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أخبار انتقالات ريال مدريد | صراع على ضم إريكسن، وماني يتحدث عن الاهتمام القديم به

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات لريال مدريد في شتاء 2019، حول محاولة الملكي لترميم صفوفه بقوة من أجل تعويض البداية السيئة للموسم الحالي

محدث
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ماني يتحدث عن اهتمام ريال بضمه

2019-01-28T20:15:16Z

نافياً كل ما أُشيع مسبقاً

نفي ساديو ماني لاعب ليفربول كل ما أُشيع مسبقاً عن اقترابه من ريال مدريد في الصيف الماضي، عندما خرجت بعض التقارير تفيد بأن اللاعب كان على قائمة المطلوبين من قبل زين الدين زيدان.

حيث صّرح السنغالي في تصريحاته لصحيفة ليفربول إيكو أنه لم ينوي أبداً مفارقة الريدز لذا قام بتجديد عقده مع الفريق مثل الثنائي الهجومي صلاح وفيرمينو.

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ريال مدريد يصارع على ضم إريكسن

2019-01-28T20:11:12Z

مع أبرز الأندية الإنجليزية

دخل ريال مدريد في صراع مع أبرز الأندية الإنجليزية على ضم كريستيان إريكسن لاعب توتنهام، والذي يرغب بالرحيل عن فريقه في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة إكسبريس فأن الملكي من أبرز المهتمين بالتعاقد مع صانع الألعاب الدانماركي ولكنه يواجه منافسة شديدة من مانشستر يونايتد وتشيلسي.

يُذكر أن بوكيتينو كان قد ألمح برحيل اللاعب في الصيف بسبب رغبته في الانضمام إلى فريق جديد.

عرض رسمي في الطريق للأرجنتيني ديبالا

2019-01-23T20:17:40Z

بحسب بعض التقارير

يرغب ريال مدريد في إيجاد بديل لكريستيانو رونالدو منذ رحيله إلى يوفنتوس بسبب الفراغ الكبير الذي تركه الأسطورة البرتغالية، ولكن يبدو أن بديله قد يكون من الفريق الجديد للدون.

حيث أشارت مصادر صحيفة دايلي ميل إلى أن الملكي مستعد لتقديم عرض رسمي للبيانكونيري من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني، ولكن ذلك لن يحدث سوى في الصيف المُقبل.

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بالاك ينصح هازارد بتحديد مصيره

2019-01-23T20:14:56Z

ما بين البقاء والرحيل

وجه اللاعب الألماني المعتزل بالاك نصيحة ثمينة للبلجيكي هازارد لاعب تشيلسي يطلب فيها تحديد مصيره بنفسه ما بين البقاء في إنجلترا أو الرحيل إلى إسبانيا.

وكان هازارد قد صرح أكثر من مرة بحلمه بالانضمام لريال مدريد ولكن بسبب عدم وجود عروض رسمية من الملكي كان يقول بأنه سعيد بالاستمرار مع تشيلسي، وأشار بالاك إلى أن التشتت ليس في مصلحة اللاعب أو فريقه.

مارسيلو يفكر جدياً في الرحيل

2019-01-22T20:11:57Z

ومزاملة رونالدو من جديد

يفكر البرازيلي مارسيلو جدياً في الرحيل عن صفوف ريال مدريد بسبب سوء المعاملة التي يتلقاها من قبل المدرب سولاري بعد أن بات جليس الدكة في الفترة الأخيرة.

وبحسب ما ذكرته مصادر ميدياست فأن مارسيلو يرغب بالرحيل ومزاملة كريستيانو رونالدو في فريق يوفنتوس مرة آخرى خاصةً وأن العلاقة بينهما كانت رائعة جداً.

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خاميس مطلوب في آرسنال

2019-01-22T20:07:37Z

والصفقة قد تتم

يرغب فريق آرسنال باستعارة الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد والمنضم حالياً لفريق بايرن ميونخ على سبيل الإعارة أيضاً.

وبحسب تقارير صحيفة إندبندنت فأن الفريقان منفتحان على حدوث الصفقة خاصةً وأن الجانرز لا يمكنهم إنفاق الأموال في سوق الانتقالات الحالي حسبما صرح أوناي إيمري.

هازارد يتحدث مجدداً عن حلمه

2019-01-21T20:58:27Z

بالانضمام للملكي

لم يمل البلجيكي إيدين هازارد عن الحديث عن حلمه المتواصل بالانضمام لريال مدريد، بعد أن صرح بذلك مجدداً لإحدى الصحف الفرنسية.

وفي حديث له مع فرينش فوتبول قال نجم تشيلسي أنه كان يرغب بالرحيل في الصيف الماضي، وأنه كان مصمم على ذلك عقب نهاية كاس العالم قبل أن ينتهي الأمر به بالاستمرار مع البلوز.

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بورنموث يرغب بضم خافي سانشيز

2019-01-21T20:56:43Z

بصفة نهائية

يرغب فريق بورنموث التعاقد مع مدافع الرديف خافي سانشيز، وبحسب أخر التقارير فأن الفريق الإنجليزي يرغب بالتحرك قريباً للتوقيع معه.

وبحسب ميرور الأيرلندية فأن الفريق الملقب بالكرز يفكر في تقديم عرض رسمي لضمه بسبب الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب الواعد.