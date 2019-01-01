بالاسيوس يتحدث عن اهتمام الملكي به
بكل فخر
أبدى الأرجنتيني بالاسيوس لاعب ريفر بليت سعادته البالغة باهتمام ريال مدريد بضمه، مشيراً إلى أنه يتمنى تحقيق هذا الحلم..
وصّرح اللاعب قائلاً: أنه من الفخر أن يهتم ريال مدريد بي، أحاول ألا ألتفت إلى أخبار الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي لاستمتع بكل يوم في حياتي، أصدقائي يريدونني الاستمرار هُنا.
بيل قد يعود لتوتنهام
مقابل التعاقد مع؟
يحاول ريال مدريد استغلال السعر الكبير للاعب جاريث بيل الذي يعاني بشدة من الإصابات، من أجل استغلاله في ضم مهاجم ذو اسم كبير.
وبحسب مصادر دون بالون، فأن الملكي يفكر في عرض بيل على توتنهام بالإضافة إلى مائة مليون آخرين من أجل التعاقد مع هاري كين.
إريكسن يتحدث عن مستقبله
ويلمح بالرحيل
تحدث الدانماركي كريستيان إريكسن عن مستقبله مع توتنهام، وأفصح عن رغبته وظهر من تصريحاته أنه يريد الرحيل.
حيث صّرح لاعب أياكس السابق بأن مسئولي السبيرز يعلموا ما يريده بالتحديد، وسط اهتمام شديد من ريال بضم اللاعب.
صراع مع اليونايتد على ضم كوليبالي
من يظفر بالمدافع السنغالي؟
يواجه ريال مدريد منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد من أجل ضم السنغالي كوليبالي مدافع نابولي، والذي يقدم مستويات مذهلة للغاية مع البارتينوبي.
وبحسب مصادر صحيفة ذا صن، فأن الملكي مستعد لتقديم عرض ضخم يصل إلى 90 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب، ولكنه يواجه صراعاً مع اليونايتد.
الإنتر يحدد شروطه من أجل إيكاردي
ومن بينهم مودريتش
وضع فريق الإنتر شروطه لريال مدريد في حال أراد الملكي التعاقد مع الأرجنتيني إيكاردي الذي يرغب الفريق الإسباني بالتعاقد معه.
وبحسب مصادر صحيفة كورييري ديلو سبورت فأن الفريق الإيطالي سيشترط مبادلة إيكاردي مع مودريتش وكروس معاً وليس كروس فقط كما يرغب بيريز رئيس ريال مدريد.
يُذكر أن النيراتزوري ومن جهة آخرى يحاول تجديد عقد مهاجمه وزيادة راتبه.
تشيلسي يفكر في كريم بنزيما
لتعويض الرحيل المرتقب لموراتا
أبدى فريق تشيلسي اهتماهه بمهاجم ريال مدريد كريم بنزيما من أجل تعويض الرحيل المرتقب لألفارو موراتا.
وبحسب مصادر صحيفة ميرور فأن البلوز يرغبوا بتعويض مهاجم ريال مدريد السابق بمهاجم الملكي الحالي.
دياز يتحدث عن انضمامه للريال
بكل فخر وسعادة
عبر الإسباني براهيم دياز لاعب ريال مدريد الجديد عن بالغ سعادته بالانضمام لصفوف ريال مدريد قادماً من مانشستر سيتي، واصفاً انضمامه للميرنجي بالحلم.
وأضاف دياز أن الخيارات الثلاثة الأولى له كانت ريال مدريد ثم ريال مدريد ثم ريال مدريد، خاصةً مع اهتمام أندية آخرى بضمه ومنها يوفنتوس.
يُذكر أن دياز انضم لصفوف ريال مدريد في صفقة كلفت الفريق ما يزيد عن 20 مليون يورو بالإضافات.
ريال مدريد يستفسر عن إريكسن
بديل مودريتش الجديد من توتنهام أيضاً؟
بدأ ريال مدريد تحركاته من أجل التوقيع مع كريستيان إريكسن نجم وسط توتنهام، سعياً لضمه في الصيف المُقبل.
وبحسب مصادر صحيفة إندبندنت فأن اللاعب الدانماركي مطلوب بقوة من قبل الميرنجي، وقد يكلف خزائن الفريق الإسباني ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني.
يُذكر أن بوكيتينو كان قد سبق وصرح أنه لا يضمن بقاء إريكسن مع الفريق.