الإنتر يقترب أكثر من لوكاكو

استمرت مفاوضات الإنتر مع مانشستر يونايتد لضم لوكاكو بعد أن سافر المدير الرياضي للنيراتزوري إلى إنجلترا من أجل حسم الصفقة للفريق الإيطالي في أقرب وقت ممكن.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن 13.5 مليون يورو هم من يفصلوا الناديين عن الإتفاق على قيمة بيعه، ولكن من المتوقع أن يتوصلا لحل مرضي لكل الأطراف في الفترة المقبلة.