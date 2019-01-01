لا يرغب نيوكاسل بالتخلي عن لاعبه الموهوب "لونجستاف" الذي يلقى اهتماماً كبيراً من جانب مانشستر يونايتد بعد أن تألق في الموسم الماضي رفقة المكبايس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن جيوش المدينة يرفضوا بيع اللاعب بعد أن استفسر الشياطين الحُمر عن إمكانية ضمه.