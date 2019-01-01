مانشستر يواصل مفاوضاته لضم ماجواير

واصل مانشستر يونايتد مفاوضاته مع ليستر سيتي من أجل التعاقد مع هاري ماجواير مدافع الفريق، مع اصرار الثعالب على الحصول مبلغ أكبر من أجل التفريط فيه.

أشارت مصادر "مانشستر إيفيننج نيوز" أن ليستر سيتي رفضوا عرضاً قيمته 70 مليون جنيه إسترليني، وأن اليونايتد مستعدين لجعله أغلى مدافع في التاريخ بقيمة 90 مليون.