رفض مانشستر يونايتد عرضاً تركياً لاستعارة البرازيلي فريد لاعب وسط الفريق، وذلك بعد أن وجد اللاعب بعض الصعوبة في التأقلم بأول مواسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أشارت مصادر صحيفة "جونيس" أن الشياطين الحمر رفضوا عرضاً من جالاطة سراي لاستعارة فريد، ولكن العملاق التركي سيحاول مجدداً وسيحاول إغرائه باللعب في دوري أبطل أوروبا.