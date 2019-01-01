عرض رسمي جديد في الطريق للبلجيكي لوكاكو
الإنتر يستعد لتقديم عرض رسمي للوكاكو
يستعد الإنتر لتقديم عرض رسمي جديد للبلجيكي لوكاكو، والذي يصر النيراتزوري على ضمه والتعاقد معه في سوق الانتقالات الحالي بطلب من كونتي.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن النادي الإيطالي سيتقدم بعرض قيمته 60 مليون جنيه إسترليني بعيداً عن الإضافات، في انتظار رد إدارة الشياطين الحُمر.
برشلونة لا يُغري السويدي ليندلوف
أصر السويدي "ليندلوف" مدافع مانشستر يونايتد بأنه سعيد في الفريق ولا يفكر أبداً في الرحيل، حتى وإن كان برشلونة هو الذي يهتم بالتعاقد معه في سوق الانتقالات الحالية.
أبرزت صحيفة ميرور تصريحات اللاعب الذي قال فيها أنه مسرور بالبقاء مع الشياطين الحمر ولا يفكر في الرحيل إطلاقاً، على الرغم من وجود اهتمام من العملاق الكتالوني.
بوجبا يتجه للبقاء مع مانشستر يونايتد لموسم آخر
بوجبا قد يبقى مع اليونايتد
يتجه الفرنسي بول بوجبا للبقاء مع مانشستر يونايتد لعام إضافي في أولد ترافورد، بسبب عدم جدية الأندية المهتمة بالتعاقد معه في سوق الانتقالات الحالي.
طبقاً لمصادر جارديان فإن بوجبا أقرب للبقاء من الرحيل لأن ريال مدريد يقيم اللاعب بحوالي 120 مليون جنيه استرليني، بينما يريد اليونايتد حوالي 170 مليون جنيه استرليني للتفريط فيه.
سولشار يحتاج إلى لاعب خط وسط بإمكانيات براين روبسون
أفادت بعض الصحف بأن أوله جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد مازال يشعر أن الفريق يحتاج إلى ضم لاعب خط وسط بإمكانيات براين روبسون الاسطورة السابقة للشياطين الحُمر قبل الإنطلاق للموسم الجديد.
وأضاف رئيس الشياطين الحمر عن خطط الانتقال الخاصة به قائلاً أنه من الواضح أن التوقيت مشكلة، لكننا نعمل كما قلت سابقاً، وبالبطبع نحن متفائلون.
تقارير: اليوم الفحص الطبي لضم ماجواير
ماجواير يستعد للفحص الطبي
أشارت مصادر "ذا صن" بأن اليوم هو الفحص الطبي للمدافع الإنجليزي "هاري ماجواير" لاعب ليستر سيتي، الذي اقترب فريقه من ضم بديله في الأيام المقبلة.
أكدت تقارير الصحيفة بأن الصفقة ستتم مقابل 80 مليون جنيه إسترليني عبارة عن 60 مليون بالإضافة إلى 20 مليون آخرين كإضافات.
مانشستر يونايتد يتوصل لإتفاق مع ليستر سيتي لضم ماجواير
اليونايتد على وشك ضم ماجواير
اقترب مانشستر يونايتد كثيراً من التعاقد رسمياً مع هاري ماجواير بعد أن توصل إلى إتفاق رسمي مع الثعالب لضم اللاعب في سوق الانتقالات الحالية بعد صراع كبير مع مانشستر سيتي.
أشارت مصادر صحيفة ذا صن بأن اليونايتد اتفقوا مع ليستر على دفع 80 مليون جنيه استرليني عبارة عن 60 مليون بعيداً عن الإضافات.
الرئيس التنفيذي للإنتر متفائل ويثق في قدرتهم على ضم لوكاكو من مانشستر يونايتد
صرح جوزيبي ماروتا الرئيس التنفيذي للإنتر أنه متفائل بشأن كل شئ خاص بصفقة روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد.
وكانت قد بدأت المحادثات بالفعل بين الناديين وأظهر المهاجم البلجيكي رغبة في الانتقال في سوق الانتقالات الحالي ومغادرة ملعب الأولد ترافورد.
والتقى مسؤولي النيراتزوري بمسؤلي الشياطين الحُمر حيث حددوا مبلغ 83 مليون يورو لضم اللاعب.
هاري ماجواير يقترب من مانشستر يونايتد
مدافع ليستر يقترب من اليونايتد
اقترب المدافع الدولي الإنجليزي "هاري ماجواير" من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الحالية، بعد أن أشارت أخر التقارير إلى أن رغبة اللاعب ستحسم الأمر.
أشارت مصادر صحيفة دايلي ميل بأن ماجواير أخبر إدارة ليستر سيتي بأنه يريد المغادرة، ويعتبر اليونايتد الأقرب للتوقيع معه في صفقة قد تكلف حوالي 75 مليون جنيه إسترليني.
