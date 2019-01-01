اقترب المدافع الشاب "أكسل توانزيبي" من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، بسبب ثقة النرويجي سولشار في الصغار ورغبته في الاعتماد عليهم في الفترة المٌقبلة بشكل كبير.

بحسب مصادر "دايلي ميل" فإن اللاعب سيجدد عقده قبل السفر مع الفريق لبدء الجولة التحضيرية للموسم الجديد، والتي سيحصل فيها على فرصته لعل وعسى يدخل حسابات المدرب في الموسم المقبل.