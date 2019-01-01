أعلن روما الإيطالي عن تعاقده مع المدافع الإنجليزي كريس سمولينج قادماً من صفوف مانشستر يونايتد، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لتعويض مانولاس.

سيدفع الجيالوروسي حوالي 3 مليون يورو مقابل إعارته، مع وجود بند بأحقية الشراء في الصيف المقبل، إن نجح في إثبات نفسه مع الذئاب.