لوكاكو قد يبقى مع مانشستر يونايتد هذا الصيف
البلجيكي قد يستمر مع اليونايتد
على الرغم من التكهنات برحيله عن صفوف مانشستر يونايتد ولكن لوكاكو قد يستمر هذا الصيف على أقل تقدير في حال فشلت مفاوضاته مع الإنتر.
أشارت مصادر "إيفيننج ستاندراد" أن البلجيكي تقبل إمكانية البقاء مع الشياطين الحُمر لموسم آخر، خاصةً وأن عرض النيراتزوري لم يكن مقنعاً حيث رفض الفريق الإنجليزي رحيله بصيغة الإعارة.
بنوا بدياشيلي لاعب موناكو الصغير بديلاً لهاري ماجواير
بحسب ما أفادت به تقارير خاصة بصحيفة "L'Equipe" بأن مانشستر يونايتد يحدد بنوا بدياشيلي لاعب موناكو بديلاً لهاري ماجواير.
يعد مجواير مدافع ليستر سيتي هو الهدف الأساسي للشياطين الحُمر، ولكن إذا أستمرت المبالغة في الشروط من قِبل نادي ليستر فسيكون الخيار الأفضل هو محاولة ضم بدياشيلي.
بنوا بدياشيلي صاحب الـ18 عاماً قد شارك في 20 مباراة مع موناكو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي، ويُقدر اللاعب بقيمة 35 مليون يورو.
مانشستر يونايتد يفكر في ضم ميلنكوفيتش سافيتش
يفكر مانشستر يونايتد جدياً في التعاقد مع ميلنكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو وذلك تحسباً لاحتمالية رحيل بول بوجبا في أي وقت الصيف الحالي مع اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس بضمه.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الشياطين الحمر مهتمين بضم النجم الصربي ويرغبوا في تقديم عرض رسمي بقيمة 80 مليون يورو.
مفاوضات الإنتر مع لوكاكو تستمر ووجهات النظر تقترب!
الإنتر يقترب أكثر من لوكاكو
استمرت مفاوضات الإنتر مع مانشستر يونايتد لضم لوكاكو بعد أن سافر المدير الرياضي للنيراتزوري إلى إنجلترا من أجل حسم الصفقة للفريق الإيطالي في أقرب وقت ممكن.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن 13.5 مليون يورو هم من يفصلوا الناديين عن الإتفاق على قيمة بيعه، ولكن من المتوقع أن يتوصلا لحل مرضي لكل الأطراف في الفترة المقبلة.
بوجبا قد يستمر مع مانشستر يونايتد هذا الصيف
الفرنسي لا يرغب بالرحيل!
على الرغم مما أُثير في الفترة الأخيرة، ولكن بول بوجبا قد يستمر في صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد أن أشارت أخر التقارير أنه لا يرغب بالرحيل.
أكدت تقارير "إيه إس بي إن" أن الفرنسي يريد ضمانات بأن الفريق يسير في الطريق الصحيح من أجل الاطمئنان على مستقبل النادي.
روميلو لوكاكو يتوق للانتقال للإنتر
البلجيكي مصر على الرحيل
يتوق البلجيكي روميلو لوكاكو للانتقال لصفوف الإنتر في أقرب وقت ممكن، بسبب اقتناع اللاعب بمشروع النيراتزوري بقيادة أنطونيو كونتي.
أشارت مصادر صحيفة تليغراف أن لوكاكو ينتظر الانضمام لصفوف الفريق الإيطالي، بعد أن شعر بتهميش له في الموسم الماضي عندما اعتمد على الثلاثي مارسيال، لينجارد وراشفورد في الخط الأمامي.
مانشستر يونايتد يسعى لتقديم عرض لضم ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو
ذكرت صحيفة "Sky" بعض التقارير التي أكدت أن مانشستر يونايتد يقترب من تقديم عرضاً بقيمة 72 مليون جنية إسترليني للحصول على خدمات لاعب خط وسط لاتسيو الإيطالي اللاعب سيرجاي ميلينكوفيتش سافيتش.
وبحسب ما ورد من أن النادي الإيطالي يُقدر قيمة اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً بمبلغ 90 مليون جنية إسترليني ولن يقبل بأقل من ذلك.
قد يحتاج المدرب أولي جونار سولشاير إلى تعزيز خط الوسط بشكل قوي إذا غادر بالفعل بول بوجبا صفوف الشياطين الحُمر في الميركاتو الحالي.
غياب روميلو لوكاكو عن الحصة التدريبية الصباحية لمانشستر يونايتد
غاب اللاعب روميلو لوكاكو عن الحصة التدريبية الصباحية لمانشستر يونايتد اليوم الخميس في ملبورن، وتم ربط الغياب من قِبل الصحف برغبة اللاعب في الانتقال في الميركاتو الصيفي الحالي وإعتراض على تمسك إدارة النادي به.
ولكن أكدت إدارة الشياطين الحُمر أن المهاجم البلجيكي كان يقوم ببعض التدريبات التأهيلية جنباً بجنب مع أنتوني مارسيال في الصالة الرياضية.
