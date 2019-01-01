مانشستر يقرر الإسراع في مفاوضات لونجستاف
قرر مانشستر يونايتد الإسراع في مفاوضات "لونجستاف" تمهيداً لضم اللاعب مع بداية الجولة التحضيرية للفريق، حتى يكون جاهزاً تماماً للموسم المقبل ويعتاد على أسلوب سولشار.
أكدت تقارير موقع "مانشستر إيفيننج نيوز" بأن اليونايتد من المتوقع له التحرك لضم اللاعب الشاب هذا الأسبوع، ليتواجد في جولات الفريق الصيفية.
مانشستر يونايتد يقدم عرض جديد لدي خيا
يواصل مانشستر سيتي سعيه لتجديد عقد الإسباني "دي خيا" حارس مرمى الفريق، من أجل الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة داخل أسوار أولد ترافولد وإبعاده عن قطبي الليجا.
طبقاً لمصادر بي بي سي فإن اليونايتد قدم عرض مٌحسن من أجل إقناع دي خيا بالتجديد، حيث تم عرض راتب يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.
مانشستر يونايتد يرفض مفاوضات ريال مدريد لضم بوجبا
اليونايتد يرفض بيع بوجبا للريال
يرفض مانشستر يونايتد الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد من أجل الفرنسي بول بوجبا، والذي يعد من أولويات زين الدين زيدان هذا الصيف، منذ تأزم العلاقة بين الناديين بسبب فاكس دي خيا.
أشارت مصادر صحيفة "ماركا" بأن الشياطين الحُمر أخبروا إدارة المرينجي أن بوجبا ليس للبيع تحت أي ثمن، ليقطعوا الطريق على الرغبة المتبادلة بين الطرفين بإتمام الصفقة.
ساؤول ينضم لقائمة المطلوبين لدعم خط الوسط
يواصل مانشستر يونايتد سعيه لضم لاعب وسط حتى مع بقاء بول بوجبا حتى الآن، وقد ظهرت عدة أسماء على لائحة المطلوبين من قبل إدارة الفريق، كان أخرها الإسباني ساؤول.
ذكرت صحيفة تليغراف أن لاعب الروخيبلانكوس من المطلوبين من قبل سولشار للتعاقد معه، جنباً إلى جنب البرتغالي "برونو فيرنانديز" نجم وسط سبورتينج لشبونة.script src="//player.performgroup.com/eplayer.js#6866ed11a006a7cc0daea2ee1a.1d6hniw5o93zc1mo7eaia1ewrp$dfchid=E52B3F9552304B22B5C2C6817E8A6F3" async>
إهتمام من قِبل مانشستر يونايتد بعيسى ديوب لاعب وست هام
صرحت صحيفة "L'Equipe" الفرنسية أن مانشستر يونايتد يُبدي أهتمام واضح باللاعب عيسى ديوب مدافع وست هام الإنجليزي.
وأضافت الصحيفة أن الشياطين الحُمر يسعون خلال الأيام القادمة للدخول في المفاوضات من أجل الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الحالية.
ريال بيتيس يُتيح جيوفاني لو سيلسو للبيع بمبلغ 70 مليون
بحسب ما أفادت به تقارير خاصة بصحيفة "Marca" فإن ريال بيتيس مستعداً لبيع اللاعب جيوفاني لو سيلسو بمبلغ لا يقل عن 70 مليون جنية إسترليني.
وقد أثيرت الكثير من الأقاويل بشأن لاعب خط الوسط صاحب الـ23 وعاماً، والتي كانت من أهمها هو إهتمام مانشستر يونايتد وتوتنهام باللاعب وأقتراب دخولهم في مفاوضات لضم الأرجنتيني.
ليستر سيتي يرفض عرض مانشستر يونايتد في ضم هاري ماجواير
70 مليون لم تكن كافية لإغراء ليستر سيتي
أفادت بعض التقارير الخاصة بـ"Sky Sports" أن ليستر سيتي قد رفض عرض مانشستر يونايتد البالغ 70 مليون جنية إسترليني لضم اللاعب هاري ماجواير.
