يصر الإنجليزي هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي على الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، مع تعنت إدارة الثعالب ورغبتها في الحصول على مبلغ معين من أجل التفريط في اللاعب في سوق الانتقالات الحالي.

أشارت مصادر صحيفة ميرور أن ماجواير يتمنى من ناديه قبول أخر عروض الشياطين الحمر الذي يقدر بحوالي 70 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 10 مليون كعلاوت ، في حين أن ليستر يريد 90 مليون جنيه إسرليني و5 مليون كإضافات.