نيوكاسل يرفض بيع لونجستاف لمانشستر يونايتد
لا يرغب نيوكاسل بالتخلي عن لاعبه الموهوب "لونجستاف" الذي يلقى اهتماماً كبيراً من جانب مانشستر يونايتد بعد أن تألق في الموسم الماضي رفقة المكبايس في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن جيوش المدينة يرفضوا بيع اللاعب بعد أن استفسر الشياطين الحُمر عن إمكانية ضمه.
مانشستر يونايتد ينضم لقائمة المهتمين بضم "نيكولاس بيبي"
انضم مانشستر يونايتد لقائمة المهتمين بالتعاقد مع الإيفواري "نيكولاس بيبي" لاعب ليل الفرنسي، والذي جذب انتباه عدة أندية آخرى مثل ليفربول وآرسنال الإنجليزيين.
أشارت مصادر صحيفة ستاندرد أيضاً إلى أن الشياطين الحُمر أبدوا اهتمامهم بضم لاعب آخر وهو موسى ديمبيلي مهاجم ليون، خاصةً مع اقتراب لوكاكو من الإنتر.
الإنتر يستعد لتصعيد مفاوضاته مع اليونايتد لضم لوكاكو
النيراتزوري يواصل مفاوضاته لضم لوكاكو
يستعد الإنتر لتصعيد مفاوضاته لضم البلجيكي "روميلو لوكاكو" مهاجم مانشسستر يونايتد، ومواصلة المفاوضات لضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن ممثلي النيراتزوري سيسافروا إلى إنجلترا من أجل حسم الصفقة في الساعات المُقبلة.
برشلونة يسعى لضم فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد
يُخطط برشلونة لضم المدافع السويدي فيكتور ليندلوف لاعب مانشستر يونايتد بعد أن أضطر النادي الكتالوني إلى تغيير أهدافة خاصة بعد إبتعاد صفقة ماتيس دي ليخت من إيديهم بشكل كبير.
وقد صرحت صحيفة إل موندو ديبورتيفو أن البلاوجرانا أصبحوا مهتمين بالمدافع السويدي ويأملون في بدء التفاوض في خلال أسبوع.
فيكتور ليندلوف الذي أصبح الخيار الأول لمانشستر يونايتد في الموسم الماضي قد أنضم إلى الشياطين الحُمر في 2017 قادماً من بنفيكا مقابل 31 مليون جينة إسترليني.
سولشاير يُصرح بأن بوجبا ولوكاكو لم يتلقوا عروضاً حقيقية حتى الآن
صرح أولى جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن نجوم الفريق مثل بول بوجبا وروميلو لوكاكو لم يتلقوا أي عروض مقنعة حقيقية حتى الآن.
وكان قد أرتبط أسم اللاعب الفرنسي بوجبا ارتباطا وثيقاً بكلً من ريال مدريد ويوفنتوس الذين يسعون لضم اللاعب، في حين أن المهاجم البلجيكي لوكاكو هو هدف لإدارة الإنتر.
سولشاير يأمل في تجديد عقد دي خيا هذا العام
أفادت بعض التقارير ان أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يأمل في أن يتم تجديد عقد دافيد دي خيا حارس مرمى الفريق.
حيث لم يتبقى في عقد الحارس الإسباني سوى عام واحد فقط، وتحاول إدارة النادي التفاوض مع اللاعب لتوقيع عقد جديد في الوقت الحالي، وقد صرح المدرب بأنه متفائل بأن إدارة الشياطين الحُمر قادرة على إقناع اللاعب بالتجديد.
مانشستر يونايتد يُجدد عقد راشفورد لمدة 4 سنوات
أفادت بعض التقارير بأن مانشستر يونايتد قد جدد عقد اللاعب ماركوس راشفورد لمدة 4 سنوات وبمبلغ قدرة 200 ألف جنية إسترليني في الإسبوع.
وقد أفادت بعض الصعف بأن اللاعب قد صرح بأنه لم يتم التفاوض بشكل مبالغ حيث أن الاتفاق تم سريعاً ودون أي مشكلة.
ساوثامبتون يسمح لمانشستر يونايتد بالتفاوض مع ليمينا
من المقرر أن يبدأ مانشستر يونايتد مفاوضاته مع ليمينا في الأسبوع المقبل، بعد أن وافق ساوثامبتون على أن يتحدث الشياطين الحمر مع لاعبهم من أجل بدء المفاوضات بشكل رسمي.
أشارت مصادر صحيفة "تايمز" بأن إدارة الساوث منحوا اليونايتد الإذن للتحدث مع ليمينا، والذي من المتوقع أن يكون بديل بوجبا الذي يرغب بالرحيل هذا الصيف.
مانشستر يونايتد يستفسر عن ضم ليمينا
واصل مانشستر يونايتد بحثه عن ضم لاعبي وسط، من أجل تعويض الرحيل المحتمل لبول بوجبا، وارتبط بالعديد من النجوم كان أخرهم هو ماريو ليمينا لاعب ساوثامبتون.
