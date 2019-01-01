أشارت مصادر سكاي سبورتس أن لونجستاف سيجتمع مع المدير الفني الجديد للفريق "ستيف بروس" من أجل مناقشة مستقبله، خاصةً مع وجود اهتمام قوي من مانشستر يونايتد بضم اللاعب.

طبقاً لنفس التقارير فأن اللاعب لا يمانع بالانتقال لليونايتد على الرغم من رغبته بتمثيل فريق مدينته الذي يشجعه منذ الصغر، ولكن سولشار معجب باللاعب ومصمم على التعاقد معه ولو في الموسم المقبل.