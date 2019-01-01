المفاوضات مع برونو فيرنانديز مستمرة
وتصل لمراحل متقدمة
وصلت المفاوضات مع البرتغالي "برونو فيرنانديز" لاعب سبورتينج لشبونة إلى مراحل متقدمة بعد أن أبدى الشياطين الحُمر استعدادهم لتصعيد اهتمامهم باللاعب.
طبقاً لصحيفة آبولا البرتغالية، فأن مسئولي اليونايتد تقابلوا مع وكيل أعمال اللاعب هذا الأسبوع من أجل التوصل إلى إتفاق لانضمام اللاعب إلى أولد ترافولد، في صراع مع السيتي وليفربول على الحصول على توقيع اللاعب.
إنتر ينتظر بيع إيكاردي للانقضاض على لوكاكو
كونتي مصمم على روميلو
يرغب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بالتعاقد مع البلجيكي "روميلو لوكاكو" مهاجم مانشستر يونايتد، ولكنه سيضطر أولاً لبيع الأرجنتيني ماورو إيكاردي من أجل تمويل الصفقة.
طبقاً لمصادر صحيفة جارديان، فأن النيراتزوري سيستخدم مبلغ إيكاردي للتوقيع مع لوكاكو، ولكن عليه أن يجد أي فريق يرغب بدفع 60 مليون من أجل مهاجم سامبدوريا السابق.
مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضات تجديد عقد الإسباني دي خيا
هناك ثقة بإقناعه على البقاء
يسعى مانشستر يونايتد للإبقاء على دي خيا داخل صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة، من خلال إقناعه بتجديد عقده والاستمرار مع الشياطين الحُمر.
طبقاً لمصادر صحيفة ذا صن، فأن اليونايتد على استعداد لتقديم راتب كبير للحارس الإسباني يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً من أجل أن يجدد عقده.
رغبة بالتخلص من التشيلي أليكسس سانشيز
والاستماع لكافة العروض
أبدى مانشستر يونايتد رغبته في التخلص من التشيلي أليكسس سانشيز بعد المستويات السيئة التي ظهر بها منذ انضمامه للفريق قادماً من آرسنال بالإضافة لغيابه عن أغلب المباريات للإصابة.
طبقاً لمصادر ميرور فأن اليونايتد متشوق للاستماع إلى أي عرض رسمي لبيعه، مع وجود استفسارات من أندية الصين وأمريكا الجنوبية، حيث يرغب النادي بالتخلص من رواتبه العالية.
باليميراس يريد أليكسيس سانشيز دون دفع راتبه كاملاً
مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع بروكس
هل يفرط بورنموث فيه؟
واصل مانشستر يونايتد اهتمامه بضم أبرز المواهب الإنجليزية، وبعد التعاقد مع دانييل جيمس قادماً من صفوف سوانزي سيتي، أبدى اليونايتد رغبته بضم إنجليزي آخر واعد هو بروكس لاعب بورنموث.
طبقاً لمصادر صحيفة ذا صن، فأن الشياطين الحمر جادين في التعاقد مع اللاعب، ولكن طلبات الكرز لن تقل عن 50 مليون جنيه إسترليني، وأضافت أيضاً بأن بروكس من مشجعي مانشستر يونايتد، فهل يساعد ذلك على إتمام الصفقة بسهولة؟
بيساكا يقترب أكثر من الانضمام لمانشستر يونايتد
بعد الإتفاق على الشروط الشخصية
اقترب الإنجليزي بيساكا ظهير أيمن كريستال بالاس أكثر من أي وقت مضى بالانضمام لصفوف مانشستر يونايتد بعد أن اتفق على الشروط الشخصية مع الشياطين الحُمر.
هذا ما أشارت له مصادر "مانشستر إيفيننج نيوز" والتي أكدت أنه يتبقى اجتماع واحد بين إدارة الناديين من أجل وضع الرتوش الأخيرة، وحسم الصفقة بشكل نهائي.
ديكلان رايس على ردار الشياطين الحُمر
في صراع مع السيتي على ضمه
أفادت تقارير بأن اللاعب الأمريكي ديكلان رايس لاعب وست هام الإنجليزي كان من بين اللاعبين التي يسعى مانشستر يونايتد لضمهم في سوق الانتقالات الحالي، ولكن بحسب ما أوضحته بعض التقارير أن اللاعب كان متردداً من التسرع في اتخاذ قراره حيث أن انتقاله للشياطين الحُمر تُعد خطوة كبيرة في مشواره الكروي.
ولكن بحسب ما ذكرته "الإندبندنت" أن المدافع الشاب صاحب الـ20 عاماً قد صرح قائلاً بأن الوقت قد حان للانتقال إلى اليونايتد.
انفراجة في مفاوضات مانشستر يونايتد مع بيساكا
الاتفاق قريب
تواصلت المفاوضات بين مانشستر يونايتد وكريستال بالاس من أجل الظهير الأيمن "بيساكا" الذي يشارك حالياً مع منتخب إنجلترا في يورو تحت 21 عاماً، وكانت بدايته غير موفقة بالمرة بتسببه في خسارة الفريق أمام فرنسا بعد تسجيله لهدف في مرماه.
بحسب مصادر موقع دايلي ريكورد فأن الشياطين الحمر اقتربوا من التوصل لإتفاق مع البالاس سينتقل اللاعب بموجبه لأولد ترافولد بحوالي 55 مليون جنيه إسترليني.
رسمياً.. مانشستر يونايتد يجدد عقد خوان ماتا
حتى عام 2021
أعلن مانشستر يونايتد عن تجديد عقد لاعبه الإسباني "خوان ماتا" حتى عام 2021، ليستمر جناح فالنسيا السابق مع الشياطين الحمر برغم بعض التقارير التي تنبأت بعودته إلى إسبانيا هذا الصيف.
وعبر اللاعب على حسابه الشخصي بإنستغرام عن سعادته بتجديد التزامه مع اليونايتد مشيراً إلى أنه اتخذ وافق على البقاء بسبب الأوقات العصيبة التي يمر بها النادي.