أشارت المصادر المقربة من النادي، أن الشياطين الحمر استفسروا عن لاعب القديسين وسط منافسة مع ارسنال على ضمه.
مانشستر يونايتد يبدي اهتمامه بضم باكايوكو
بدأ مانشستر يونايتد بالبحث عن بديل عن بوجبا الذي يصر على الرحيل عن صفوف الشياطين الحُمر هذا الصيف، ويبدو أنه وجد ضالته في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أشارت مصادر "راديو مونتي كارلو" بإن اليونايتد استفسر عن إمكانية التعاقد مع باكايوكو لاعب تشيلسي وسط اهتمام من آرسنال وباريس سان جيرمان.
رسمياً.. كيران أوهارا ينضم لنادي بورتون ألبيون
انضم " كيران أوهارا" حارس رديف مانشستر يونايتد لصفوف فريق بورتون ألبيون الذي يشارك في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
يطمح أوهارا لاكتساب المزيد من الخبرات، من أجل أن تتم إعارته إلى دوري أفضل في الموسم المُقبل كخطوة تصعيدية تقربه أكثر من الفريق الأول في قادم المواعيد.
مانشستر يونايتد يسعى لضم ميلينكوفيتش سافيتش ليكون بديل بوجبا
بحسب ما أفادت به صحيفة "Corriere Dello Sport" بأن مانشستر يونايتد يطارد لاعب خط وسط لاتسيو الإيطالي اللاعب الصيربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
وترى إدارة الشياطين الحُمر أن اللاعب سيسد فراغ بول بوجبا الذي مازال مُصراً على الرحيل حتى الآن.
وكانت قد أفادت بعض التقارير بأن باريس سان جيرمان مهتم أيضاً باللاعب ميلينكوفيتش سافيتش الذي قدم أداءاً جيداً وساعد فريقه في الفوز بكأس إيطاليا الموسم الماضي.
ديفيد نيريس يُصرح أن مستقبله مع أياكس
في ظل التصريحات والتقارير الكثيرة التي أشارت بمغادرة المهاجم البرازيلي ديفيد نيريس في سوق الانتقالات الحالي، وفي ظل إهتمام أكثر من نادي باللاعب مثل مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وإيفرتون بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب الموسم الماضي.
أفادت بعض التقرير بتصريحات اللاعب عقب فوز البرازيل ببطولة كوبا أمريكا على حساب بيرو بنتيجة (3-1)، حيث صرح إلى "Algemeen Dagblad" وقال بأن الوقت الحالي هو يحتفل بالانتصار وأنه سيتوجب عليه العودة إلى أياكس في 28 من يوليو الحالي، وأضاف قائلاً أن مستقبله مع أياكس.
مانشستر يونايتد يبدي اهتمامه بضم نيريس
انضم مانشستر يونايتد لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع البرازيلي "نيريس" لاعب أياكس الهولندي، بعد الموسم الماضي الذي قدم فيه أداءاً رائعاً مع فريقه في الدوري ودوري أبطال أوروبا.
طبقاً لمصادر "سكاي ألمانيا" فإن اليونايتد يصارع أتلتيكو مدريد على ضم اللاعب، ولكن لم يقدم أي عرض رسمي حتى الآن.
لوكاكو يفضل الانضمام للإنتر عن يوفنتوس
لوكاكو يفضل النيراتزوري
يفضل روميلو لوكاكو الانتقال لصفوف الإنتر على حساب يوفنتوس، بعد أن أبدى رغبته بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف الحالي حسبما صرح وكيل أعماله.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن المهاجم البلجيكي معجب بمشروع أنطونيو كونتي مع النيراتزوري، ويبدو مقنعاً له أكثر من البيانكونيري.
بحسب تصريحات كابالدي أن كوليبالي سعيد في نابولي
قال الصحفي الإيطالي أوريليو كابالدي أن خاليدو كوليبالي لاعب نابولي لا يفكر في الانتقال في فترة الانتقالات الحالية رغم اهتمام مانشستر يونايتد باللاعب.
وأضاف قائلاً لصحيفة "Transfer Window Podcast" أن كوليبالي لاعب لديه الكثير من الطموح، ولكنه أعتاد أن يعيش في مدينة نابولي، بالطبع مانشستر يونايتد اسم كبير وجذاب للغاية، ولكنني أعتقد الآن أن هدف كوليبالي هو الفوز بلقب إيطالي مع الأزوري، لذلك سيبقى على الأقل للموسم المقبل.
بوجبا ضمن قائمة مانشستر يونايتد التي ستخوض الكأس الدولية للأبطال
سولشاير متمسك ببوجبا حتى الآن
تم اختيار بول بوجبا ضمن القائمة التي ستسافر إلى أستراليا وآسيا لخوض معسكرات الإعداد والمبارايات التحضيرية لمانشستر يونايتد والتي من بينها الكأس الدولية للأبطال.
