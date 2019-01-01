لاعب كريستال بالاس يقترب من اليونايتد

اقترب مانشستر يونايتد من التوقيع مع "آرون بيساكا" لاعب كريستال بالاس بعد أن أشارت التقارير الأخيرة إلى أن الإتفاق قريب بين الطرفين، وأنها مجرد مسألة وقت حتى ينضم رسمياً.

طبقاً لمصادر صحيفة تايمز فأن الشياطين الحمر على وشك ضم اللاعب ومن المتوقع أن يخضع للفحص الطبي بمجرد عودته من مشاركته مع منتخب إنجلترا في يورو تحت 21 عاماً.