فوت مانشستر يونايتد فرصة التوقيع مع السنغالي جايي لاعب وسط إيفرتون، بعد أن قرر الدخول في المفاوضات ولكن متأخراً بعد أن تواصل اللاعب مع باريس سان جيرمان منذ فترة طويلة.

أشارت مصادر صحيفة ليكيب أن الشياطين الحمر حاولوا مع اللاعب في توقيت متأخراً ولكنه لم يعدل عن قراره بالانضمام للفريق الفرنسي.