كان هناك أكثر من تصريح بأن اللاعب سيغادر صفوف الشياطين الحُمر في الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن إدراجة في القائمة المكونة من 28 لاعب توحي بأن سولشاير المدير الفني للريد ديفيلز متمسك باللاعب ويأمل في الحفاظ على خدماته لموسم 2019-20.
ريال مدريد يقدم أول عرض رسمي لمانشستر يونايتد لضم بوجبا
الريال يبدأ تحركاته لضم بوجبا
بدأ ريال مدريد تحركاته من أجل التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وبحسب أخر التقارير فإن الملكي تقدم بأول عرض رسمي لضم النجم الفرنسي.
أشارت مصادر صحيفة ليكيب أن المرينجي تقدم بعرض قيمته 80 مليون يورو، في انتظار الرد من إدارة الشياطين الحُمر.
يوفنتوس ينضم لقائمة المهتمين بالبلجيكي لوكاكو
صراع إيطالي على ضم لوكاكو
انضم يوفنتوس لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو خاصةً مع عدم ممانعة مانشستر يونايتد ببيع البلجيكي هذا الصيف.
أبدى البيانكونيري اهتمامه باللاعب في الساعات الأخيرة طبقاً لمصادر سكاي سبورتس لينضم للإنتر الذي يفاوض الشياطين الحمر منذ فترة على التعاقد مع اللاعب.
مانشستر يونايتد يرغب بالتخلص من بول بوجبا
اليونايتد لا يريد الفرنسي في الفريق
يبدو أن مانشستر يونايتد غير سعيد أبداً بمحاولات اللاعب ووكيل أعماله للرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي، لذا بدأ يفكر في بيعه جدياً والتخلص منه.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن اليونايتد وبرغم ما يظهروه أمام الإعلام أن بوجبا ليس للبيع ولكنه يرغبون ببيعه إذا وجد عرض مناسب ومُغري للتفريط فيه.
مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض جديد لماجواير
اليونايتد مصممين على ضم مدافع ليستر
لم يفقد مانشستر يونايتد الأمل في التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، بعد أن رفض الثعالب العرض الأول للفريق والذي كانت تقدر قيمته بحوالي 70 مليون جنيه إسترليني.
يواجه اليونايتد منافسة شرسة مع السيتي على ضم اللاعب الذي يريد فيه ليستر 90 مليون جنيه إسترليني لبيعه، وطبقاً لمصادر تايمز فإن الشياطين الحمر سيقدموا عرض جديد للاعب.
مانشستر يونايتد يجهز عرضه لضم لونجستاف من نيوكاسل
يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض رسمي أول لنيوكاسل من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الموهوب "لونجستاف" الذي لا يمانع المكبايس ببيعه ولكن بالسعر المناسب من وجهة نظر الإدارة.
أشارت مصادر سكاي سبورتس أن الشياطين الحُمر مستعدين لاختبار رغبة جيوش المدينة في الحفاظ على لاعبهم، ومن المتوقع ألا يتم التفريط فيه بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني.
رسمياً.. بيريرا يجدد عقده مع مانشستر يونايتد
أعلن مانشستر يونايتد رسمياً عن تمديد عقد البرازيلي الموهوب "أندريس بيريرا" ليستمر داخل صفوف الشياطين الحمر لعدة سنوات آخرى، على أمل أن يثبت قدراته الكبيرة مع النادي.
جدد بيريرا عقده حتى عام 2023 مع وجود خيار بالتجديد لعام إضافي، وعبر اللاعب عن سعادته الكبيرة بتلك الخطوة ممتناً لسولشار بالثقة الكبيرة فيه وفي بقية المواهب الشابة.
مانشستر يونايتد على وشك تجديد عقد توانزيبي
اقترب المدافع الشاب "أكسل توانزيبي" من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، بسبب ثقة النرويجي سولشار في الصغار ورغبته في الاعتماد عليهم في الفترة المٌقبلة بشكل كبير.
بحسب مصادر "دايلي ميل" فإن اللاعب سيجدد عقده قبل السفر مع الفريق لبدء الجولة التحضيرية للموسم الجديد، والتي سيحصل فيها على فرصته لعل وعسى يدخل حسابات المدرب في الموسم المقبل.
رسمياً.. هيريرا ينضم لباريس سان جيرمان
انضم الإسباني "أندير هيريرا" لاعب مانشستر يونايتد السابق بصفة رسمية إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الشياطين الحُمر.
ووقع هيريرا على عقد مع الفريق الفرنسي لمدة خمس سنوات حتى عام 2024، وعبر اللاعب عن سعادته بتلك الخطوة والعيش في باريس التي وصفها بأنها أجمل مدينة في العالم على الإطلاق.
مانشستر يونايتد يتواصل مع أتلتيكو مدريد لضم ساؤول
بدأ مانشستر يونايتد اتصالاته مع أتلتيكو مدريد من أجل الاستفسار عن لاعب الوسط ساؤول من أجل إظهار الاهتمام والرغبة في ضم اللاعب، في حال رحيل بوجبا هذا الصيف.
