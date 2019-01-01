انضم مانشستر يونايتد لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع البرازيلي "نيريس" لاعب أياكس الهولندي، بعد الموسم الماضي الذي قدم فيه أداءاً رائعاً مع فريقه في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

طبقاً لمصادر "سكاي ألمانيا" فإن اليونايتد يصارع أتلتيكو مدريد على ضم اللاعب، ولكن لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن.