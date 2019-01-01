يحاول الإنتر التعاقد مع أليكسس سانشيز قبل نهاية سوق الانتقالات بإيطاليا، ولكن هناك ما يعيق الصفقة وهو راتب مهاجم مانشستر يونايتد.

أشارت مصادر بي بي سي أن النيراتزوري غير مستعدين لدفع نصف الراتب، ويريدون دفع مبلغ أقل بكثير من المطلوب، ولكن اليونايتد لا يقبل بغير ذلك.