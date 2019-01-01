دخل يوفنتوس على الخط في صفقة لوكاكو، ويسعى البيانكونيري من أجل استغلال مماطلة الإنتر في مفاوضاته للانقضاض على اللاعب والتعاقد معه.

أشارت مصادر سكاي سبورتس أن السيدة العجوز عرضوا على مانشستر يونايتد مبادلة بين لوكاكو وديبالا الذي يثير إعجاب المدير الفني "سولشار".