طبقاً لمصادر صحيفة آس فإن الشياطين الحمر يضعوا اللاعب كبديل لبوجبا، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 150 مليون يورو.
الإنتر يضغط من أجل ضم روميلو لوكاكو
النيراتزوري يسعى خلف لوكاكو
واصل الإنتر الضغط على إدارة مانشستر يونايتد من أجل التوقيع مع المهاجم البلجيكي "روميلو لوكاكو" الذي أبدى رغبته في الانتقال للدوري الإيطالي.
طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فإن النيراتزوري سيحتمعوا مع وكلاء اللاعب من أجل استكمال المفاوضات بين الطرفين.
بوجبا يفضل يوفنتوس على ريال مدريد
النجم الفرنسي يرغب في العودة للبيانكونيري
قالت الجازيتا ديلو سبورت أن بول بوجبا يفضل العودة ليوفنتوس في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك على الرغم من اهتمام ريال مدريد القوي بضمه.
وكان النجم الفرنسي قد أعلن في وقتٍ سابق عن عزمه ترك مانشستر يونايتد في الميركاتو الجاري بعد أن وصلت الأمور بينه وبين الشياطين الحمر لطريقٍ مسدود، وبالرغم من إعجاب مدرب الملكي زيم الدين زيدان به، لا يرى أي وجهة له إلا تورينو.
دارميان على خارطة يوفنتوس والإنتر
أشارت تقارير إيطالية إلى أن الإنتر دخل على الخط مع يوفنتوس الراغب في ضم ظهير مانشستر يونايتد ماتيو دارميان في سوق انتقالات الصيف الحالي.
وبحسب الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، فإن أنطونيو كونتي هو أحد المعجبين بمدافع الشياطين الحمر، وسيقوم بالتحرك نحوه إذا نجح النيراتزوري في التخلص من دالبرت في الأسابيع القليلة القادمة.
ولن تكون مسألة ضم صاحب الـ29 عاماً صعبةً على البيانكونيري أو الثعابين، فالمقابل المادي الذي قد يطلب فيه هو 10 مليون يورو.
بايلي يريد البقاء في مانشستر يونايتد
أشارت تقارير نشرتها ليكيب أن إيريك بايلي حريص على البقاء مع مانشستر يونايتد، وذلك على الرغم من الأخبار التي ربطته بالانضمام للدوري الفرنسي وتحديداً بليون في سوق انتقالات الصيف الحالي.
وقضى المدافع الإيفواري 3 مواسم في الأولد ترافورد، خاض خلالهم 74 مباراة في جميع المسابقات، ولا يعتبر الأسد الفرنسي هو الوحيد المهتم بالتعاقد معه، فهناك أخبار أيضاً تشير إلى أن آرسنال يفكر في التحرك نحو اللاعب.
مانشستر يقرر الإسراع في مفاوضات لونجستاف
قرر مانشستر يونايتد الإسراع في مفاوضات "لونجستاف" تمهيداً لضم اللاعب مع بداية الجولة التحضيرية للفريق، حتى يكون جاهزاً تماماً للموسم المقبل ويعتاد على أسلوب سولشار.
أكدت تقارير موقع "مانشستر إيفيننج نيوز" بأن اليونايتد من المتوقع له التحرك لضم اللاعب الشاب هذا الأسبوع، ليتواجد في جولات الفريق الصيفية.
مانشستر يونايتد يقدم عرض جديد لدي خيا
يواصل مانشستر سيتي سعيه لتجديد عقد الإسباني "دي خيا" حارس مرمى الفريق، من أجل الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة داخل أسوار أولد ترافولد وإبعاده عن قطبي الليجا.
طبقاً لمصادر بي بي سي فإن اليونايتد قدم عرض مٌحسن من أجل إقناع دي خيا بالتجديد، حيث تم عرض راتب يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.
مانشستر يونايتد يرفض مفاوضات ريال مدريد لضم بوجبا
اليونايتد يرفض بيع بوجبا للريال
يرفض مانشستر يونايتد الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل الفرنسي بول بوجبا، والذي يعد من أولويات زين الدين زيدان هذا الصيف، منذ تأزم العلاقة بين الناديين بسبب فاكس دي خيا.
أشارت مصادر صحيفة "ماركا" بأن الشياطين الحُمر أخبروا إدارة المرينجي أن بوجبا ليس للبيع تحت أي ثمن، ليقطعوا الطريق على الرغبة المتبادلة بين الطرفين بإتمام الصفقة.
ساؤول ينضم لقائمة المطلوبين لدعم خط الوسط
يواصل مانشستر يونايتد سعيه لضم لاعب وسط حتى مع بقاء بول بوجبا حتى الآن، وقد ظهرت عدة أسماء على لائحة المطلوبين من قبل إدارة الفريق، كان أخرها الإسباني ساؤول.
