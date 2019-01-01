اقترب مانشستر يونايتد من حسم صفقة برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتينج لشبونة، بعد أن أشارت التقارير إلى توصل كلا الناديين إلى إتفاق حول قيمة الصفقة.

أكدت مصادر صحيفة ماركا أن فيرنانديز سيسافر إلى إنجلترا من أجل الخضوع للفحص الطبي بعد أن اتفق الناديين على قيمة 62 مليون يورو.