بعدما تنبأت بعض الصحف الإنجليزية أن الصفقة قريبة من أن تتم للشياطين الحُمر بعد أن قدموا عرضاً اكبر من عرض مانشستر سيتي الذي كان يطمح أيضاً لضم المدافع الإنجليزي.
زيدان مُصر على ضم الفرنسي بول بوجبا
مدرب الريال يضع بوجبا كأولوية
يصر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بأي شكل من الأشكال على التعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بعد أن أبدى رغبته بالرحيل عن أولد ترافولد.
طبقاً لمصادر برنامج "تشيرينجيتو" فإن زيدان اجتمع مع بيريز من أجل إخباره برغبته القوية في ضم بوجبا مصراً على أنه إحدى أولوياته هذا الصيف.
مانشستر يونايتد يجهز عرضه لموهبة نيوكاسل
ينوي مانشستر يونايتد اختبار رغبة نيوكاسل يونايتد في الحفاظ على لاعبه الشاب "لونجستاف" والذي يجذب انتباه الشياطين الحمر بعد تألقه مع جيوش المدينة في الموسم الماضي.
حيث أشارت مصادر بي بي سي أن اليونايتد يستعد لتقديم عرض رسمي للمكبايس من أجل مواصلة دعم الفريق باللاعبين الصغار، على غرار دانييل جيمس وآرون بيساكا.
خلاف في الشروط بين توتنهام وندومبيلي لاعب ليون الذي أراده سولشار
أفادت بعض التقارير أن مانشستر يونايتد يملك الفرصة مرة آخرى للتعاقد مع تانغي ندومبيلي لاعب ليون، فعلى الرغم من أنه تم الاتفاق بالفعل على عقد انتقال اللاعب لصفوف توتنهام وأقتراب الصفقة من أن تتم، إلا أن صحيفة "Get Football News France" قد نشرت أن اللاعب الفرنسي لم يوافق على الشروط الموجودة بالعقد الشخصي له مع النادي والذي يتضمن راتبه مع السبيرز.
وأضافت التقارير أنه يمكن أن يتم فتح الباب مرة آخرى لمانشستر يونايتد على الرغم من أن الأمر سيكون صعباً خاصة لوجود اللاعب بول بوجبا الذي لم ينتقل حتى الآن ويلعب في نفس مركزه.
سولشار يطلب من إد وودوارد أن يُوفر فائض في الخزينة
أفادت بعض التقارير أن سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد قد طلب من الرئيس التنفيذي إد وودوارد أن ينتهي من أعمال النادي هذا الأسبوع حتى يتمكن من ضم لاعبون جدد قبل إنتهاء الميركاتو.
وذكرت صحيفة "The Daily Star" بعض التقارير التي أوضحت أن المدرب يُريد فائض في الخزينة لتقديم عرض بقيمة 20 مليون جنية إسترليني للاعب سين لونصتاف لاعب نيوكاسيل، والذي كان قد تلقى عرضاً بالفعل من الشياطين الحُمر بقيمة 15 مليون جنية إسترليني ولكن تم رفضه.
وأضاف التقرير أنه أيضاً لتوفير مبلغ كافي لباقي الصفقات التي يريد مدرب الريد ديفيلز الدخول بها وأشار للاعبين برونو فرنانديز وكريسيتيان إريكسن.
مانشستر يونايتد يجدد عقد راشفورد
الإنجليزي الدولي يمدد عقده ويصبح واحداً من الأعلى أجراً في الفريق
نشرت الديلي تيليغراف تقريراً يشير إلى أن ماركوس راشفورد قام بالتوقيع على عقدٍ جديد مع مانشستر يونايتد يمتد لأربع سنوات.
وبحسب العقد الجديد سيتقاضى الإنجليزي الدولي 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليصبح بذلك قريباً من صاحب الأجر الأعلى في الفريق أليكسيس سانشيز، والذي يتقاضى 500 ألف جنيهاً استرلينياً.
ليفربول يتحرك لإعادة كوتينيو
البرازيلي الدولي لا يرغب في الانضمام لمانشستر يونايتد
يستعد ليفربول للتواصل مع فيليبي كوتينيو لاستعادته من برشلونة في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك بعد خروجه منذ فترة وجيزة لم تتجاوز العام ونصف.
