سولشار يطلب من إد وودوارد أن يُوفر فائض في الخزينة
أفادت بعض التقارير أن سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد قد طلب من الرئيس التنفيذي إد وودوارد أن ينتهي من أعمال النادي هذا الأسبوع حتى يتمكن من ضم لاعبون جدد قبل إنتهاء الميركاتو.
وذكرت صحيفة "The Daily Star" بعض التقارير التي أوضحت أن المدرب يُريد فائض في الخزينة لتقديم عرض بقيمة 20 مليون جنية إسترليني للاعب سين لونصتاف لاعب نيوكاسيل، والذي كان قد تلقى عرضاً بالفعل من الشياطين الحُمر بقيمة 15 مليون جنية إسترليني ولكن تم رفضه.
وأضاف التقرير أنه أيضاً لتوفير مبلغ كافي لباقي الصفقات التي يريد مدرب الريد ديفيلز الدخول بها وأشار للاعبين برونو فرنانديز وكريسيتيان إريكسن.
مانشستر يونايتد يجدد عقد راشفورد
الإنجليزي الدولي يمدد عقده ويصبح واحداً من الأعلى أجراً في الفريق
نشرت الديلي تيليغراف تقريراً يشير إلى أن ماركوس راشفورد قام بالتوقيع على عقدٍ جديد مع مانشستر يونايتد يمتد لأربع سنوات.
وبحسب العقد الجديد سيتقاضى الإنجليزي الدولي 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليصبح بذلك قريباً من صاحب الأجر الأعلى في الفريق أليكسيس سانشيز، والذي يتقاضى 500 ألف جنيهاً استرلينياً.
ليفربول يتحرك لإعادة كوتينيو
البرازيلي الدولي لا يرغب في الانضمام لمانشستر يونايتد
يستعد ليفربول للتواصل مع فيليبي كوتينيو لاستعادته من برشلونة في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك بعد خروجه منذ فترة وجيزة لم تتجاوز العام ونصف.
ونقلت صحيفة الديلي ميرور عن كوتينج 10 أن اللاعب البرازيلي قال أنه لا يريد الانضمام لمانشستر يونايتد، احتراماً لمشاعر جماهير فريقه السابق والعداء التاريخي بينهم وبين جماهير الشياطين الحمر.
ويعاني صاحب الـ27 عاماً من تراجع في المستوى منذ وصوله للكامب نو، على الرغم من أن صفقة انتقاله كانت قياسية وكلفت خزائن الكتلان 142 مليون جنيه إسترليني.
اهتمام مفاجئ من مانشستر يونايتد بالفرنسي ندومبيلي
أبرز مانشستر يونايتد اهتماماً مفاجئاً بضم الفرنسي ندومبيليه لاعب وسط ليون، على الرغم أن اللاعب في مفاوضات متقدمة مع توتنهام هوتسبيرز في الفترة الأخيرة.
أشارت مصادر صحيفة ليكيب أن اليونايتد قد يتدخل في الصفقة خاصةً مع عدم توصل الفريق اللندني لإتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل لبوجبا.
مازال بوجبا يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد
بوجبا ينتظر التحدث مع سوليشار لإتخاذ القرار
أفادت بعض التقارير بأن اللاعب بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد ينتظر إنتهاء الأجازة الصيفية للتحدث مع المدرب أوله جونار سولشار للسماح له بالمغادرة في سوق الانتقالات الحالي.
يأمل لاعب خط الوسط الدولي في إقناع المدرب لإلغاء قرار عقوبة الانتقال التي أقرها نائب الرئيس التنفيذي إد وودورد.
يُذكر أن يوفنتوس وريال مدريد مهتمان بالاعب الذي بحسب ما أفادت به صحيفة "The Sun" بأن مانشستر يونايتد لن يسمح بمغادرة اللاعب بأقل من 120 مليون جنية إسترليني.
مانشستر يونايتد يُتابع جون ماكجين لاعب آستون فيلا
الأسكتلندي الشاب مطلوب من قِبل الشياطين الحُمر
ذكرت صحيفة "The Sun" أن مانشستر يونايتد يسعى لضم لاعب خط الوسط اللاعب جون ماكجين.
وأضاف التقرير بأن نادي آستون فيلا لن يتخلوا عن اللاعب بسهولة ويسعون للحصول على ملبغ 50 مليون جنية إسترليني للتخلي عن اللاعب الذي أشتروه مبلبغ 3 ملايين جنيه إسترليني فقط منذ عام.
كان اللاعب الاسكتلندي قد سجل في آخر مباراة خاضها مع فريقه وأدى أدائه المتميز في الموسم الماضي إلى لفت نظر الشياطين الحُمر.
مانشستر يونايتد يسعى لضم الدنماركي جاكوب برون لارسين
لاعب بوروسيا دورتموند صاحب الـ20 عاماً هدفاً للشياطين الحُمر
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "the Sun" بأن مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات لاعب بروسيا دورتموند اللاعب جاكوب برون لارسن .
وأضافت الصحيفة أن هناك صراع على ضم اللاعب من قِبل ليفربول وآرسنال أيضاً، حيث قدم لاعب الجناح موسم جيد في الدوري الألماني المنقضي، وقد خاض اللاعب صاحب الـ20 عاماً 30 مباراة مع فريقه وتم استدعائه أيضاً ليشارك مع منتخب الدنمارك لأول مرة.
مانشستر يونايتد يخسر سباق ضم دي ليخت
بحسب ما أفادت به صحيفة "Tuttosport" أن اللاعب ماتيس دي ليخت سيتم إعلان انتقاله رسمياً يوم الاثنين كلاعب في فريق يوفنتوس.
كان هناك صراع كبير بين كلً من مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان وبرشلونة مع بطل الدوري الإيطالي على ضم قائد أياكس في سوق الانتقالات الحالي، لكن البيانكونيري استطاع أن يُحقق الفوز في السباق بتوقيعه مع اللاعب الهولندي وإتمام الصفقة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.