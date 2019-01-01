صرح أسطورة تشيلي إيفان زامورانو بأن أليكسيس سانشيز يحتاج إلى أن يبحث عن خوض المباريات سواء في مانشستر يونايتد أو في أي مكان آخر، إشارة لعدم حصول اللاعب على فرصته في المشاركة في المباريات مع الشياطين الحُمر.

وكان اللاعب سانشيز قد انتقل إلى الريد ديفيلز في يناير 2018 قادماً من آرسنال، ولكنه قد عاني كثيراً من أجل المشاركة في مباريات فريقه الجديد دون جدوى، حيث شارك في 9 مباريات فقط طوال الموسم الماضي ولم يُسجل سوى هدفاً واحداً.

استطاع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً أن يُسجل هدفين حتى الآن في بطولة كوبا أمريكا المُقامة في البرازيل، إلا أن زامورانو يعتقد أن هذا ليس مستوى اللاعب فعلياً بسبب قلة مشاركاته مع ناديه.