تعثرت المفاوضات بين الكرواتي ماندجوكيش مهاجم يوفنتوس ومانشستر يونايتد، بعد أن فشل كلا الطرفين في التوصل إلى إتفاق لإتمام الصفقة بسبب مطالب البيانكونيري.

أشارت مصادر صحيفة تايمز أن السيدة العجوز اشترطوا الحصول على 14 مليون إسترليني من أجل التخلي عن اللاعب وهو ما قوبل بالرفض من قبل الشياطين الحُمر.