ذكرت صحيفة تليغراف أن لاعب الروخيبلانكوس من المطلوبين من قبل سولشار للتعاقد معه، جنباً إلى جنب البرتغالي "برونو فيرنانديز" نجم وسط سبورتينج لشبونة.script src="//player.performgroup.com/eplayer.js#6866ed11a006a7cc0daea2ee1a.1d6hniw5o93zc1mo7eaia1ewrp$dfchid=E52B3F9552304B22B5C2C6817E8A6F3" async>
إهتمام من قِبل مانشستر يونايتد بعيسى ديوب لاعب وست هام
صرحت صحيفة "L'Equipe" الفرنسية أن مانشستر يونايتد يُبدي أهتمام واضح باللاعب عيسى ديوب مدافع وست هام الإنجليزي.
وأضافت الصحيفة أن الشياطين الحُمر يسعون خلال الأيام القادمة للدخول في المفاوضات من أجل الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الحالية.
ريال بيتيس يُتيح جيوفاني لو سيلسو للبيع بمبلغ 70 مليون
بحسب ما أفادت به تقارير خاصة بصحيفة "Marca" فإن ريال بيتيس مستعداً لبيع اللاعب جيوفاني لو سيلسو بمبلغ لا يقل عن 70 مليون جنية إسترليني.
وقد أثيرت الكثير من الأقاويل بشأن لاعب خط الوسط صاحب الـ23 وعاماً، والتي كانت من أهمها هو إهتمام مانشستر يونايتد وتوتنهام باللاعب وأقتراب دخولهم في مفاوضات لضم الأرجنتيني.
ليستر سيتي يرفض عرض مانشستر يونايتد في ضم هاري ماجواير
70 مليون لم تكن كافية لإغراء ليستر سيتي
أفادت بعض التقارير الخاصة بـ"Sky Sports" أن ليستر سيتي قد رفض عرض مانشستر يونايتد البالغ 70 مليون جنية إسترليني لضم اللاعب هاري ماجواير.
بعدما تنبأت بعض الصحف الإنجليزية أن الصفقة قريبة من أن تتم للشياطين الحُمر بعد أن قدموا عرضاً اكبر من عرض مانشستر سيتي الذي كان يطمح أيضاً لضم المدافع الإنجليزي.
زيدان مُصر على ضم الفرنسي بول بوجبا
مدرب الريال يضع بوجبا كأولوية
يصر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بأي شكل من الأشكال على التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بعد أن أبدى رغبته بالرحيل عن أولد ترافولد.
طبقاً لمصادر برنامج "تشيرينجيتو" فإن زيدان اجتمع مع بيريز من أجل إخباره برغبته القوية في ضم بوجبا مصراً على أنه إحدى أولوياته هذا الصيف.
مانشستر يونايتد يجهز عرضه لموهبة نيوكاسل
ينوي مانشستر يونايتد اختبار رغبة نيوكاسل يونايتد في الحفاظ على لاعبه الشاب "لونجستاف" والذي يجذب انتباه الشياطين الحمر بعد تألقه مع جيوش المدينة في الموسم الماضي.
حيث أشارت مصادر بي بي سي أن اليونايتد يستعد لتقديم عرض رسمي للمكبايس من أجل مواصلة دعم الفريق باللاعبين الصغار، على غرار دانييل جيمس وآرون بيساكا.
خلاف في الشروط بين توتنهام وندومبيلي لاعب ليون الذي أراده سولشار
أفادت بعض التقارير أن مانشستر يونايتد يملك الفرصة مرة آخرى للتعاقد مع تانغي ندومبيلي لاعب ليون، فعلى الرغم من أنه تم الاتفاق بالفعل على عقد انتقال اللاعب لصفوف توتنهام وأقتراب الصفقة من أن تتم، إلا أن صحيفة "Get Football News France" قد نشرت أن اللاعب الفرنسي لم يوافق على الشروط الموجودة بالعقد الشخصي له مع النادي والذي يتضمن راتبه مع السبيرز.
وأضافت التقارير أنه يمكن أن يتم فتح الباب مرة آخرى لمانشستر يونايتد على الرغم من أن الأمر سيكون صعباً خاصة لوجود اللاعب بول بوجبا الذي لم ينتقل حتى الآن ويلعب في نفس مركزه.
سولشار يطلب من إد وودوارد أن يُوفر فائض في الخزينة
أفادت بعض التقارير أن سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد قد طلب من الرئيس التنفيذي إد وودوارد أن ينتهي من أعمال النادي هذا الأسبوع حتى يتمكن من ضم لاعبون جدد قبل إنتهاء الميركاتو.
وذكرت صحيفة "The Daily Star" بعض التقارير التي أوضحت أن المدرب يُريد فائض في الخزينة لتقديم عرض بقيمة 20 مليون جنية إسترليني للاعب سين لونصتاف لاعب نيوكاسيل، والذي كان قد تلقى عرضاً بالفعل من الشياطين الحُمر بقيمة 15 مليون جنية إسترليني ولكن تم رفضه.
وأضاف التقرير أنه أيضاً لتوفير مبلغ كافي لباقي الصفقات التي يريد مدرب الريد ديفيلز الدخول بها وأشار للاعبين برونو فرنانديز وكريسيتيان إريكسن.
