى صفوفه، ولكنه يعد خطة ما من أجل تسهيل التوقيع معه.
وبحسب مصادر ديفينسا سنترال فأن الملكي لديه خطة سرية من أجل الإتيان بالبلجيكي إلى سانتياجو برنابيو.
يُذكر أن نجم تشيلسي سبق وقد صرح مراراً وتكراراً برغبته في الانتقال إلى صفوف المرينجي.
الإعلان عن ضم دياز يقترب
قد يكون اليوم
حسم ريال مدريد صفقة التوقيع مع براهيم دياز بشكل نهائي ولم يتبقَ سوى الإعلان الرسمي عن التوقيع مع اللاعب.
وبحسب أغلب المصادر الإسبانية فأن الملكي قد يعلن عن التعاقد معه اليوم الأثنين.
يُذكر أن دياز سينضم للمرينجي مقابل 17 مليون يورو بالإضافة لسبعة مليون كمتغيرات.
المفاوضات مع بالاسيوس مستمرة
وتصل لمراحل متقدمة!
يبدو أن صفقات يناير بالنسبة لريال مدريد لن تكون عبارة عن دياز فقط، بعد أن وصلت المفاوضات مع بالاسيوس لاعب ريفر بليت إلى مراحل متقدمة للغاية.
هذا ما أفادت به مصادر صحيفة ماركا والتي أشارت إلى أن الإعلان عن الإتفاق بين الطرفين قد يتم خلال أيام، ولكن اللاعب لن ينضم للفريق سوى في الصيف.
دياز على وشك الانتقال لريال مدريد
في غضون ساعات
أصبح اللاعب الإسباني براهيم دياز لاعب مانشستر سيتي على بعد ساعات قليلة من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد.
وبحسب ما أفادت مصادر سكاي سبورتس فأن الصفقة قد يتم الإعلان عنها رسمياً في غضون يومين.
يُذكر أن دياز كان قد رفض تجديد عقده مع السيتي لصعوبة حصوله على الفرصة مع الفريق الأول تحت قيادة بيب جوارديولا.
انضمام بوليسيتش لتشيلسي يزيد تكنهات رحيل هازارد
هل هناك علاقة بينهما؟
تسبب انضمام الأمريكي بوليسيتش إلى فريق تشيلسي في ازدياد التكهنات حول رحيل هازارد عن الفريق في أقرب فرصة ممكنة.
وبرغم وجود ويليان وبيدرو ولكن الفريق اللندني قام بضم جناح آخر وهو بوليسيتش الذي يمكنه اللعب على الطرفين الأيمن والأيسر بنفس الجودة والكفاءة مما شجع البعض على التوقع بأنه بديل مباشر لهازارد خاصةً وأن لاعب دورتموند سينضم في الصيف المُقبل.
إيمري ينفي شائعات كيلور نافاس
عكس ما أُثير
قام أوناي إيمري مدرب آرسنال بنفي كل الشائعات التي أُثيرت حول اهتمام فريقه بضم كيلور نافاس.
حيث صّرح الإسباني بأنه لم يتحدث أبداً عن الحارس الكوستاريكي، وأن كل تلك الأخبار بخصوصه عارية تماماً من الصحة.