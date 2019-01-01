اقترب مانشستر يونايتد من التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة، بعد أن أشارت أخر التقارير إلى توصل كلا الناديين لإتمام الصفقة.

أفادت مصادر صحيفة كورييري ديلو سبورت أن الشياطين الحمر توصلوا لإتفاق لضم البرتغالي مقابل 70 مليون يورو وأنه سيسافر إلى إنجلترا من أجل إجراء الفحص الطبي والتوقيع.