مانشستر يونايتد يجدد عقد راشفورد
الإنجليزي الدولي يمدد عقده ويصبح واحداً من الأعلى أجراً في الفريق
نشرت الديلي تيليغراف تقريراً يشير إلى أن ماركوس راشفورد قام بالتوقيع على عقدٍ جديد مع مانشستر يونايتد يمتد لأربع سنوات.
وبحسب العقد الجديد سيتقاضى الإنجليزي الدولي 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليصبح بذلك قريباً من صاحب الأجر الأعلى في الفريق أليكسيس سانشيز، والذي يتقاضى 500 ألف جنيهاً استرلينياً.
ليفربول يتحرك لإعادة كوتينيو
البرازيلي الدولي لا يرغب في الانضمام لمانشستر يونايتد
يستعد ليفربول للتواصل مع فيليبي كوتينيو لاستعادته من برشلونة في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك بعد خروجه منذ فترة وجيزة لم تتجاوز العام ونصف.
ونقلت صحيفة الديلي ميرور عن كوتينج 10 أن اللاعب البرازيلي قال أنه لا يريد الانضمام لمانشستر يونايتد، احتراماً لمشاعر جماهير فريقه السابق والعداء التاريخي بينهم وبين جماهير الشياطين الحمر.
ويعاني صاحب الـ27 عاماً من تراجع في المستوى منذ وصوله للكامب نو، على الرغم من أن صفقة انتقاله كانت قياسية وكلفت خزائن الكتلان 142 مليون جنيه إسترليني.
اهتمام مفاجئ من مانشستر يونايتد بالفرنسي ندومبيلي
أبرز مانشستر يونايتد اهتماماً مفاجئاً بضم الفرنسي ندومبيليه لاعب وسط ليون، على الرغم أن اللاعب في مفاوضات متقدمة مع توتنهام هوتسبيرز في الفترة الأخيرة.
أشارت مصادر صحيفة ليكيب أن اليونايتد قد يتدخل في الصفقة خاصةً مع عدم توصل الفريق اللندني لإتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل لبوجبا.
مازال بوجبا يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد
بوجبا ينتظر التحدث مع سوليشار لإتخاذ القرار
أفادت بعض التقارير بأن اللاعب بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد ينتظر إنتهاء الأجازة الصيفية للتحدث مع المدرب أوله جونار سولشار للسماح له بالمغادرة في سوق الانتقالات الحالي.
يأمل لاعب خط الوسط الدولي في إقناع المدرب لإلغاء قرار عقوبة الانتقال التي أقرها نائب الرئيس التنفيذي إد وودورد.
يُذكر أن يوفنتوس وريال مدريد مهتمان بالاعب الذي بحسب ما أفادت به صحيفة "The Sun" بأن مانشستر يونايتد لن يسمح بمغادرة اللاعب بأقل من 120 مليون جنية إسترليني.
مانشستر يونايتد يُتابع جون ماكجين لاعب آستون فيلا
الأسكتلندي الشاب مطلوب من قِبل الشياطين الحُمر
ذكرت صحيفة "The Sun" أن مانشستر يونايتد يسعى لضم لاعب خط الوسط اللاعب جون ماكجين.
وأضاف التقرير بأن نادي آستون فيلا لن يتخلوا عن اللاعب بسهولة ويسعون للحصول على ملبغ 50 مليون جنية إسترليني للتخلي عن اللاعب الذي أشتروه مبلبغ 3 ملايين جنيه إسترليني فقط منذ عام.
كان اللاعب الاسكتلندي قد سجل في آخر مباراة خاضها مع فريقه وأدى أدائه المتميز في الموسم الماضي إلى لفت نظر الشياطين الحُمر.
مانشستر يونايتد يسعى لضم الدنماركي جاكوب برون لارسين
لاعب بوروسيا دورتموند صاحب الـ20 عاماً هدفاً للشياطين الحُمر
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "the Sun" بأن مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات لاعب بروسيا دورتموند اللاعب جاكوب برون لارسن .
وأضافت الصحيفة أن هناك صراع على ضم اللاعب من قِبل ليفربول وآرسنال أيضاً، حيث قدم لاعب الجناح موسم جيد في الدوري الألماني المنقضي، وقد خاض اللاعب صاحب الـ20 عاماً 30 مباراة مع فريقه وتم استدعائه أيضاً ليشارك مع منتخب الدنمارك لأول مرة.
مانشستر يونايتد يخسر سباق ضم دي ليخت
بحسب ما أفادت به صحيفة "Tuttosport" أن اللاعب ماتيس دي ليخت سيتم إعلان انتقاله رسمياً يوم الاثنين كلاعب في فريق يوفنتوس.
كان هناك صراع كبير بين كلً من مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان وبرشلونة مع بطل الدوري الإيطالي على ضم قائد أياكس في سوق الانتقالات الحالي، لكن البيانكونيري استطاع أن يُحقق الفوز في السباق بتوقيعه مع اللاعب الهولندي وإتمام الصفقة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.