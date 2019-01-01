نافياً كل ما أُشيع مسبقاً

نفي ساديو ماني لاعب ليفربول كل ما أُشيع مسبقاً عن اقترابه من ريال مدريد في الصيف الماضي، عندما خرجت بعض التقارير تفيد بأن اللاعب كان على قائمة المطلوبين من قبل زين الدين زيدان.

حيث صّرح السنغالي في تصريحاته لصحيفة ليفربول إيكو أنه لم ينوي أبداً مفارقة الريدز لذا قام بتجديد عقده مع الفريق مثل الثنائي الهجومي صلاح وفيرمينو.