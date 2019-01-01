إيسكو قد يستمر مع الفريق حتى إشعار آخر
بحسب تصريحات مدربه
على الرغم أنه لم يشارك كثيراً منذ مجئ سولاري وتعيينه مديراً فنياً للفريق، ولكن الأرجنتيني لا يرغب في التفريط بإيسكو.
حيث صرح سولاري مؤخراً بأنه لا يرغب في بيع اللاعب، ويتمنى استمراره حتى نهاية الموسم لأنه يمنحهم السعادة - على حد تعبيره -.
يُذكر أن إيسكو لم يبدأ أي مباراة في الدوري كأساسي منذ رحيل لوبتيجي وتعيين سولاري.
آرسنال مهتم بضم الكوستاريكي نافاس
هل يضم إيمري حارس جديد بعد لينو؟
أبدى فريق آرسنال اهتمامه بضم نافاس حارس ريال مدريد، خاصةً وأن الأخير يعاني من التعرض للتهميش بشكل كبير منذ التعاقد مع كورتوا.
وبحسب صحيفة دايلي ريكورد فأن الجانرز تقدموا بعرض رسمي قيمته 14 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات اللاعب.
يُذكر أن إيمري كان قد ضم الألماني لينو من باير ليفركوزن، فهل يضم حارس مرمى جديد في فترة قصيرة على غرار ما فعله بيب في السيتي؟
بيل يتدخل في صفقة رامسي
لإقناعه بالانضمام للريال
مع اقتراب رحيله عن آرسنال خاصةً وأن عقده سينتهي في الصيف المقبل، انضم فريق ريال مدريد لصراع المهتمين بالتعاقد مع الويلزي.
وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية فأن جاريث بيل تدخل في الصفقة من أجل إقناع مواطنه بالتوقيع الملكي، خاصةً مع الاهتمام الكبير من قبل عدة أندية كبيرة.
يُذكر أن رامسي يجذب انتباه فرق عملاقة مثل يوفنتوس، بايرن ميونخ وبرشلونة.
راشفورد يرفض محاولات الريال لضمه
ما الذي يدور في عقل راشفورد؟
على الرغم أن رفض ريال مدريد يبدو جنونياً ولكنه واقعي بالنسبة لمهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، حسبما تشير أخر التقارير.
وطبقاًَ لصحيفة مانشستر إيفيننج نيوزنقلاً عن ذا صن فأن المهاجم الواعد سيرفض أي محاولات من الريال للتوقيع معه، وأضافت أن اللاعب عدل عن قراره بعد رحيل مورينيو والتعاقد مع سولشار لتدريب الفريق.
هازارد قد يستمر مع تشيلسي
البلجيكي يطمح لشيئاً ما مع البلوز
على الرغم أنه صرح مراراً وتكراراً بأمنيته للعب لريال مدريد، ولكن هازارد في نفس الوقت لا يمانع بالبقاء مع فريقه الحالي تشيلسي معبراً عن سعادته بالتواجد معهم.
وفي تصريحات جديدة له أبرز البلجيكي رغبته بأن يكون من أساطير الفريق، وذلك عقب وصوله للهدف رقم مائة مع النادي وذلك في المباراة الأخيرة للبلوز في الدوري ضد واتفورد.
ريال مدريد على وشك ضم دياز
قادماً من مانشستر سيتي
أصبح فريق ريال مدريد قاب قوسين أو أدنى من التوقيع مع اللاعب براهيم دياز لاعب مانشستر سيتي، بعد أن رفض الأخير تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.
وبحسب مصادر كادينا سير فأن اللاعب سينتقل إلى المرينجي بما يقرب من 15 مليون يورو، وسيرتدي الرقم 21 مع الفريق.
يُذكر أن عقد دياز سينتهي في الصيف المقبل ويصبح متاح مجاناً، لذا يسعى ريال مدريد لخطفه قبل الأندية الأخيرة بسبب ثقتهم الكبيرة في قدراته.
كوفاسيتش يريد البقاء مع تشيلسي
بعد أن بدأ يستقر مع الفريق
أبدى الكرواتي كوفاسيتش لاعب ريال مدريد والمُعار إلى تشيلسي رغبته بالبقاء مع الفريق الإنجليزي بصورة دائمة بعد انتهاء إعارته.
وبحسب ما ذكرته النسخة الإنجليزية لموقع جول فأن كوفا يتخيل نفسه بقميص البلوز في الموسم المُقبل، خاصةً بعد أن بدأ بتثبيت أقدامه تحت قيادة ساري.
راموس يهدد بالرحيل عن الفريق
بسبب مورينيو
يبدو أن عودة مورينيو إلى ريال مدريد غير مرحب بها أبداً، برغم حاجة الملكي إلى مدرب يملك خبرة لينتشل الفريق من الوضع الحالي، خاصةً وأن سولاري قليل الخبرة.
وبحسب تقارير ديلي ريكورد فأن قائد المرينجي سيكون أول الراحلين عن الفريق إن قرر بيريز استعادة سبشيال وان مرة آخرى، خاصةً مع المشادات الكلامية بين الطرفين منذ فترة ليست بالقريبة.