ونقلت صحيفة الديلي ميرور عن كوتينج 10 أن اللاعب البرازيلي قال أنه لا يريد الانضمام لمانشستر يونايتد، احتراماً لمشاعر جماهير فريقه السابق والعداء التاريخي بينهم وبين جماهير الشياطين الحمر.
ويعاني صاحب الـ27 عاماً من تراجع في المستوى منذ وصوله للكامب نو، على الرغم من أن صفقة انتقاله كانت قياسية وكلفت خزائن الكتلان 142 مليون جنيه إسترليني.
اهتمام مفاجئ من مانشستر يونايتد بالفرنسي ندومبيلي
أبرز مانشستر يونايتد اهتماماً مفاجئاً بضم الفرنسي ندومبيليه لاعب وسط ليون، على الرغم أن اللاعب في مفاوضات متقدمة مع توتنهام هوتسبيرز في الفترة الأخيرة.
أشارت مصادر صحيفة ليكيب أن اليونايتد قد يتدخل في الصفقة خاصةً مع عدم توصل الفريق اللندني لإتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل لبوجبا.
مازال بوجبا يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد
بوجبا ينتظر التحدث مع سوليشار لإتخاذ القرار
أفادت بعض التقارير بأن اللاعب بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد ينتظر إنتهاء الأجازة الصيفية للتحدث مع المدرب أوله جونار سولشار للسماح له بالمغادرة في سوق الانتقالات الحالي.
يأمل لاعب خط الوسط الدولي في إقناع المدرب لإلغاء قرار عقوبة الانتقال التي أقرها نائب الرئيس التنفيذي إد وودورد.
يُذكر أن يوفنتوس وريال مدريد مهتمان بالاعب الذي بحسب ما أفادت به صحيفة "The Sun" بأن مانشستر يونايتد لن يسمح بمغادرة اللاعب بأقل من 120 مليون جنية إسترليني.
مانشستر يونايتد يُتابع جون ماكجين لاعب آستون فيلا
الأسكتلندي الشاب مطلوب من قِبل الشياطين الحُمر
ذكرت صحيفة "The Sun" أن مانشستر يونايتد يسعى لضم لاعب خط الوسط اللاعب جون ماكجين.
وأضاف التقرير بأن نادي آستون فيلا لن يتخلوا عن اللاعب بسهولة ويسعون للحصول على ملبغ 50 مليون جنية إسترليني للتخلي عن اللاعب الذي أشتروه مبلبغ 3 ملايين جنيه إسترليني فقط منذ عام.
كان اللاعب الاسكتلندي قد سجل في آخر مباراة خاضها مع فريقه وأدى أدائه المتميز في الموسم الماضي إلى لفت نظر الشياطين الحُمر.
مانشستر يونايتد يسعى لضم الدنماركي جاكوب برون لارسين
لاعب بوروسيا دورتموند صاحب الـ20 عاماً هدفاً للشياطين الحُمر
أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "the Sun" بأن مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات لاعب بروسيا دورتموند اللاعب جاكوب برون لارسن .
وأضافت الصحيفة أن هناك صراع على ضم اللاعب من قِبل ليفربول وآرسنال أيضاً، حيث قدم لاعب الجناح موسم جيد في الدوري الألماني المنقضي، وقد خاض اللاعب صاحب الـ20 عاماً 30 مباراة مع فريقه وتم استدعائه أيضاً ليشارك مع منتخب الدنمارك لأول مرة.
مانشستر يونايتد يخسر سباق ضم دي ليخت
بحسب ما أفادت به صحيفة "Tuttosport" أن اللاعب ماتيس دي ليخت سيتم إعلان انتقاله رسمياً يوم الاثنين كلاعب في فريق يوفنتوس.
كان هناك صراع كبير بين كلً من مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان وبرشلونة مع بطل الدوري الإيطالي على ضم قائد أياكس في سوق الانتقالات الحالي، لكن البيانكونيري استطاع أن يُحقق الفوز في السباق بتوقيعه مع اللاعب الهولندي وإتمام الصفقة بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني.