والاستماع لكافة العروض

أبدى مانشستر يونايتد رغبته في التخلص من التشيلي أليكسس سانشيز بعد المستويات السيئة التي ظهر بها منذ انضمامه للفريق قادماً من آرسنال بالإضافة لغيابه عن أغلب المباريات للإصابة.

طبقاً لمصادر ميرور فأن اليونايتد متشوق للاستماع إلى أي عرض رسمي لبيعه، مع وجود استفسارات من أندية الصين وأمريكا الجنوبية، حيث يرغب النادي بالتخلص من رواتبه العالية.